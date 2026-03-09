Yutong apresenta portfólio abrangente de rodovias na EXPO FORO 2026, promovendo a mobilidade sustentável no México

CIDADE DO MÉXICO, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus (SHA: 600066), um dos principais fabricantes globais de veículos comerciais, lançou oficialmente sua linha completa de veículos rodoviários disponíveis localmente no mercado mexicano na EXPO FORO 2026, estabelecendo um marco estratégico na missão da empresa de elevar a experiência nacional de transporte por meio de sua versátil linha C9, C11, e ônibus clássicos a diesel C12 ao lado do ônibus elétrico puro C11E de próxima geração.

Abrangendo turismo premium, viagens intermunicipais e serviços de transporte de alto padrão, esta vitrine representa a primeira vez que a Yutong apresenta sua solução completa de passageiros rodoviários no mercado mexicano, ressaltando um compromisso profundo em oferecer mobilidade localmente adaptada e para todo o cenário, alinhada aos requisitos regulatórios únicos do México, ambientes operacionais diversificados e mandatos de sustentabilidade de longo prazo.

Um portfólio diversificado de produtos para atender a diversas necessidades operacionais

O ônibus elétrico C11E oferece uma autonomia de 530 quilômetros (Ciclo C-WTVC) para transporte sustentável premium, enquanto os modelos diesel compatíveis com a Euro VI – C9, C11 e C12 – possuem aço de alta resistência e revestimento eletroforético catódico anticorrosivo para maior durabilidade. Projetados com construção leve e suspensão reforçada, os veículos são otimizados para navegar pelas complexas paisagens topográficas do México, mantendo eficiência e segurança superiores no combustível.

Van V6: Uma van projetada para operações de alta eficiência, desenvolvida para cenários globais a fim de atender a diversas necessidades leves, como transporte de passageiros de curta distância, turismo, transporte público urbano e serviços de ônibus comerciais.

H9 e H10: Proporcionando mais de 30% de economia de combustível, os modelos híbridos oferecem soluções flexíveis de transição para regiões que caminham para a eletrificação.

Tecnologias avançadas adaptadas a cenários operacionais locais

Para enfrentar o desgaste operacional causado pelas altas temperaturas e altitudes do México, a Yutong destacou sua Tecnologia de Vida Prolongada para EVs. Essa tecnologia, aplicável a veículos puramente elétricos, permite uma vida útil de bateria de até 15 anos ou 1,5 milhão de quilômetros com degradação inferior a 30%. Essa inovação reduz diretamente a pressão de manutenção e o custo total de propriedade (TCO), garantindo um valor comercial superior a longo prazo para os operadores locais.

Com quase 25 anos na América Latina e quase 2.000 veículos entregues ao México desde 2018, a Yutong continua a aprofundar sua presença local, apoiada por uma rede nacional de serviço com um mecanismo de resposta rápida 24 horas e estoque abrangente de peças. Além disso, Yutong reforça sua responsabilidade social por meio da iniciativa "Floresta Zero Emissão", que já contou com 7.300 árvores plantadas no México e Chile, cumprindo seu compromisso sustentável de "One Bus, One Tree".

Com a próxima entrada do T13E no mercado mexicano, este ônibus elétrico puramente de alta qualidade — aproveitando seu desempenho excepcional e adaptabilidade excepcional às condições locais do México — proporcionará aos passageiros uma experiência de viagem ecológica. No futuro, a Yutong continuará a aprofundar sua presença no mercado latino-americano, atendendo as comunidades locais com soluções mais abrangentes e contribuindo para o avanço do transporte regional.

Para mais informações, acesse https://en.yutong.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928494/Yutong_debuts_at_EXPO_FORO_2026_with_the_theme_Think_Eco__Move_Green__presenting_sustainable_mobilit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928495/Yutong_Bus_has_officially_unveiled_its_full_locally_available_highway_vehicle_lineup_in_the_Mexican.jpg

FONTE Yutong Bus