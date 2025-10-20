Youcom é pioneira na criação do jeans circular com lavagem black

Marca de moda jovem e lifestyle urbano conseguiu superar os desafios técnicos de tingimento e garantir qualidade e durabilidade para o jeans black feito de resíduos pós-consumo

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Youcom, marca de moda jovem com estilo de vida urbano, apresenta ao mercado o jeans circular na cor preta. O lançamento dá continuidade ao projeto Jeans for Change, criado em 2014 com o propósito de ressignificar peças jeans usadas, transformando-as em novos produtos. Em 2020, a marca inovou ao lançar a primeira calça circular de pós-consumo do Brasil, produzida a partir de peças jeans arrecadadas em anos anteriores e até então disponível apenas na lavagem azul. A coleção chega às lojas após quase um ano de desenvolvimento e testes de qualidade e durabilidade, reforçando o compromisso da marca com a moda circular.

São três opções de peças: uma calça feminina, uma masculina e uma bermuda unissex (Divulgação)

Para superar os desafios técnicos, a marca integrou sua expertise interna a parceiros industriais especializados, sob a coordenação técnica da Cotton Move, empresa focada em inovação têxtil e economia circular. Para alcançar a tonalidade, o processo foi aplicado ao jeans já desenvolvido com fibras recicladas pós-consumo, a partir de peças coletadas no programa Jeans For Change, dando novos ciclos de vida aos produtos recolhidos nas lojas.

A produção foi orientada por critérios de eficiência hídrica e energética, especialmente nas fases de tingimento e acabamento, com o uso de tecnologias otimizadas. Todo o processo é rastreável desde a origem da matéria-prima até a venda e o design foi pensado para facilitar a reciclagem ao fim do uso, promovendo um ciclo de vida prolongado e a reintegração do produto ao sistema produtivo. O resultado é um jeans reciclado, produzido em escala e seguindo os princípios da economia circular.

"O preto faz parte da identidade da Youcom e está entre as preferências mais recorrentes do nosso público. Nosso desejo era ir além da estética e entregar um produto que unisse informação de moda e baixo impacto ambiental. Superar essa barreira técnica e produzir o primeiro jeans circular preto é uma realização importante para o mercado e para a jornada sustentável da marca", afirma Barbara Barreira, head de estilo da Youcom.

A nova linha de jeans circular preto conta com três modelos, sendo uma calça feminina, uma calça masculina e uma bermuda unissex. As peças estão disponíveis nas principais lojas físicas da marca e no e-commerce.

Sobre a Youcom

A Youcom é uma marca de moda jovem com um estilo de vida inspirado no jovem urbano e procura trazer todas as novidades e tendências por um preço incrível. A marca conta com mais de 140 lojas físicas espalhadas por diversos estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de um e-commerce que atinge o país inteiro. A Youcom também oferece uma experiência omnichannel para seus consumidores, que permite a compra no site e a retirada na loja física. A marca segue crescendo e cumprindo seu propósito de encantar e conectar pessoas de lifestyle jovem com a moda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797608/campanha_jeans_black_circular_credito_divulgacao_youcom_1.jpg

FONTE Youcom