Narozeniny po celém světě: Závody firmy BENTELER slaví desítky let podnikání v oblasti zpracování kovů

Všechny tyto závody jsou založeny na lokálním přístupu firmy BENTELER, tedy snaží se být co nejblíže svým obchodním partnerům, a to nejen zeměpisně, ale i strategicky. Díky tomu mají zákazníci možnost získat tu nejlepší podporu, přímo v místě, kde podnikají.

"Ať jsou naši zákazníci na kterémkoli místě na světě, jsme tam pro ně," řekla Birgit Held, viceprezident firemní komunikace/marketingu.

"Gratulujeme našim zaměstnancům k výročí v jejich závodech. Jsme velmi hrdí na to, čeho dosáhli. Celá léta tvrdě pracují na dalším rozvoji společnosti BENTELER. A díky jejich úsilí jsme se stali předním globálním partnerem pro automobilový průmysl."

BENTELER je také partnerem pro místní komunity. V některých místech patří naše závody mezi největší zaměstnavatele v regionu. Firma BENTELER nabízí zaměstnancům rozvojové programy a spolupracuje s místními vzdělávacími institucemi. Navíc suroviny, zboží a služby nakupujeme hlavně lokálně. Díky tomu vytváří firma BENTELER přidanou hodnotu pro regionu, kde působíme.

Dlouholetá výročí fungování našich společností jsou důkazem zkušenosti firmy BENTLER v oblasti obrábění a zpracování kovů

Ve španělském Burgosu, slaví firma BENTELER 30. výročí. Španělský závod BENTELER España v Burgosu byla první zahraniční pobočka firmy mimo Německo. Specializuje se na tvarování kovů za tepla i za studena a na svařování. Tento závod vyrábí až 16 miliónů podvozků a konstrukčních dílů ročně. Od otevření závodu v Burgosu zdejší zaměstnanci zpracovali více než 400 tisíc tun recyklované oceli, což by stačilo na vybudování 164 Eiffelových věží.

Zhruba o 2000 km dál, v Chrastavě, v České republice, byla výroba zahájena v roce 1999 a společnost vyrábí lakované i nelakované dílce. Za posledních 20 let zdejší lakovnou prošlo 23,5 miliónů čtverečných metrů kovů, což je množství, odpovídají rozloze celého Slovinska.

V ruské Kaluze slaví závod BENTELER deset let od zahájení výroby. Za tuto dekádu tento montážní závod svařil více než 4 tisíce km svarů, což je skoro stejně jako vzdálenost z Kalugy do závodu BENTELER v čínském Chongqingu, který letos oslavil první výročí svého otevření. Tento závod je již 15. závodem firmy BENTELER v Číně a vyrábí komponenty pro řízení a zadní rámy pro předního čínského výrobce automobilů. Za pouhý rok od svého otevření tento závod pustil do výroby již sedm různých druhů podvozků a úspěšně dodal více než 200 tisíc komponent. Kdyby se tyto dílce vyskládaly na sebe, vznikla by hora 4x vyšší než Mount Everest.

Zkušenosti s obráběním kovů od roku 1876

Firma BENTELER a její zákazníci mohou těžit z více než 140-leté zkušenosti společnosti v obrábění oceli a hliníku. Firma BENTELER své znalosti a zkušenosti využívá k projektování špičkových výrobků, které hospodárně vyrábí s pomocí prvotřídních technologií. Dnes výrobky firmy BENTELER najdeme prakticky ve všech automobilech, které se vyrobí po celém světě. Poptávka po odbornosti firmy BENTELER, zejména v oblasti obrábění a projektování lehkých konstrukcí, do budoucna dále poroste. Firma BENTELER se snaží své zákazníky podporovat vývojem nových bezpečných a ekologicky šetrných řešení pro mobilitu.

O společnosti BENTELER

BENTELER je nadnárodní rodinná firma, poskytující služby zákazníkům z automobilového průmyslu, energetiky a strojírenství. Jako inovativní partner projektujeme, vyrábíme a dodáváme produkty, služby a systémy, které zvyšují bezpečnost.

Za finanční rok 2018 naše skupina dosáhla tržeb ve výši 8,072 miliardy euro. Skupina patří pod křídla holdingu BENTELER International AG, se sídlem v rakouském Salcburku a je rozdělena do dvou divizí BENTELER Automotive a BENTELER Steel/Tube. Našich zhruba 30 tisíc zaměstnanců v 96 závodech ve 28 zemích světa nabízí prvotřídní výrobní, projektové a distribuční kapacity s cílem nabízet našim zákazníkům špičkové služby, které vyžadují a potřebují.

BENTELER. Rodina nadšených profesionálů. Od roku 1876 (The family of driven professionals. Since 1876).

www.benteler.com

O společnosti BENTELER Automotive

BENTELER Automotive je partner předních světových výrobců automobilů. V našich více než 70 závodech ve 25 zemích světa pracuje přes 26 tisíc zaměstnanců na vývoji na míru šitých řešení pro naše zákazníky. Mezi naše výrobky patří komponenty a moduly pro podvozky, karosérie, motory, výfukové systémy a také řešení pro elektromobily.

www.benteler-automotive.com

