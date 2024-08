Viapol Vôlei São José apresenta equipe e novos uniformes para a temporada 24/25 em evento

A cerimônia realizada no auditório da Univap, em São José dos Campos

SÃO PAULO, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Na manhã desta terça-feira, 30, o Viapol Vôlei São José realizou uma cerimônia no auditório da Univap para apresentar oficialmente os atletas, a comissão técnica e os novos uniformes para a temporada 24/25. O evento contou com a presença da imprensa, de patrocinadores, apoiadores e representantes da Prefeitura.

Há menos de um mês para a estreia no campeonato Paulista, a torcida conheceu novos atletas, como: Uriarte, Luan Weber, Henrique Guedes, João Vitor, Yago Dutra, Juninho, Marcus Coelho, e o técnico Reinaldo Bacilieri, além dos atletas renovados, como o líbero Rogerinho e o central Matheus Pinta.

No evento subiram ao palco para falar com o público presente, o reitor da Univap Reitor Milton Beltrame Jr, Secretária de Esportes e Qualidade de Vida, Kátia Riêra. Sr. Amilton Oliveira, CEO da Viapol, Rodrigo Moraes, o presidente da equipe e o técnico Reinaldo Bacilieri. Todos ressaltaram a importância do projeto para a cidade e o desejo em um sucesso ainda maior da equipe.

O primeiro desafio dos Gigantes do Vale no torneio estadual será contra o EC Praia Grande no dia 23 de agosto, uma sexta-feira, às 20h, em casa.

Elenco:

Bruno Castro - Central

Gustavo Cardoso - Levantador

Vinicius 'Chub' - Líbero

Rogerinho - Líbero

Nicolas Uriarte - Levantador

Yago Dutra - Ponteiro

Matheus 'Pinta' - Central

Wilson Silva - Ponteiro

João Vitor - Oposto

Marcus Coelho - Ponteiro

Fabio Cesar - Ponteiro

João Victtor 'Cornelsen' - Central

Juninho - Central

Carlos Castro - Ponteiro

Henrique Vinicius - Central

Bernardo Monteiro - Levantador

Luan Weber – Oposto

Comissão técnica:

Reinaldo Bacilieri - Técnico

Bernardo Assis - Assistente Técnico

André Tondato - Auxiliar Técnico

Cristiano Almeida - Preparador Físico

Francisco - Fisioterapeuta

João Vítor – Estatístico

Serviço:

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

