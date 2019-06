První veletrh Čína-SVE (China-CEEC Expo) byl zahájen ve východočínském Ning-po

NING-PO, Čína, 11. června 2019 /PRNewswire/ -- První veletrh Čína-SVE a mezinárodní veletrh spotřebního zboží, stejně jako 21. sympozium o investicích a obchodu v provincii Če-ťiang byly podle slov Ministerstva obchodu této provincie zahájeny v sobotu.

Veletrh je bohatý na zboží ze zemí SVE, od láhví červeného vína až po technologicky nejpokročilejší lehká letadla na světě. Expo, které bylo povzneseno na národní úroveň, přidalo do předchozích „16 + 1" zúčastněných zemí Řecko, aby se stalo událostí „17 +1". Řecký Leonardo Constantine přijel na veletrh s vínem a olivovým olejem, o kterých se domnívá, že dobře vyhovují obrovskému potenciálu zvýšené spotřeby Číny.

Kromě 17 zemí střední a východní Evropy se expa zúčastnili také Německo, Francie, Rakousko, Rusko a Moldavsko. Veletrhu se zúčastnilo celkem 525 společností, což představuje oproti 257 společnostem v loňském roce nárůst. Během akce se bude konat jedenáct setkání, na kterých po dobu čtyř po sobě následujících dnů bude usilovat o uzavírání smluv a spolupráci s vystavovateli 26 domácích nákupních týmů a více než 3000 odběratelů.

