Harmonica Linea je multifunkční inovativní produkt na hubnutí

Výživová poradkyně Roberta Grirr, která přípravek Harmonica Linea vyvinula, nám o něm řekla několik detailů. Tento produkt je výsledkem mnoha let výzkumu, během kterého Roberta se svým týmem hledali nejvhodnější kombinaci aktivních ingrediencí. Zjistili, že moderní technologie lze snadno zkombinovat se starými recepty a dosáhnout tak skvělých výsledků.

ProduktHarmonica Lineaobsahuje následující ingredience: extrakty z cherimoya, acai, zelené kávy a listů zeleného čaje, pikolinát chromitý a extrakt z pomeranče. Tyto složky společně zrychlují metabolismus, potlačují chuť k jídlu, zpevňují tělo a snižují sacharidovou zátěž.

Hlavní ingredience kyselina hydroxylimonová (GLA) se získává z rostliny Garcinia Cambodgia. Tato látka usnadňuje spalování tuků a mění tukovou tkáň na energii.

Tělo je během hubnutí většinou oslabené, proto je důležité ho posilovat a dodávat mu vitamíny, které přípravek Harmonica Linea také obsahuje.

Dalším krokem bylo vymyslet vhodnou formu užívání. Série testů se zúčastnilo 17 000 žen. Přidávaly si dvakrát denně 20 kapek tohoto přípravku do mléka, do vody, nebo do smoothie a ukázalo se, že první výsledky se dostavují už za 2-3 týdny (výsledky se ovšem mohou lišit podle vašich individuálních charakteristik).

Lidé, kteří vyzkoušeli Harmonica Linea, uvádějí pozitivní výsledky se zmírněním chuti k jídlu, snížení tělesného tuku a obecné zlepšení stavu těla.

Doporučená maloobchodní cena je £60 (1800 Kč), ale nyní si tento produkt můžete koupit online za £60 (900 Kč).

Pokud chcete vidět výsledky žen a přečíst si recenze a získat více informací o produktu Harmonica Linea, navštivte oficiální webovou stránku: http://harmonica-linea.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139243/Harmonica_Linea.jpg

Související odkazy

http://harmonica-linea.com/



SOURCE Harmonica Linea