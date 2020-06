Atradius: Asii čeká vlna insolvencí v důsledku krize COVID-19

Opatření na omezení dopadu COVID-19 po celém světě ovlivnila národní i mezinárodní dodavatelské vztahy a obchod. Výsledky průzkumu Barometr platební morálky (BPM) v Asii naznačují, že náklady zpoždění plateb nesou z velké části dodavatelé prostřednictvím poskytnutých obchodních úvěrů. Podíl obchodních transakcí realizovaných s odloženou splatností se totiž zvýšil, stejně jako podíl odběratelů hradících své závazky se zpožděním. Oproti loňskému průzkumu vzrostl ve čtyřech sledovaných zemích prodej zboží a služeb s odloženou splatností v průměru o 14%, zatímco hodnota faktur hrazených po splatnosti stoupla dokonce na 56%. Ve dvou zemích naopak podíl prodejů s odloženou splatností poklesl, ale i zde podíl faktur hrazených po splatnosti vzrostl v průměru na 49%. V Indii by pokles využívání úvěrů mohl být právě důsledkem dramatického nárůstu zpožďování placení faktur.

Andreas Tesch, člen vedení společnosti Atradius, uvedl: „S tím, jak se globální ekonomika noří do recese, očekáváme, že do roku 2021 budou dále stoupat nedobytné pohledávky a insolvence. Dodavatelé musí zvládat sníženou poptávku a vyšší finanční zátěž. Minimalizace těchto vlivů pomocí důkladného posuzování bonity zákazníků a zajištění dostatečné finanční rezervy bude pro mnoho z těchto podniků klíčem k přežití."

Ačkoli Barometr platební morálky od Adradius naznačuje různorodý přístup zemí k využívání obchodních úvěrů v regionu, ukazuje také na odhodlání zemí více řídit svá rizika. Podniky v každé zemi bez výjimky potvrdily zvýšené úsilí v oblasti kreditního managementu a snižování rizika vzniku pohledávek svých odběratelů

Zajímavé je, že i přes špatný výhled většina podniků dotázaných v Asii vyjádřila optimismus, že vládní podpora nebo bankovní financování pomohou podpořit jejich ekonomiku. I když to může do jisté míry platit, výsledky průzkumu naznačují, že mnoho odběratelů spoléhá na to, že jejich dodavatelé dokáží financovat společné obchodní aktivity a ještě více zpožďují platby faktur.

Tento průzkum byl proveden v březnu 2020, v relativně rané fázi pandemie Covid-19. Představuje důležitý obrázek o sebevědomí podniků v Q1 2020. Při pohledu do budoucna pak poskytne cenné informace o tom, jak podniky v tomto klíčovém hospodářském regionu upravovaly své platební procesy v prvních dnech rozvíjející se krize.

Barometr platební morálky Atradius 2020 pro Asii byl proveden v Číně, Hongkongu, Indii, Indonésii, Singapuru, Tchaj-wanu a ve Spojených arabských emirátech, které se objevily v průzkumu poprvé. Detailní informace lze stáhnout na adrese https://group.atradius.com/publications/.

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí ve více než 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3700 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firmách. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

Více informací naleznete online na adrese www.atradius.cz

