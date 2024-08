Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta primeiro modelo da família e-Volksbus

SAO PAULO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Após um ano do início de seus testes, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta seu primeiro modelo da família e-Volksbus desenvolvido em sua fábrica de Resende (RJ). Além de emitir zero carbono e reduzir ruídos, o ônibus elétrico e-Volksbus 22L garante altos padrões de eficiência energética e economia operacional, redefinindo o transporte público urbano para uma mobilidade sustentável, combinando tecnologia, conforto e segurança.

Com capacidade para transportar até 82 pessoas, podendo receber carrocerias urbanas de até 13,2 metros de comprimento, o modelo tem peso bruto total de 22 toneladas e está equipado com motor de 280 kW e torque máximo de 2.300 Nm. Acoplado a este motor está uma conjunto redutor capaz de elevar o torque de saída até 4.050 Nm, assegurando máxima performance nas operações e aclives urbanos.

O e-Volksbus 22L é alimentado por um conjunto com 12 packs de baterias de íons de Lítio Ferro Fostato (LFP), já utilizadas nos veículos e-Delivery e validadas para aplicações severas com ampla segurança. Essa configuração proporciona uma autonomia de até 250 km, com 385 kW/h, em uma única carga de até três horas. Haverá ainda o opcional de oito packs de baterias, com uma autonomia menor.

O plugue de recarga do veículo, com capacidade para atender a carregadores de até 160 kW de potência, pode ser localizado na traseira ou na dianteira do ônibus, flexibilizando conforme a necessidade do cliente na garagem.

As baterias estão localizadas no teto e na traseira do veículo. Contam ainda com sistemas de gerenciamento térmico independentes, o que otimiza a performance e o consumo energético, assegurando uma boa equalização térmica dos packs de baterias. Isso facilita o processo de encarroçamento e assegura uma maior durabilidade para o sistema.

O sistema de direção do e-Volksbus tem redundância no seu funcionamento, permitindo maior confiabilidade e segurança durante a operação, entregando assistência hidráulica contínua para o motorista, em qualquer condição e com um controle total do veículo.

Com o sistema de frenagem regenerativa, com ajuste de quatro níveis de potência, o ônibus elétrico da VW é capaz de recuperar energia durante as desacelerações, aumentando sua eficiência energética durante a operação diária. Já o sistema Eco Drive Mode otimiza o consumo de energia, ajustando automaticamente a performance do veículo para maximizar a autonomia.

Além disso, o ônibus elétrico VW vem com alta tecnologia em sistemas de segurança, proteção elevada para operação inclusive em regiões alagadas, assistente de partida em rampa, freios ABS e EBD. Oferece ainda a função "door brake", que freia o veículo quando as portas são abertas para embarque e desembarque de passageiros.

A acessibilidade do veículo se destaca pelo seu conceito "low entry", com piso baixo na parte central e dianteira, que somados ao sistema de ajoelhamento, de elevação e de agachamento, facilitam e agilizam o embarque e desembarque de passageiros. Outra configuração que contribui ainda mais com o conforto dos passageiros é a suspensão pneumática integral nos eixos dianteiro e traseiro, assegurando maior conforto para quem viaja no veículo. Entre os diferenciais do e-Volksbus, também está o ar-condicionado inteligente, completamente integrado ao sistema de controle eletrônico do chassi do veículo, permitindo o máximo conforto térmico aos passageiros e otimização energética.

O painel de instrumentos segue a mesma linguagem já consagrada no e-Delivery, trazendo informações de forma intuitiva e prática para o motorista acompanhar tanto o consumo quanto a recuperação de energia do sistema. O e-Volksbus conta também com conjunto de pneus reforçados, dedicados para a operação urbana de ônibus elétricos e capazes de suportar maior capacidade de carga.

A plataforma do chassis e-Volksbus tem como base o chassi modular da atual versão a diesel, assegurando robustez e durabilidade ao conjunto. Já a eletrificação mantém a mesma base da plataforma modular e-Delivery, amplamente testada e validada exaustivamente ao longo dos últimos cinco anos no Brasil e na América Latina.

Dessa forma, a Volkswagen Caminhões e Ônibus assegura a durabilidade dos componentes nas mais diversas condições de operação. Além disso, a rede de concessionárias e o centro de peças e acessórios já estão capacitados com todo o conhecimento técnico para apoiar a operação e pós-vendas do veículo, uma vez que o mesmo compartilha os componentes da plataforma e-Delivery.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

