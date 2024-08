Villaggio Bellano: Um refúgio de exclusividade e conforto em Itatiba/SP

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A cidade de Itatiba, conhecida por seu charme e tranquilidade, recebe um projeto urbanístico que promete redefinir o conceito de moradia e bem-estar: o Villaggio Bellano, desenvolvido pela Fibra Experts. Este empreendimento é a escolha ideal para quem busca uma vida com mais qualidade, exclusividade e conexão com a natureza.

Um Novo Conceito de Vida

O Villaggio Bellano oferece terrenos residenciais que variam de 250m² a 380m², permitindo que os futuros moradores escolham o espaço que melhor atende às suas necessidades e desejos. O projeto é uma verdadeira homenagem ao estilo de vida que valoriza o tempo e a qualidade, proporcionando aos residentes a exclusividade de pausar e apreciar a vista privilegiada da cidade.

Com 30 mil m² de área verde preservada, o Villaggio Bellano é um convite à convivência harmoniosa com a natureza. As três praças de lazer oferecem espaços para socialização e relaxamento, enquanto o belvedere proporciona vistas deslumbrantes da cidade, tornando-se o local perfeito para momentos de contemplação.

Infraestrutura Completa para Todas as Idades

O empreendimento conta com uma infraestrutura pensada para atender a todas as idades e estilos de vida. As ruas calmas e sem saída garantem um ambiente seguro, ideal para famílias. O parque fitness incentiva a prática de atividades físicas e promove um estilo de vida saudável.

Para as crianças, a praça das crianças é um espaço dedicado à diversão e segurança, enquanto os animais de estimação podem desfrutar do pet place, um ambiente feito para garantir a alegria dos pets e a segurança de seus donos.

Conexão com a Modernidade

O Villaggio Bellano também se destaca por sua conexão com a modernidade. O boulevard de comércio e serviços oferece conveniências a poucos passos de casa, facilitando o dia a dia dos moradores. Além disso, a associação de moradores e o moderno sistema de segurança garantem um ambiente organizado, seguro e integrado, onde todos podem viver com confiança.

Design e Urbanismo de Excelência

O projeto de paisagismo do Villaggio Bellano é assinado pelo Estúdio Aiye, que se encarregou de criar um ambiente que une funcionalidade e beleza, garantindo um espaço harmonioso e acolhedor. A arquitetura e paisagismo foram cuidadosamente planejados para integrar a modernidade urbana com a serenidade da natureza.

As obras do Villaggio Bellano estão em andamento, e com seu lançamento, a Fibra Experts reafirma seu compromisso em oferecer empreendimentos que valorizam a qualidade de vida e o bem-estar, trazendo inovação e elegância para o cenário urbano de Itatiba.

Destaques do Villaggio Bellano

Exclusividade e Conforto: Terrenos de 250m² a 380m² em um ambiente que oferece exclusividade e vistas privilegiadas.

Conexão com a Natureza: 30 mil m² de área verde preservada, com praças de lazer e belvedere. Infraestrutura Completa: Ruas calmas, praça das crianças, parque fitness, pet place, ciclovia e boulevard de comércio.

Segurança e Comunidade: Associação de moradores e moderno sistema de segurança para um ambiente seguro e integrado.

Ficha Técnica do Villaggio Bellano

Área do Terreno: 101.903,52 m²

Lotes Residenciais: 118 unidades

Lotes Comerciais: 2 unidades

Total de Lotes: 120 unidades

Área de Lotes: 41.269,15 m²

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts:

