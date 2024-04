Villaville indica as tendências para festas em 2024

SAO PAULO, 5 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nos últimos 12 meses, até março de 2024, foram criadas mais de 120 mil páginas de festas e eventos pelos usuários Villaville, plataforma de convites virtuais. Esse número é quase 30% superior ao ano anterior.

A metodologia da pesquisa interna conduzida pela própria empresa consistiu em organizar os dados dos eventos realizados nos últimos 2 anos e, em seguida, avaliar especificamente as principais preferências em relação aos temas, cores utilizadas para personalização dos sites e as músicas escolhidas pelos usuários para serem executadas quando as páginas dos eventos são acessadas pelos convidados.

No que se refere aos temas das festas, observou-se um crescimento da presença daqueles relacionados a séries das grandes plataformas de streeaming. Também estão em alta os eventos que exploram conceitos e visuais relacionados a clubes de futebol e aos games para celular do momento. Os dados indicam uma queda no uso de temas associados a grupos musicais, além dos já muito explorados em anos anteriores como unicórnio e flamingo. Obviamente, existem também aqueles que nunca saem de moda e estão sempre entre os temas mais usados, com destaque para princesas, super-heróis e vintage.

Quando analisadas as paletas de cores usadas na criação dos convites virtuais para festas, foi possível observar um crescimento do uso de cores vibrantes e expressivas como Peach Fuzz, um tom de pêssego aveludado, roxo ultravioleta e rosa choque, especialmente nas celebrações de 15 anos. Já as cores mais sóbrias como bege, cinza e verde oliva tivera uma queda de mais de 10% em relação ao período anterior.

Por fim, a equipe do Villaville analisou as músicas escolhidas pelos usuários para serem executada sempre que a página do evento é acessada. Nesse caso, foi possível observar uma maior presença de sucessos retrô com um toque moderno, que superou 10% pela primeira vez, e um crescimento de músicas utilizadas em plataformas de vídeo curto com alcance viral como TikTok e Reels do Instagram.

Sobre o Villaville (www.villaville.com)

Villaville é uma plataforma de Internet que permite a elaboração e divulgação de convites virtuais e sites para festas e eventos em geral.

