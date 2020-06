HONOR uvádí na trh chytrý telefon HONOR 9A, bezdrátová sluchátka HONOR CHOICE a navíc ke svým stávajícím produktům přidává nové skvělé funkce

HONOR 9A je napájen baterií s neuvěřitelnou kapacitou 5000 mAh a umožňuje až 33 hodin 4G hovorů, 35 hodin přehrávání videa a 37 hodin přehrávání FM rádia. HONOR 9A, který váží pouhých 185 g a má tenký rámeček s tloušťkou pouhých 9,04 mm, vám snadno vydrží celý den a noc na jedno nabití, a vyniká elegantním a ultratenkým designem.

Pokud jde o fotografování, HONOR 9A je vybaven trojitým zadním fotoaparátem, který se skládá z 13MP objektivu, 5MP ultraširokého fotoaparátu a asistenta s hloubkou 2 MP. Můžete si také vychutnat širší zorné pole a větší pohodlí při fotografování obzorů a přirozených panoramat pomocí super širokoúhlé kamery 120°. Přední 8MP fotoaparát, umístěný v 6,30palcovém Dewdrop Fullview displeji, umožňuje vytvářet perfektní selfie kdykoli a kdekoli. Díky podpoře 3 GB RAM a 64 GB úložišti, které lze rozšířit pomocí microSD karty (až na 512 GB), mohou uživatelé snadno ukládat spousty fotografií a videí, aniž by museli přenášet soubory do počítače nebo na přenosný pevný disk.

HONOR 9A, který běží na operačním systému Android 10, se dodává s galerií aplikací Huawei, které uživatelům nabízí široké spektrum služeb. Uživatelé si také mohou vychutnat nejlepší software s nejnovější nadstavbou Magic UI 3.1.

HONOR 9A (3 GB + 64 GB) bude od července k dispozici za maloobchodní cenu 149,90 EUR v obchodech Hihonor, Amazon a dalších maloobchodníků. Předběžné objednávky HONOR 9A začnou od 1. července.

Osvojte si nové dovednosti a ukažte svou kreativitu – notebook MagicBook 14 Special Bundle s dvanáctiměsíčním předplatným Microsoft 365 Personal

Ať už pracujete na dálku nebo jste v kanceláři, HONOR MagicBook 14 je ideální pro uskutečnění vašich nápadů. HONOR MagicBook 14 má operační paměť RAM 8 + 256 GB, obsahuje HONOR Magic-link 2.0 pro bezproblémový multitasking mezi všemi vašimi zařízeními a je vybaven šikovnou vyskakovací webovou kamerou, která je diskrétně skrytá pod klávesnicí a je ideální pro kreativce na cestách kteří chtějí, aby výkonné zařízení fungovalo a spolupracovalo pružně a efektivně.

Od 23. června do 30. června bude HONOR MagicBook 14 (verze 8 + 256 GB ve Space Grey) s 12měsíčním předplatným Microsoft 365 Personal k dispozici pro předběžné objednávky ve Velké Británii, Francii a Německu za cenu 649,90 EUR, a to na stránkách hihonor.com.

Předplatitelé Microsoft 365 získají jako bonus navíc exkluzivní přístup k více než 200 novým prémiovým šablonám v aplikacím Word, Excel a PowerPoint. Pro posílení kreativity nabízí Microsoft 365 svým předplatitelům exkluzivní přístup k více než 8000 krásných obrázků a 175 smyčkovým videím, plus 300 novým fontům písma a 2800 novým ikonám, aby mohli vytvářet vysoce působivé a vizuálně přitažlivé dokumenty. Předplatitelé mohou projevit svou kreativitu při práci na univerzitních pracích, prezentacích klientů nebo rodinných projektech, a díky výkonnému jádru HONOR MagicBook 14 si mohou užívat silný a plynulý výkon.

Aby společnost HONOR povzbudila studenty a mladé lidi k rozvíjení své tvořivosti a využívání svých designérských dovedností, uvedla mezitím také výzvu 'Looking to the Future – Pohled do budoucnosti' Microsoft 365 Challenge, která fanouškům značky HONOR nabízí šanci vyhrát zcela nový HONOR MagicBook 14 a špičkovou řadu inteligentních zařízení HONOR pro všechny oblasti použití.

Zůstaňte aktivní a zdraví díky výkonným doplňkům HONOR

Když si chcete užívat vyvážený a zdravý životní styl, je důležité, abyste se udržovali fyzicky i psychicky motivovaní. Nyní je k dispozici nejnovější řada výkonných doplňků HONOR, které vám pomohou sledovat vaše cíle v oblasti zdraví a kondice, a také sledovat, jak dobře se cítíte, ať jste kdekoli.

Na chytrých hodinkách HONOR MagicWatch 2 máte k dispozici 100 tréninkových režimů pro objevování.

