Xtend lança produtos poderosos baseados em IA para potencializar as conversões de marketing

SINGAPURA, 15 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Xtend, uma empresa líder em marketing e análise baseada em IA, anunciou o lançamento de um conjunto abrangente de produtos criados para melhorar drasticamente as conversões no marketing de funil inferior. Utilizando análise avançada de dados e estratégias de IA de ponta, a Xtend capacita as empresas de comércio eletrônico, fintech, turismo e outros setores a explorar todo o seu potencial de marketing e alcançar um crescimento significativo.

No cenário digital atual, os custos de aquisição de clientes estão subindo vertiginosamente, o que torna essencial para as empresas reter e manter engajados os usuários de aplicativos existentes. Um estudo recente da QuanticMind revelou que o varejo de comércio eletrônico que usa publicidade com IA teve um aumento médio de 20% na receita e uma notável redução de 10% no custo por aquisição. Além disso, o comércio via celular está pronto para um crescimento explosivo, com a expectativa de que os gastos via celular respondam por incríveis 43,4% de todos os gastos no varejo até 2026. No entanto, o desafio persiste: o aplicativo médio para celulares perde 77% de seus usuários nos primeiros 3 dias após a instalação.

O conjunto de produtos com tecnologia de IA da Xtend encara esses desafios de frente. O X-core ajuda as empresas a reconquistar clientes inativos e atrair compradores de alto potencial por meio de campanhas personalizadas com base na análise de dados. Isso aumenta a vida útil do cliente e fornece informações valiosas para estratégias futuras. O X-ShopConnect fornece um ambiente contextual para os parceiros de comércio eletrônico impulsionarem a frequência dos pedidos e se conectarem com os consumidores prontos para compra usando recomendações personalizadas, aquisição de usuários direcionados e recursos inovadores que aumentam os pedidos e o tráfego. A X-pand se concentra na promoção cruzada e no crescimento em novas categorias e serviços que os clientes oferecem. Com soluções de extensão de anúncios baseadas em IA, ela conecta varejistas a consumidores engajados por meio de experiências de anúncios personalizadas e aquisição de público-alvo para impulsionar o tráfego e aumentar as taxas de engajamento. Os Laboratórios de Dados da Xtend complementam as ofertas, fornecendo análise de dados aprofundada e orientação estratégica de marketing, garantindo campanhas econômicas para todos os parceiros de negócios.

Karam Malhotra, CEO da Xtend, disse: "Estamos orgulhosos por estarmos na vanguarda das soluções de publicidade baseadas em IA que revolucionam o modo como as empresas se conectam com seu público-alvo. A Xtend foi criada para ampliar os recursos de algumas das principais empresas orientadas para o desempenho do mundo e gerar conversões difíceis no funil de marketing inferior. Estamos constantemente inovando e aproveitando a IA e o deep machine learning como parte essencial de nossa tecnologia para criar jornadas valiosas para os clientes. Os algoritmos robustos da Xtend geram cerca de 10 milhões de compradores por mês, atendendo a diversas necessidades de aquisição, reengajamento e upselling."

A Xtend explora ativamente novos serviços baseados em IA para elevar ainda mais suas ofertas e busca parcerias para acelerar as estratégias de entrada no mercado. Eles também estão aproveitando sua experiência em IA para examinar novos aplicativos no setor financeiro e muito mais, expandindo seu alcance para uma gama mais ampla de segmentos verticais com vários casos de uso.

Sobre a Xtend

A Xtend está na vanguarda da tecnologia de marketing digital, oferecendo algoritmos personalizados baseados em IA, adaptados para aprimorar estratégias criativas, segmentação de precisão e crescimento do tráfego. Nossas soluções inovadoras são projetadas para otimizar as conversões de usuários nos cenários dinâmicos dos setores de comércio eletrônico, fintech e viagens.

Com uma rede colaborativa que abrange mais de 50 das empresas de comércio eletrônico mais influentes, a presença global da Xtend estende-se a 127 países, atendendo uma clientela diversificada. Nossos algoritmos robustos são fundamentais para gerar cerca de 10 milhões de compradores por mês, atendendo a várias necessidades, incluindo a aquisição de novos compradores, o reengajamento de compradores inativos, a segmentação de compradores específicos da categoria e a facilitação do upsell de usuários existentes.

