Wegovy® é mais eficiente em preservar massa muscular durante a perda de peso, mostram novos estudos de vida real

Dados de vida real indicam que a semaglutida promove uma perda de peso de melhor qualidade, com maior manutenção de massa magra e da função muscular

Novas análises reforçam a importância de avaliar não apenas quanto peso se perde, mas como e onde o peso é perdido

SÃO PAULO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pesquisas recentes indicam que a semaglutida promove uma perda de peso de melhor qualidade, com menor comprometimento da massa magra e da função muscular, quando comparada à tirzepatida. Estudo divulgado em abril de 2026 pela iniciativa MAIA (Metabolism Agentic Intelligence Atlas), nos EUA, revela dados de vida real, com aproximadamente 8.000 pacientes com medidas de composição corporal comparadas ao longo de 12 meses de tratamento com semaglutida e tirzepatida.

A diferença entre os dois medicamentos foi consistente ao longo do tempo de tratamento, com um padrão metabolicamente mais favorável de perda de peso relevante e preservação de massa magra no grupo tratado com semaglutida. Por outro lado, houve excesso relativo de perda de massa magra de até cerca de 2% no grupo tratado com tirzepatida, com pior tolerância ao exercício físico e maior relato de fadiga entre os pacientes. Além disso, durante o estudo, foi identificado um fenótipo desfavorável, caracterizado por grande perda de peso associada a perda clinicamente relevante de massa magra. Os pesquisadores observaram com maior frequência essa característica entre pacientes em uso de tirzepatida (10,3%, contra 6,7% com o uso de semaglutida), relacionando o uso prolongado de tirzepatida à maior perda de massa magra.

"Evidências reforçam que nem toda perda de peso é igual e preservar tecido funcional faz diferença para o paciente", explica Priscilla Mattar, vice-presidente médica da Novo Nordisk. "Embora medicamentos de última geração tenham revolucionado o tratamento da obesidade, os novos dados de mundo real mostram que o quanto se perde na balança é apenas uma parte da história", completa.

Outra pesquisa também reforça a qualidade superior da perda de peso com semaglutida. O estudo SemaLEAN analisou dados de vida real de pacientes com obesidade acompanhados por 12 meses em uso da molécula. Os principais resultados demonstram que a maior parte da perda de peso, cerca de 78%, foi proveniente do tecido adiposo, ou seja, da gordura corporal. Dessa forma, houve preservação da massa magra, sem impactos negativos na função muscular, assim como a manutenção da força e do desempenho funcional das pessoas ao longo do tratamento. Além disso, houve uma redução média de 21% da massa total de tecido adiposo e uma importante redução da gordura visceral, componente diretamente ligado ao risco cardiometabólico e hepático.

Sobre a obesidade

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e complexa, que requer manejo de longo prazo. Um dos principais equívocos é considerá-la apenas uma questão de força de vontade; na realidade, há mecanismos biológicos que podem dificultar que pessoas com obesidade percam peso e mantenham essa perda. A condição é influenciada por diversos fatores, incluindo genética, determinantes sociais de saúde e ambiente.

Sobre Wegovy®

No Brasil, Wegovy® (semaglutida injetável 2,4mg) é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC ≥30 kg/m (obesidade) ou em adultos com IMC ≥27 kg/m (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada. Também é indicado para pacientes a partir de 12 anos com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg. Trata-se do primeiro análogo de GLP-1 semanal aprovado pela Anvisa para tratar pessoas com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada, além de primeiro e único tratamento aprovado para o tratamento de gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, em inglês) em adultos e para proteção cardiovascular em pessoas com obesidade. Neste momento, estão em aprovação da Anvisa, no Brasil, o pedido de nova forma oral de semaglutida na dosagem de 25 mg com uso diário e a injeção semanal de Wegovy® na nova dosagem de 7,2 mg.

Referências:

Oliveira L. Wegovy pode preservar melhor a massa corporal magra do que Mounjaro, revela estudo; entenda. O Globo. 2026 abr 17. Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2026/04/17/wegovy-pode-preservar-melhor-a-massa-corporal-magra-do-que-mounjaro-revela-estudo-entenda.ghtml Murugadoss K, Venkatakrishnan AJ, Soundararajan V. Greater lean-body-mass decline with tirzepatide than semaglutide in routine care, revealed by body-composition digital phenotyping. Pre-print- medRxiv. 2026 Apr 11;2026.04.11.26350687. doi:10.64898/2026.04.11.26350687. Alissou M, Demangeat T, Folope V, et al. Impact of semaglutide on fat mass, lean mass and muscle function in patients with obesity: the SEMALEAN study. Diabetes Obes Metab. 2026;28(1):112–121. doi:10.1111/dom.70141. Wharton S et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2025;13:949–963. Batterham RL, et al. presented at the American College of Obstetricians and Gynecologists Annual Clinical and Scientific Meeting, April 30 – May 2, 2021, virtual meeting. Garvey WT et al. Nat Med 2022;28:2083–2091. Kadowaki, T. et al. Semaglutide once a week in adults with overweight or obesity, with or without type 2 diabetes in an east Asian population. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 01 Mar 2022, Vol.10, Issue 3, pages 193 – 206; Alissou M et al. Diabetes Obes Metab. 2026; 28(1): 112-121. Wharton S et al. Presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 61st Annual Meeting, 15–19 September 2025, Vienna, Austria. Katherine R. Tuttle et al. Journal of the American Society of Nephrology 36(10S):10.1681/ASN.2025fdqxb4qe, October 2025. Sanyal AJ et al. N Engl J Med 2025;392(21):2089–99. 8.Flint A, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2021 Nov;54(9):1150-1161. Bliddal H, et al. N Engl J Med 2024;391(17):1573-83. Kosiborod MN, et al. N Engl J Med 2023;389:1069-1084. Batterham RL, et al. presented at the American College of Obstetricians and Gynecologists Annual Clinical and Scientific Meeting, April 30 – May 2, 2021, virtual meeting.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 78.500 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

FONTE Novo Nordisk