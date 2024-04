Zendure avança com a BOÉ Motorsports no Campeonato Mundial de MotoGP 2024

Os organizadores do MotoGP adquiriram o SuperBase M da Zendure para assistência no local

Logotipo Zendure apresentado nos equipamentos de couro e motocicletas dos pilotos David Muñoz e Joel Kelso

As soluções de armazenamento de energia fornecem energia sustentável para a equipe e os espectadores

BARCELONA, Spain, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Zendure, uma startup de EnergyTech em rápido crescimento, anuncia a extensão do patrocínio à equipe BOÉ Motorsports para a temporada 2024 do Campeonato Mundial de MotoGP , após os sucessos do ano passado. A Zendure acompanhará os pilotos David Muñoz e Joel Kelso nas corridas globais, fornecendo suporte no local com recursos de energia sustentável.

Soluções de energia verde impactantes no MotoGP

As corridas de MotoGP estão entre as mais emocionantes do mundo, com os principais pilotos competindo, aplaudidos por uma grande base de fãs. A equipe Boé Motorsports é uma equipe espanhola de corrida de motocicletas, fundada pelo piloto de MotoGP Aleix Espargaró. A equipe vem participando do nível Moto3 do Campeonato Mundial de Motociclismo desde 2014. Os pilotos para a temporada 2024 são Joel Kelso e David Muñoz.

Um fornecimento estável de energia é vital para os preparativos da corrida. Os produtos Zendure estarão disponíveis nos autódromos para carregamento de dispositivos. No ano passado, as estações de energia SuperBase V forneceram energia renovável para vários dispositivos, incluindo ferramentas de aquecimento de pneus para motocicletas da BOÉ Motorsports. Em 2024, os organizadores do MotoGP incorporaram o SuperBase M para carregamento no local. Pioneira no uso de energia limpa, a equipe Boé Motorsports aprimora o MotoGP fornecendo energia para a pista com o SuperBase M. Essa colaboração destaca a dedicação da Zendure à redução de CO2, responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável, demonstrando a integração bem-sucedida de energia limpa e corridas de MotoGP.

Os entusiastas de Energia Verde e os fãs de corrida são bem-vindos ao showroom no local da Zendure nos autódromos. Os visitantes podem explorar produtos como SuperBase V, SuperBase Pro e SuperBase M, utilizar os pontos de carregamento para seus dispositivos e descobrir mais produtos adaptados a vários cenários de energia verde.

Visão para uma MotoGP sustentável

"Estamos muito satisfeitos em continuar a cooperação com a BOÉ Motorsports durante esta temporada", explica Jolene Shang, diretora de Marketing da Zendure. "De acordo com o nosso slogan para este ano, 'Get Supercharged, Make Impact' (algo como 'Esteja carregado ao máximo, cause impacto', em português) nosso objetivo é impactar positivamente o esporte e solidificar o uso de energia limpa no mundo automobilístico. Esperamos passar um tempo cheio de energia juntos e desejamos a todos os participantes, especialmente aos nossos pilotos da BOÉ Motorsports, David Muñoz e Joel Kelso, uma temporada emocionante e bem-sucedida."

Após a movimentada corrida nos EUA, o próximo evento é o Gran Premio de España, de 26 a 28 de abril, em Jerez, o GP em casa do piloto da BOÉ Motorsports, David Muñoz: "A colaboração contínua com a Zendure para o Campeonato Mundial nos permite contribuir para um ambiente mais sustentável. Juntos, podemos chamar a atenção para mais sustentabilidade no automobilismo e tentar causar um impacto positivo."

Sobre a Zendure

Fundada em 2017, a Zendure é uma das start-ups EnergyTech (tecnologia energética) em rápido crescimento, que está localizada nos centros tecnológicos do Vale do Silício, EUA, e da Grande Baía, China, Japão e Alemanha. Seu objetivo é oferecer energia confiável e acessível para residências do mundo inteiro e popularizar a mais recente EnergyTech.

