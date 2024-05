Você esta preparado? Começa hoje o Capzul Hackathon Challenge com mais de 25 times da comunidade de segurança cibernética testando nossa solução inédita, patenteada e disruptiva: o CapzulProtect

Começa hoje dia 25 de maio as 00:00pm (horário de Brasília) o Capzul Hackathon Challenge com prêmios de até R$150.000 .

Mais de 25 times na área de cibersegurança inscritos e altamente preparados para testar um servidor protegido pelo CapzulProtect.

CURITIBA, Brasil e BELO HORIZONTE, Brasil e TORONTO, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Capzul Corp. ("Capzul"). A Capzul, startup global de cibersegurança, desenvolvedora do CapzulProtect, uma solução de segurança cibernética inédita que combina comunicação segura patenteada e tecnologia à prova de engenharia reversa para aumentar exponencialmente a integridade e a confidencialidade dos dados digitais, proteger servidores web e redes de servidores, eliminando totalmente a superfície externa de ataque e reduzindo significativamente os custos operacionais, tem o prazer de informar que começa as zero horas do dia 25 de maio nosso Capzul Hackathon Challenge! "Nosso hackathon será uma oportunidade única para a comunidade de cibersegurança testar o CapzulProtect. Inicialmente esperávamos por volta de 50 participantes, mas o interesse foi tão grande que o Capzul Hackathon Challenge começa hoje com mais de 25 times de especialistas tentando invadir um servidor protegido com o CapzulProtect. Esperamos um evento incrível com profissionais de segurança cibernética e hackers especialistas testando o CapzulProtect", afirma o VP de Marketing da Capzul, Eduardo Neves. E você poderá acompanhar ao vivo o Capzul Hackathon Challenge em nossa página do LinkedIn.

Uma nova abordagem para segurança cibernética

De acordo com o relatório Cost of Data Breach 2023 da IBM, o custo médio de uma quebra de dados em 2023 foi de US$ 4,45 milhões, um aumento de 15% nos últimos três anos; e o custo médio de uma quebra de dados relacionada com ransomware em 2023 foi ainda mais elevado, de US$ 5,13 milhões. Este número não inclui o custo do pagamento do resgate, que teve uma média extra de US$ 1,5 milhões, um aumento de 89% em relação ao ano anterior, detalha o relatório da IBM. Existem violações causadas por falhas até então desconhecidas, conhecidas como Zero Day, que estão ligadas à complexidade de gerenciar múltiplas camadas de proteção em ambientes cada vez mais dinâmicos, um desafio que os profissionais de segurança cibernética precisam enfrentar todos os dias. Governos, empresas, organizações e pessoas em todo o mundo precisavam de uma nova abordagem à segurança cibernética: "A Capzul criou uma solução diferente de tudo o que já foi visto no mercado. O CapzulProtect elimina a superfície de ataque externo, aumenta exponencialmente a integridade e a confidencialidade dos dados digitais e reduz significativamente os custos operacionais", comenta Neves.

Capzul Hackathon Challenge.

Para apresentar o CapzulProtect no Brasil, a Capzul promove nos dias 25 e 26 de maio o Capzul Hackathon Challenge, o qual já conta nesta data com mais de 25 times preparados, com todas as ferramentas disponíveis no mercado, para tentar invadir um servidor que será protegido com o CapzulProtect. "As inscrições ainda estão abertas e o CapzulProtect será testado ao vivo até os seus limites por especialistas altamente qualificados em segurança cibernética", finaliza Neves. Para premiar os potenciais vencedores, a Capzul reservou R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para a primeira pessoa ou grupo que conseguir violar com sucesso a tecnologia CapzulProtect e R$ 25.000,00 para o melhor vídeo e reportagem sobre o Capzul Hackathon Challenge e o CapzulProtect. Para mais informações sobre o Capzul Hackathon Challenge acesse o site https://capzulchallenge.me/.

Sobre a Capzul

Com sede em Toronto, Canadá, a Capzul é uma startup de segurança cibernética que está preparada para revolucionar o mercado global de segurança na Internet, oferecendo uma plataforma de segurança cibernética disruptiva e inovadora, sendo o CapzulProtect nosso primeiro produto. No Brasil a Capzul tem escritórios em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). Para mais informações, visite www.capzul.net.

FONTE Capzul Corp.