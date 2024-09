Viscofan adquire 60% da Brasfibra e Master Couros

TAJONAR, Espanha, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Grupo Viscofan adquiriu 60% das empresas Brasfibra Indústria e Comércio de Derivados do Couro Ltda. e Master Couros Indústria e Comércio de Derivados do Couro Ltda., no Brasil. A Brasfibra é uma empresa familiar localizada em São Sebastião do Paraíso (Brasil), que se destaca pela produção de produtos de colágeno de alta qualidade, como fibra de colágeno, colágeno hidrolisado e colágeno para alimentação animal. A operação também inclui a aquisição da Master Couros, empresa especializada no tratamento de peles bovinas, que possui outro centro de produção na mesma localidade e pertence ao mesmo grupo familiar.

O faturamento proforma de ambas as empresas em 2023 foi de R$ 55 milhões, com um EBITDA de R$ 20 milhões. Este acordo atribui um valor empresarial equivalente a R$ 146 milhões.

Para José Antonio Canales, CEO da Viscofan, "esta aquisição impulsiona nossa atividade em Novos Negócios. Ampliamos nossa gama comercial de colágeno, reforçando nossa oferta de colágeno hidrolisado, o uso do colágeno como ingrediente alimentício e o desenvolvimento de produtos de colágeno para alimentação animal, além de melhorar nosso acesso à matéria-prima e contar com novos centros de produção no Brasil, um dos principais mercados de colágeno, de onde expandiremos nossa atividade."

Para Claudomir Guardia, sócio-administrador da Brasfibra e Master Couros, "integrar-nos ao projeto de um líder mundial como a Viscofan nos permitirá ampliar nossa proposta de valor tanto para nossos clientes quanto para novos mercados, além de continuar desenvolvendo produtos e melhorias tecnológicas combinando nosso conhecimento sobre o colágeno."

Mais informações sobre o Grupo Viscofan em www.viscofan.com.

Mais informações sobre a Brasfibra em www.brasfibracolageno.com.br/site.

