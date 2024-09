Zoop atinge crescimento recorde e anuncia planos de expansão

Fintech brasileira projeta dobrar volume de novos clientes após resultados expressivos no ano fiscal

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoop, líder em soluções de embedded finance no Brasil, divulgou seus resultados financeiros para o ano fiscal 2024/25, revelando um crescimento impressionante e ambiciosos planos de expansão. Os números apresentados pela empresa são notáveis, com um aumento de 36,2% na receita líquida, ultrapassando R$ 380 milhões, e um volume transacionado estimado em R$ 87 bilhões. Mais impressionante ainda é a recuperação do EBITDA, que apresentou um salto de 237,85%, sinalizando uma melhoria substancial na eficiência operacional e na geração de lucros da empresa.

A empresa não apenas cresceu em números, mas também expandiu significativamente seu portfólio de clientes, incluindo nomes de peso como Livelo, Koin e Olist. Um marco importante em sua trajetória é a recente aquisição pelo Grupo iFood, embora mantenha operações independentes. Esta movimentação promete abrir novas portas para ambas as companhias.

Fabiano Cruz, CEO da Zoop, mostrou-se otimista: "Estamos entusiasmados com o crescimento que a Zoop está alcançando e com as oportunidades que a parceria com o iFood nos proporciona. Nossa autonomia operacional, aliada aos recursos do iFood, nos permitirá liderar o mercado de embedded finance com ainda mais força."

A Zoop não apenas visa expandir sua base de clientes, mas também tem como missão democratizar o acesso a serviços financeiros avançados. A combinação de sua expertise em tecnologia financeira com os recursos e alcance do iFood promete criar um ecossistema financeiro mais integrado e acessível para empresas e consumidores brasileiros.

Sobre a Zoop

A Zoop faz parte do grupo iFood e é líder em tecnologia para embedded finance no Brasil. Fundada em 2013, a missão da startup é democratizar o acesso aos serviços financeiros e auxiliar as empresas em suas jornadas de crescimento. Estão no portfólio da empresa mais de 550 clientes, como Elo7, Food to Save, iFood, Invisalign, Infracommerce, Nubank, OLX, Sympla e Wework. Atualmente, possui as soluções Zoop Payments, ambiente omnichannel para pagamentos, e Zoop Banking, que possibilita a seus clientes, oferecerem conta digital e cartão pré-pago de suas marcas, além disso, desenvolveu a primeira solução de 'tap to pay' white-label do Brasil. Este ano, conquistou a 16ª posição no Ranking Exame Negócios em Expansão, premiada na categoria de R$ 150 a R$ 300 milhões em faturamento no ano de 2023.

Site I Linkedin I Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503426/ZOOP_231212_0110_FINAL_01__1.jpg

FONTE Zoop