Whirlpool inaugura Fábrica do Futuro no Brasil e amplia uso de IA na manufatura para elevar produtividade

Investimento superior a R$ 3 milhões em hub de inovação pioneiro impulsiona autonomia tecnológica e formação em indústria 4.0

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, inaugura em sua unidade de Rio Claro (SP), a Fábrica do Futuro, um hub de inovação dedicado à digitalização da manufatura e ao avanço do uso de inteligência artificial, automação e robótica nos processos produtivos.

Com investimento superior a R$3 milhões, o novo espaço acelera a adoção de tecnologias avançadas, aumenta a autonomia tecnológica da operação e reforça a estratégia da companhia de formar profissionais para a indústria 4.0 ao proporcionar um ambiente de experimentação com robustez fabril e acelerar o aprimoramento de soluções.

O hub permitirá atuação direta de profissionais com as principais competências da Indústria 4.0, incluindo Robótica, Inteligência Artificial, Machine Learning, visão computacional, Digital Twin, IoT, realidade aumentada e virtual, além de robôs colaborativos e bancadas dedicadas para experimentação e treinamento técnico.

A iniciativa amplia a capacidade da unidade de criar, testar e escalar tecnologias proprietárias, especialmente nas linhas de lavadoras, fogões, fornos e cooktops.

A Fábrica do Futuro também integra o programa global de transformação industrial da Whirlpool. A companhia avançou de forma consistente na modernização da planta de Rio Claro, alinhando Manufatura, Tecnologia da Informação e iniciativas de cultura organizacional para preparar a unidade para novas tecnologias.

Nesse período, a planta ampliou a coleta e a visibilidade de dados, elevou em 20% o nível de automação com mais de 250 automações de baixo custo implementadas e multiplicou por 16 o número de projetos tecnológicos integrados. A implantação do novo hub oferece continuidade a esse avanço ao acelerar a adoção de soluções avançadas, fortalecer a capacitação técnica e ampliar o impacto produtivo na região.

Segundo Gustavo Ambar, Diretor-Geral da Whirlpool no Brasil, a iniciativa materializa o compromisso da empresa com automação e aumento de produtividade.

"Nosso propósito é melhorar a vida em casa, e isso começa pela forma como produzimos: com mais inovação, eficiência, qualidade e mais sustentabilidade. Os resultados obtidos pela Fábrica do Futuro, em Rio Claro, farão com que o hub seja um modelo replicável em outras operações da Whirlpool na América Latina, consolidando o Brasil como polo de excelência industrial, na região e no mundo", afirma o executivo.

Além de acelerar a digitalização, a Fábrica do Futuro impulsiona a qualificação de talentos. A iniciativa tem potencial para gerar mais de 1.000 novas vagas na área de tecnologia e prevê a capacitação dos colaboradores em tecnologias avançadas, totalizando mais de 3.600 horas de treinamentos práticos e teóricos nos próximos 12 meses.

Para Vinícius Tokuda, Diretor da planta Whirlpool de Rio Claro e Manaus, a iniciativa reflete o compromisso da Companhia em criar um ambiente que coloca as pessoas no primeiro plano, em que engenharia, manufatura, logística, inovação e qualidade se conectam. "Em Rio Claro contamos com mais de 3 mil colaboradores que fizeram desta unidade um símbolo de excelência, inovação e transformação social. Na Whirlpool, a formação de talentos e oportunidades de carreiras são prioridade. Com a Fábrica do Futuro, temos ainda mais recursos para investir nas pessoas", afirma o executivo.

Localização estratégica e maior empregadora da cidade

Com uma localização estratégica para a malha logística da Companhia, a planta de Rio Claro está cercada por instituições de ensino, o que impulsiona a qualificação da mão de obra regional.

Nos últimos anos, a unidade de Rio Claro recebeu R$200 milhões em investimentos voltados para Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento e Automação. Com mais de 3 mil colaboradores, sendo 58% mulheres, a companhia é a maior empregadora privada da cidade.

A planta também é responsável por concentrar a produção de lavadoras, fogões e cooktops, bem como aloca o Centro de Tecnologia de Lavanderia e Lava-louças e o Centro de Distribuição de Produtos Acabados.

Sobre a Whirlpool Corporation

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) é uma das principais empresas de eletrodomésticos e está em constante busca para melhorar a qualidade de vida em casa. Como a maior fabricante de eletrodomésticos com sede nos Estados Unidos, a empresa está impulsionando inovações significativas para atender às necessidades dos consumidores, que estão em constante evolução, por meio de seu icônico portfólio de marcas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul e InSinkErator. Em 2024, a empresa reportou aproximadamente $17 bilhões em vendas, com quase 90% delas nas Américas, contando com 44.000 funcionários e 40 centros de pesquisa e tecnologia. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em WhirlpoolCorp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844735/Whirlpool_Brasil.jpg

FONTE Whirlpool Brasil