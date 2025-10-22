Winning Women Brazil, programa da EY para empreendedoras, está com inscrições abertas

Programa gratuito da EY conecta empreendedoras a uma rede de mentoras influentes e acelera negócios com alto potencial de crescimento

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, está com as inscrições abertas para a nova turma do programa Winning Women Brazil. Com mais de dez anos de existência, a iniciativa tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras por meio de capacitação, mentoria e networking com líderes influentes do mercado.

Mais de 200 empresárias de diferentes setores e regiões do país já participaram do programa, que promove trilhas de conhecimento em áreas essenciais como gestão, liderança, branding, marketing, precificação e fluxo de caixa. A cada ano, a procura cresce entre 10% e 15%, evidenciando a relevância e consistência da iniciativa.

Para participar, a candidata deve ser a principal tomadora de decisão do negócio, possuir ao menos 51% de participação societária (individualmente ou em conjunto com outras sócias) e ter faturamento anual mínimo de R$ 3 milhões. O programa é gratuito, tem duração de 12 meses e formato híbrido.

Segundo Raquel Teixeira, sócia-líder de EY Private LATAM e responsável do programa, "Fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil é um dos nossos pilares centrais. Acreditamos que, ao oferecer acesso a conhecimento estratégico, mentoria especializada e conexões de alto nível, conseguimos preparar novas líderes para enfrentar os desafios do dia a dia com mais segurança e visão de futuro. Nosso compromisso é formar uma rede cada vez mais forte de mulheres empreendedoras e que contribuam para transformar o cenário empresarial do país".

As participantes são mentoradas por especialistas da EY e executivas renomadas, como Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Chieko Aoki (Blue Tree Hotels), Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), entre outras. Já passaram pela mentoria dessa iniciativa, as empreendedoras Emily Ewell e Maria Eduarda Camargo, cofundadoras da Pantys, Graciele Davince, diretora geral da Eletrofrigor, e Monica Hauck, Cofundadora e CEO da Sólides Tecnologia.

O Winning Women Brazil busca mulheres com empresas de alto potencial de crescimento, ambição para escalar seus negócios, paixão pelo que fazem e vontade de gerar impacto positivo na sociedade.

