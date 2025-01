Volume de transações globais e parcerias estratégicas impulsionaram o crescimento

SAO PAULO, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Object First, fornecedora do Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability), o dispositivo de armazenamento de backup à prova de ransomware desenvolvido especificamente para a Veeam, anunciou crescimento em reservas, clientes e parceiros em 2024. As reservas globais aumentaram 389% em relação a 2023, impulsionadas pela demanda por armazenamento de backup imutável baseado em princípios Zero Trust para proteção contra ransomware e outras ameaças. No quarto trimestre de 2024, as reservas cresceram 294% em comparação ao mesmo período de 2023, com destaque para o aumento significativo em negócios de alto valor de seis dígitos.

"O nosso sucesso em 2024 é uma prova de que nossos clientes e parceiros confiam em nós e do valor que a Object First entrega", diz David Bennett, CEO da Object First. "Organizações em todo o mundo estão priorizando soluções de proteção de dados seguras, práticas e eficientes, e nossos dispositivos Ootbi continuam a definir um padrão dentro deste cenário. Com o progresso alcançado este ano, estamos preparados para resultados ainda melhores em 2025."

Crescimento de clientes e parceiros

A Object First viu sua base global de clientes aumentar em 374% ano a ano em 2024 em comparação a 2023, e seu ecossistema global de parceiros se expandiu significativamente, com um aumento de 262% em parceiros de transação durante o mesmo período.

Os destaques do trimestre incluem o anúncio da T-note como o primeiro parceiro Platinum da Object First na América Latina e uma expansão significativa de parceiros na EMEA, onde o volume de parceiros transacionais quase quadruplicou. Novas parcerias incluíram Axians e DMS no Reino Unido, Insight na França, ContecNow e Seidor Soluciones Globales na Espanha e o parceiro alemão Erik Sterck. Nos EUA, a Object First fortaleceu sua presença no sul da Califórnia por meio de sua colaboração com a GST, atendendo organizações estaduais, locais e do setor da saúde.

"Nós configuramos nosso Ootbi com sucesso e conseguimos deixá-lo pronto para uso antes do furacão Helene. Foi revigorante ter um produto que foi tão rápido e fácil de colocar em produção, e ele já provou ser muito útil", explica John Lawrence, administrador de redes da WCTEL, cliente da Object First na Carolina do Sul, nos EUA.

"Em nossa pesquisa para encontrar um dispositivo de hardware compatível com Veeam, identificamos que o Ootbi da Object First era exatamente o que precisávamos. O foco do Ootbi em imutabilidade e segurança avançada é ideal para fortalecer a nossa estratégia de backup e proteção de dados", diz o sócio da Object First, Jordi Pera, Cloud & Infrastructure Sales Manager na ContecNow em Barcelona, Espanha.

Destaques de 2024

A Object First comemorou marcos significativos em 2024, incluindo a abertura do escritório em Barcelona, a contratação de mais de 100 pessoas em 12 países e os lançamentos de cinco produtos, incluindo o Virtual Storage Appliance para demonstrações e testes nos Hands-on Labs conduzidos em colaboração com a Veeam. A Object First fortaleceu ainda mais o compromisso com a segurança ao concluir duas rodadas de testes independentes com o NCC Group e assinar o Secure by Design criado pela CISA.

As conquistas da Object First foram reconhecidas pelo setor por meio de vários prêmios de prestígio em 2024, incluindo a lista CRN Storage 100, CRN Women of the Channel, CRN Channel Chief, CRN Partner Program, CRN Stellar Startups e Storage Awards: One to Watch.

Sobre a Object First

À prova de ransomware e imutável, pronto para uso, o Ootbi da Object First oferece armazenamento de backup seguro, simples e poderoso para clientes Veeam. O dispositivo pode ser montado em rack, empilhado e alimentado em 15 minutos. O Ootbi é construído com tecnologia de armazenamento de objetos imutável, projetada e otimizada para um desempenho imbatível de backup e de recuperação. Elimine a necessidade de sacrificar o desempenho e a simplicidade para atender às restrições de orçamento com o Ootbi da Object First.

FONTE Object First