Kromě 15 předinstalovaných tréninkových režimů posiluje HONOR své možnosti při fitness monitoringu přidáním 85 nových přizpůsobených tréninkových režimů, které automaticky detekují šest různých kategorií sportu - extrémní, volný čas, fitness, vodní sporty, míčové hry a zimní sporty[2]. Ať už pěstujete tradiční sporty, nebo dáváte přednost něčemu dobrodružnějšímu, aktualizované chytré hodinky HONOR MagicWatch 2 vás připraví na cokoli komplexním monitorováním, které dokáže sledovat 194 typů dat. Tím vám pomůže zvýšit výkon a motivovat vás, abyste se stali lepší verzí sebe sama.

Režim Awareness (Povědomí) na sluchátkách HONOR Magic Earbuds: Vnímejte všechno, co se děje kolem vás

Pokud jde o trénink, sluchátka HONOR Magic Earbuds jsou vybavena technologií Hybrid Active Noise Cancelling s duálním mikrofonem pro odstranění rušení, což vám pomůže zůstat v tréninkové zóně a soustředit se během intenzivních cvičení.

Toto potlačení šumu je nyní plně nastavitelné a můžete se rozhodnout aktivovat zcela nový režim Awareness (Povědomí)[3], který vám umožní lépe vnímat okolí, aniž byste museli snímat sluchátka. Díky kombinaci vynikající kvality zvuku, úžasného potlačení šumu a dlouhé výdrži baterie, jsou HONOR Magic Earbuds vaším dokonalým společníkem pro téměř každou příležitost.

Řada HONOR CHOICE: Skutečně bezdrátová sluchátka s 24hodinovým kombinovaným přehráváním zvuku

V souladu se svou strategií 1+8+N se společnost HONOR spojila s vybranými známými výrobci s cílem vyvinout řadu cenově dostupných chytrých produktů zcela nové řady HONOR CHOICE. Řada HONOR CHOICE se drží koncepce značky HONOR: elegantní technologie, design zaměřený na člověka a vysoký standard kvality. Prvním produktem z portfolia, který byl představen na zahraničních trzích, jsou skutečně bezdrátová sluchátka HONOR CHOICE True Wireless Earbuds. Mají 7mm kompozitní membránový reproduktor, který poskytuje slušnou kvalitu zvuku a účinně snižuje šum z vašeho okolí během hovorů nebo při poslechu hudby. Díky delší výdrži baterie [4] (až 24 hodin), si můžete snadno celý den užívat volání a kvalitního přehrávání hudby.

Upgrade na VIP členství a splátkový prodej jsou nyní k dispozici na stránkách hihonor.com.

Od 23. června mohou fanoušci značky HONOR na zúčastněných trzích, včetně Velké Británie, Německa, Francie, Itálie a Španělska, získat na webu hihonor.com úžasné slevy v rámci nejnovější nabídky chytrých telefonů, notebooků a nositelných doplňků HONOR. Ti, kteří se zaregistrují a přihlásí k odběru na webu hihonor.com* od 18. června do 1. července a stanou se VIP členy HONOR, budou moci kromě celé řady zajímavých obchodů odhalit mnoho exkluzivních výhod, například:

Další až 30% slevy na vybrané produkty

Bezplatné členství na jeden měsíc v Huawei Music , 15 GB a roční členství v Huawei Cloud a 3 filmové poukazy na zapůjčování filmů v Huawei Video pro všechny uživatele chytrých telefonů HONOR.

, 15 GB a roční členství v a 3 filmové poukazy na zapůjčování filmů v Huawei Video pro všechny uživatele chytrých telefonů HONOR. Poštovné zdarma

Prioritní přístup na akce pro fanoušky a testování produktů

Od 26. června nabízíme na adrese hihonor.com ve Francii splátkový prodej, a brzy bude tato možnost spuštěna také v Německu, Španělsku, Velké Británii a Itálii. Spotřebitelé ve Francii mohou na adrese hihonor.com zakoupit vybrané produkty v ceně nad 149 EUR prostřednictvím splátkového prodeje s 0% navýšením, přičemž počet splátek je vyšší než čtyři.

Další informace o akci HONOR VIP Day najdete na stránkách HiHonor.com, kde se můžete seznámit se všemi exkluzivními nabídkami a výhodami, které nabízíme.

[1] Propagační akce VIP Day platí pro stránky hihonor.com ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii a Španělsku. [2] Aktualizace je k dispozici prostřednictvím aplikace Huawei Health App pro verzi číslo 10.0.5.310 nebo vyšší. Dalších 85 režimů není u chytrých telefonů na systému iOS podporováno. [3] Připojte sluchátka k Huawei AI Life App a aktualizujte na verzi softwaru 1.9.0.133 nebo vyšší. Režim Awareness (Povědomí) lze aktivovat v sekci "Shortcuts" (Zkratky). Funkci aktivujete dlouhým stiskem sluchátek. [4] Až 6 hodin přehrávání na jedno nabití. Nabíjecí pouzdro poskytuje dalších 18 hodin přehrávání. Celková výdrž baterie včetně pouzdra je až 24 hodin, při obvyklém použití.

