Yadea, a maior marca do mundo de veículos elétricos de duas rodas, inaugura nova grande loja e tecnologia TTFAR em Lima

LIMA, Peru, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Yadea, principal marca mundial de veículos elétricos de duas rodas, abriu oficialmente sua primeira grande loja no Peru. Localizada no distrito de Jesus Maria em Lima, a loja de 500 metros quadrados apresenta a gama de produtos mais extensa da Yadea no Peru. O evento também marcou o lançamento oficial da TTFAR, tecnologia de longo alcance da Yadea, com representantes de parceiros e usuários da Yadea comemorando a ocasião.

Como fornecedora abrangente de soluções de viagem de curta distância, a Yadea é especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção, vendas e serviço de motos elétricas, ciclomotores elétricos, scooters elétricas, baterias de chumbo ácido de grafeno e baterias íon de sódio. Com 8 instalações de produção e P&D por toda a China, Vietnam e Indonésia, a Yadea se manteve como nº 1 em vendas globais por 7 anos consecutivos.

A Yadea se dedica à tecnologia automotiva ecológica, detendo mais de 1900 patentes, 2 laboratórios CNAS nacionais, mais de 1000 funcionários em P&D e 1 centro nacional de design industrial. Após uma validação bem-sucedida em mercados na Europa e na Ásia, a Yadea está introduzindo sua tecnologia TTFAR de longo alcance no Peru, a qual inclui 3 tecnologias essenciais para atender às necessidades locais.

A primeira tecnologia essencial é a bateria de grafeno TTFAR da Yadea, que oferece 25% mais capacidade do que baterias comuns de chumbo ácido e atinge 1000 ciclos de carregamento—três vezes mais do que a vida útil das baterias convencionais. Opera em temperaturas que variam entre -20º C a 55º C e gerou 36 patentes principais.

A segunda tecnologia essencial é o motor TTFAR de alta eficiência da Yadea. A equipe de P&D desenvolveu um motor de polos salientes com relação de polos salientes de 1,7, aumentando o torque para 140N•m e a capacidade de subida para 14°. Materiais otimizados e soluções eletromagnéticas aumentam a eficiência do motor para mais de 92% e aumentam o alcance por mais de 5%.

A terceira tecnologia essencial é o controlador TTFAR de recuperação de energia da Yadea, que prolonga a vida da bateria, alcance e velocidade de carregamento. Usa algoritmos duplos MTPA+FOC para recuperação de energia, otimizando a distribuição de energia com 3420 esquemas de condução predefinidos, melhorando de forma significativa a autonomia do veículo.

A inauguração da nova grande loja da Yadea no Peru marca uma conquista importante em sua expansão internacional e anuncia um novo capítulo em sua jornada global. Essa medida ressalta o compromisso da Yadea em aprofundar sua presença nos mercados internacionais e em promover tecnologia automotiva ecológica mundialmente. A Yadea continua a convidar parceiros para se juntarem a essa missão, visando enfrentar os desafios do transporte urbano e fornecer soluções de viagem confiáveis, convenientes e ecológicas para usuários globalmente.

