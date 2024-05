VINI JR. ENTRA EM CAMPO COMO O MAISNOVO EMBAIXADOR DA MARCA GATORADE®

Para assinar o anúncio, Vini Jr. demonstrou todo seu talento em um filme de Gatorade, atormentando os seus adversários com elásticos, fazendo-os "dançar" à sua volta no gramado. Acesse o canal de Vini Jr. no Instagram ainda hoje para ver os seus dribles e danças icônicas para celebrar a parceria.

Vini Jr. foi fundamental para a classificação de seu time para a final da Liga dos Campeões que será realizada neste sábado. Agora ele também receberá conselhos de hidratação especializados para garantir que continua a dar o seu melhor. Vini também terá acesso aos recursos especializados oferecidos por Gatorade Sports Science Institute (GSSI) (Instituto de Ciências do Desporto da Gatorade), que está empenhado em ajudar os atletas a otimizar a sua saúde e desempenho através da investigação, inovação, educação e serviço na ciência da hidratação e nutrição.

Falando sobre a parceria, Vini Jr. disse: "Enquanto crescia, inspirava-me em lendas do jogo, como Neymar Jr., que é o melhor quando se trata de dribles um contra um. Gatorade sempre foi a minha escolha para hidratação antes, durante e depois do jogo. Estou empolgado por me juntar à família de embaixadores, que estão em seu auge em seu esporte. Podemos trabalhar em conjunto para inspirar a próxima geração de novos talentos a derrubar as barreiras para permanecer e jogar futebol, para que possam dar o seu melhor e desfrutar do seu potencial".

Bart LaCount, Vice-Presidente de Marketing da Gatorade declarou: "Vini Jr. é um jogador de futebol de classe mundial, conhecido pelos seus dribles e pelas suas manobras de magia. Em campo, tem um espírito competitivo inabalável para vencer. Com apenas 23 anos, já ganhou tudo o que podia ganhar no Real Madrid CF, marcando gols em alguns dos jogos mais importantes da história recente do clube. Sabe como ninguém que o esporte tem o poder de mudar vidas. A sua história motivadora e inspiradora ajudará a incentivar os talentos de amanhã a persistirem e jogarem futebol".

