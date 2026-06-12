XXIII Conferência do Forte discute impacto das transformações tecnológicas na ordem internacional

MAIOR FÓRUM DE SEGURANÇA INTERNACIONAL DA AMÉRICA LATINA SERÁ NOS DIA 16 E 17 NO RIO E TERÁ TRANSMISSÃO ONLINE AO VIVO

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RIO DE JANEIRO, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Nos próximos dias 16 e 17 de junho, o Rio de Janeiro sedia o maior fórum de segurança internacional da América Latina com a realização da XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte. Tradicional evento do calendário nacional, o encontro reúne autoridades, acadêmicos, diplomatas, representantes das Forças Armadas da América Latina e Europa durante dois dias de discussões sobre os atuais desafios do cenário geopolítico global. A iniciativa é da Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e a Delegação da União Europeia no Brasil.

Palestra da Conferência de Segurança Internacional do Forte do ano de 2025 - foto: divulgação

Com transmissão online em tempo real e tradução simultânea em português, espanhol, inglês e LIBRAS, a Conferência do Forte tem como tema "Reprogramando o Poder: Tecnologia e Geopolítica em um mundo fragmentado". Enquanto muitos debates envolvendo tecnologia e segurança restringem as conversas a questões específicas, como a inteligência artificial e cibersegurança, a XXIII Conferência quer ir além dessas fronteiras, abordando o ecossistema tecnológico, explorando seu uso como instrumento de poder, controle e dissuasão, e destrinchando suas implicações geopolíticas, militares, econômicas e institucionais.

A programação começa na terça, 16, às 9h, com as boas-vindas de Maximilian Hedrich, Diretor da Fundação Konrad Adenauer (KAS) no Brasil; de José Pio Borges, Presidente do Conselho Curador do CEBRI e de Marian Schuegraf, Embaixadora da Delegação da União Europeia no Brasil.

Às 9h30, tem início o painel principal da conferência "Do Equilíbrio à Ruptura: Tecnologia e o Futuro do Poder Global", que vai explorar como a transformação tecnológica está redefinindo as hierarquias de poder, alterando a natureza da interdependência e exigindo novas estruturas de cooperação entre regiões como a América Latina e a Europa. Anna-Kaisa Heikkinen, Diretora-Geral do Departamento para a América Latina, Oriente Médio e África do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia; e Henning Speck, Chefe de Gabinete do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, estarão na mesa.

Em seguida, às 11h05, haverá o flashtalk "América Latina entre Pólos de Poder: Posicionamento Estratégico em Meio à Reconfiguração das Rotas Globais", com apresentação de Larissa Wachholz, pesquisadora sênior do CEBRI. Ex-assessora de Imprensa da OTAN, Simone de Manso será a mediadora do painel "Governança Global na Era da Disrupção: Multilateralismo, Inovação e Autonomia Estratégica", às 11h30, que abordará como as tecnologias emergentes estão testando a resiliência e a legitimidade das instituições multilaterais e quais novas estruturas de governança são necessárias para lidar com os desafios tecnológicos transfronteiriços. Benedikt Franke, CEO da Conferência de Segurança de Munique; Iñigo Guevara Moyano, Professor Adjunto da Universidade de Georgetown e do Colégio Interamericano de Defesa, no México; e Vinicius de Carvalho, Consultor Internacional Sênior da Escola de Guerra Naval do Brasil, também compõem a mesa.

Às 14h30, o painel "Inteligência Artificial e Democracia: Entre Inovação e Erosão Institucional" contará com a participação de Omar Paganini, ex-ministro das Relações Exteriores do Uruguai; Eduardo Magrani, Afiliado/ex-aluno do Bkc da Universidade de Harvard; Dora Kaufman, Pesquisadora Sênior do CEBRI; e moderação de Leonardo Paes Neves, Professor da FGV. O debate discutirá como a IA se interconecta com a resiliência democrática e a integridade institucional, explorando as oportunidades e os riscos que ela oferece.

A programação do primeiro dia da Conferência se encerra com uma conversa entre a jornalista e Pesquisadora Sênior do CEBRI Leila Sterenberg e Silvio Meira, Cientista-Chefe da TDS.company, sobre temas relacionados à "Inovação, Democracia e Futuro".

Segundo dia da Conferência aborda terras raras e guerra contemporânea

Com o segundo dia do evento, quarta 17, a XXIII Conferência Forte começa às 9h10 discutindo o painel "Defesa e Inovação: Um Alerta para Europa e América Latina". Os participantes irão abordar como a Europa e a América Latina podem moldar conjuntamente o desenvolvimento e a governança da IA de maneiras que promovam tanto a inovação quanto a segurança. Brynja Oskarsdottir, Diretora do Comitê de Ciência e Tecnologia da Assembleia Parlamentar da OTAN; Danielle Ayres, Diretora de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e André Clark, CEO da Viveo no Brasil, participam do debate, que terá moderação de Karin Wallensteen, Embaixadora da Suécia no Brasil.

