Společnost Van Leeuwen Pipe and Tube Group získá společnost Benteler Distribution

Velikost společnosti Van Leeuwen se tím co do obratu a počtu zaměstnanců zdvojnásobí

se tím co do obratu a počtu zaměstnanců zdvojnásobí Přístup na důležité trhy v Německu, Skandinávii, Švýcarsku a střední Evropě

Rozsáhlá distribuční síť rozšiřující nabídku produktů a služeb s přidanou hodnotou

ZWIJNDRECHT, Nizozemsko, 27. srpna 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Van Leeuwen Pipe and Tube Group uzavřela smlouvu na akvizici společnosti BENTELER Distribution, která je divizí společnosti BENTELER International AG, s ročním obratem přibližně 750 milionů eur (2018). Tato strategická akvizice umožní společnosti Van Leeuwen přístup na další klíčové trhy v Evropě a přispěje ke zlepšení pozice předního evropského distributora specializujícího se na použití trubek a potrubí.

Společnost BENTELER Distribution (BD) je mezinárodní distribuční společnost nabízející celou škálu uhlíkových i ocelových trubek a přizpůsobené služby. Působí ve strojírenství, automobilovém průmyslu, energetice, stavebnictví a lodním průmyslu. Společnost má 1 600 zaměstnanců na 59 lokacích, které zahrnují i skladovací zařízení, dohromady ve 24 zemích. Připojení společnosti BD významně rozšíří globální přítomnost společnosti Van Leeuwen, konkrétně v Německu, Švýcarsku, Skandinávii a střední Evropě.

Strategie společnosti Van Leeuwen je postavena na rozšiřování a zkvalitňování postavení na trhu, a to v různých tržních segmentech a zemích prostřednictvím akvizic a autonomního růstu. Připojení společnosti BD ke společnosti Van Leeuwen Pipe and Tube Group poskytne společnosti Van Leeuwen rozsáhlou distribuční síť v Evropě. Společnost tak vytvoří příležitosti k rozšíření nabídky produktů, služeb s přidanou hodnotou a možnosti péče o své zákazníky. Rozsah sdružených společností umožní další vývoj inovativních řešení pro zákazníky, možnosti optimalizovaných a specializovaných zásob s krátkou vzdáleností k zákazníkům a investice do zákaznických IT rozhraní stejně jako efektivní distribuci.

Po schválení příslušnými regulačními orgány se očekává, že k uzavření transakce dojde v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Peter Rietberg, předseda správní rady společnosti Van Leeuwen: „Připojení společnosti Benteler Distribution k síti Van Leeuwen je ukázkový příklad uskutečnění myšlenky „more than tubes". Těšíme se, že v rodině Van Leeuwen přivítáme nové kolegy. Jejich odbornost, znalost trhu a nasazení jsou pro nás skutečně cenné. Společně můžeme dále investovat do vývoje systémů, řešení a infrastruktury, které našim zákazníkům nabídnou ještě širší škálu trubek a potrubí stejně jako služeb s přidanou hodnotou. Tato akvizice představuje historický milník v 95leté historii společnosti Van Leeuwen, což zdůrazňuje naši ambici zůstat přední společností v našem oboru."

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Společnost Van Leeuwen Pipe and Tube Group je mezinárodní distribuční společnost specializující se na ocelové trubky a použití trubek a potrubí. Rodinná společnost se sídlem v nizozemském Zwijndrechtu byla založena v roce 1924 a působí prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Obrat společnosti za rok 2018 činil 630 milionů eur. Skupina má více než čtyřicet poboček po celé Evropě, na Středním východě, v Asii, Austrálii a Severní Americe. Celkem 1 150 zaměstnanců společnosti Van Leeuwen má odborné znalosti v oboru zajišťování zdrojů, projektovém managementu, logistice a plánování zásob. Společně úzce spolupracujeme se zákazníky na průmyslovém a energetickém trhu. Kombinace globální logistiky a znalosti produktů a zákaznických aplikací činí ze společnosti Van Leeuwen lídra na všech trzích, kde působí.

