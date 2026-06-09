Volkswagen cresce participação no mercado de ônibus com novos negócios e conquista a seleção brasileira

VWCO cresce participação de mercado e fecha novas vendas de elétricos

Move Brasil 2 já acelera negócios com mais de 150 unidades vendidas na primeira semana do programa

Família e-Volksbus vai ganhar dois novos chassis

Seleção do Brasil viaja a bordo de dois ônibus VW

SÃO PAULO, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus avança no transporte de passageiros e amplia sua participação de mercado, ao mesmo tempo em que já se prepara para os próximos lançamentos. A grande novidade do ano será a expansão de seu portfólio elétrico, com a chegada dos dois novos modelos e-Volksbus 22H e 18H, com autonomia de até 250 quilômetros para operações urbanas e de fretamento. Nas últimas semanas, a marca também ganhou os holofotes como transporte oficial da seleção brasileira de futebol.

Esses investimentos vêm como reflexo de seus resultados: a Volkswagen Caminhões e Ônibus ganhou cerca de quatro pontos percentuais no total das vendas de chassis novos no primeiro quadrimestre de 2026, em relação ao ano anterior. Para os próximos meses, a perspectiva é otimista: na primeira semana do programa Move Brasil 2, já foram mais de 150 unidades comercializadas. Outra influência positiva vem da venda de 160 novos chassis elétricos e-Volksbus 22L, totalizando 260 chassis desde seu lançamento.

"O mercado de ônibus está em movimento de retomada, após um início de ano de queda acentuada, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem conquistado resultados melhores que os da indústria, o que já nos permite celebrar um crescimento na preferência das empresas do transporte", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus, complementa: "Essa evolução tem sido constante desde que lançamos nosso portfólio Euro 6. Temos atraído novos clientes e também reconquistado antigas parcerias. O mais significativo ainda é que eles têm sempre retornado para mais negócios graças à satisfação com nossos produtos. Um bom exemplo vem do segmento de fretamento, em que respondemos hoje por 45,5% das comercializações de chassis, liderando nesse tipo de aplicação, assim como tradicionalmente já fazemos com vendas ao governo".

Expansão elétrica no foco da VWCO

A VW Caminhões e Ônibus já antecipa que vai lançar os novos chassis elétricos e-Volksbus 22H e 18H, ambos piso alto e voltados para aplicações urbanas e de fretamento, respectivamente. As vendas se iniciam após o lançamento oficial na Lat.Bus, a maior feira de transporte de passageiros do país.

A confiança advém dos resultados alcançados com o primeiro modelo e-Volksbus 22L: são 260 unidades comercializadas em menos de um ano de sua chegada ao mercado. Esta semana, o veículo estreia em um novo mercado. Vai rodar na capital do Espírito Santo. Esta é a quinta cidade a receber o modelo, que já impressiona mais de 10 clientes da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Com os novos e-Volksbus 22H e 18H, a empresa vai ampliar sua atuação a novas aplicações. O primeiro se destina especialmente a corredores BRT e cidades com plataforma elevada de embarque, com capacidade para transportar até 82 passageiros sentados e em pé, atendendo a categoria Padron. Já o segundo se destina às aplicações de fretamento, que hoje são tradicionalmente atendidas for chassis com motor dianteiro ou traseiro.

Ambos estão equipados com 12 packs de baterias e autonomia de 250 quilômetros, contando também com uma versão opcional de oito packs com autonomia de até 200 km. O sistema fica abaixo do piso, diminuindo a altura do centro de gravidade.

Outra novidade é o opcional de dois plugues CCS2, o que acelera a recarga, praticamente reduzindo à metade do tempo, chegando à média de uma hora e 30 minutos. O trem de força e demais componentes repetem as já aprovadas configurações de sucesso do e-Volksbus 22L, com piso baixo.

Rumo ao hexa na Copa do Mundo

Na busca pelo hexacampeonato, a seleção brasileira escolheu um parceiro de peso: o Volksbus 18.320SH. "Para transportar o melhor time, escalamos o maior chassi da Volkswagen para fretamentos, com níveis máximos de conforto, segurança e eficiência. Após transportar os jogadores para seu último amistoso no Brasil e também o embarque rumo à competição, os próximos passageiros são jornalistas especializados do setor, que podem comprovar seu alto padrão", explica Ricardo Alouche.

Contato: VW Truck & Bus Communications | [email protected]

FONTE VOLKSWAGEM CAMINHÕES BRASIL