Às 10h35, o Diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Steven Everts ministra o flashtalk "Autonomia de Defesa Europeia em um mundo fragmentado". Em seguida, às 11h, é a vez do painel "Minerais Estratégicos e Soberania: A Nova Geopolítica das Terras Raras", que visa refletir como a América Latina e a Europa podem coordenar estratégias conjuntas para reduzir a dependência externa, fortalecer a autonomia estratégica e construir uma estrutura de governança sustentável para a extração e gestão das terras raras, combinando segurança, inovação e responsabilidade ambiental. Participam do encontro Maciej Filip Bukowski, Diretor do Programa de Energia e Resiliência do Fórum de Segurança de Varsóvia; Marisol Pérez Tello, ex-Ministra da Justiça e Direitos Humanos do Peru; Rafaela Guedes, Pesquisadora Sênior do CEBRI; e a moderadora Loana von Gaevernitz Lima, Diretora Executiva da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.

O painel de encerramento da Conferência, às 14h15, será "Novas Tecnologias e Guerra Contemporânea: Drones, Sistemas de Armas Autônomas Letais (SAAL) e Inteligência Artificial". O debate vai abordar como os Estados, particularmente na América Latina e na Europa, bem como as organizações internacionais, estão lidando com os impactos disruptivos da tecnologia na segurança global. A discussão se concentrará tanto no uso militar e estratégico da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, quanto nos esforços regulatórios em andamento em fóruns como as Nações Unidas, a UNESCO e conferências internacionais sobre Sistemas de Armas de Fogo Automáticas (LAWS). Estão na mesa, Igor Marchesini, Assessor Especial do Ministro da Fazenda do Brasil; Tomasz Smura, Diretor de Programas do Fórum de Segurança de Varsóvia; Peter Neumann, Professor do Departamento de Estudos de Guerra do King's College; e a moderadora Sabrina Medeiros, Professora Associada da Universidade Lusófona de Lisboa.

Todos os palestrantes participam de forma presencial do evento no Rio, que também terá transmissão gratuita e online ao vivo. Para acessar a programação completa em português e inglês basta acessar AQUI. Para a transmissão ao vivo, o link é https://kas.colab208.com.br/ao-vivo

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Sobre a Fundação Konrad Adenauer:

A Fundação Konrad Adenauer (KAS) é uma fundação política alemã independente e sem fins lucrativos que atua nacional e internacionalmente em prol da paz, justiça e liberdade. Nossa missão principal é a defesa da democracia e o fomento da Economia Social de Mercado, com base nos valores da democracia cristã. Além disso, buscamos fortalecer as relações transatlânticas através da cooperação internacional e, para isso, possuímos mais de 107 representações em todo o mundo. Orientamos nosso trabalho em temas chaves como a Inovação, Representatividade e Participação, e Segurança.

Atua no Brasil desde 1969 e concentra suas atividades em quatro eixos temáticos: Educação Política, promovendo a participação cidadã na política; Estado de Direito e Políticas Públicas, voltado à formação de multiplicadores em temas como Direitos Humanos e Democracia; Desenvolvimento Sustentável e Descentralização, por meio da promoção de encontros entre lideranças locais e representantes políticos com foco em boa governança e sustentabilidade; e Desafios Globais, estimulando as relações entre Europa e América Latina, bem como entre Brasil e Alemanha, sob as perspectivas da cooperação internacional e das relações internacionais.

Para mais informações, consulte nosso site: http://www.kas.de/brasil

Sobre o Centro Brasileiro de Relações Internacionais:

Fundado em 1998 por um grupo de diplomatas, empresários, intelectuais e ex- ministros, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) nasceu com a ambição pioneira de criar o primeiro think tank brasileiro voltado à política internacional. Movidos pela necessidade de qualificar o debate público e ampliar a presença do Brasil no mundo, seus fundadores estabeleceram a instituição com o propósito de fomentar o diálogo e contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento nacional.

Ao longo de quase três décadas, o CEBRI consolidou-se como um espaço de promoção de debates estratégicos, plurais e independentes sobre temas internacionais de interesse do Brasil, contribuindo para a formulação de políticas públicas sustentáveis, inovadoras e inclusivas. O CEBRI dedica-se à disseminação de conhecimento acessível e qualificado, buscando engajar diferentes públicos e ampliar a compreensão sobre os desafios e oportunidades da inserção internacional brasileira.

Para mais informações, consulte nosso site: www.cebri.org

Sobre a União Europeia:

A Delegação da União Europeia no Brasil foi criada em 1984. É uma missão diplomática de pleno direito e trabalha em estreita colaboração com as missões diplomáticas dos Estados-Membros da UE no Brasil.

A Delegação da UE promove as políticas da UE no Brasil, o que inclui apresentar e explicar as ações da UE ao governo brasileiro, autoridades, sociedade civil e público em geral. A Delegação da UE promove ainda a implementação da Parceria Estratégica UE-Brasil e trabalha para fortalecer as relações políticas e econômicas/comerciais com nossos parceiros brasileiros. A Delegação da UE também realiza um serviço ativo de diplomacia pública e informação, com o objetivo de informar os brasileiros sobre os desenvolvimentos atuais na União Europeia e aumentar a conscientização sobre os interesses e preocupações da UE. Os amplos programas de assistência e cooperação setorial da UE no Brasil abrangem áreas como meio ambiente, mudanças climáticas, direitos humanos, ciência e tecnologia e pesquisa e inovação.

Para mais informações, consulte nosso site: https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt

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FONTE XXIII Conferência de Segurança Internacional do Forte