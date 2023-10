Onlinecasino-pioneren er klar med en ny-designet hjemmeside og tilbyder hundredvis af spil med en hurtigere og mere realistisk oplevelse for spillerne.

GIBRALTAR, Oct. 22, 2018 /PRNewswire/ -- 888 Casino har gennemført et større re-design af sin hjemmeside, og den anerkendte onlinecasino-operatør er nu klar med en spiloplevelse i særklasse med en state-of-the-art spilleplatform og app til glæde for de mange spillere.

888casino er et af de mest veletablerede online-casinoer i verden og har givet spillerne en tryg, sikker og fair mulighed for at spille online siden den første lancering i 1997.

888casino lancerer nyt website

Det nye website løfter spilleoplevelsen til et nyt niveau og kan prale af et rendyrket og stilfuldt design og en portefølje af førsteklasses spil med hundredvis af spillemaskiner, bordspil og live-casinospil med rigtige dealere. I de kommende måneder bliver der tilføjet spil fra en række nye leverandører.

Blandt de mange spil er de populære titler fra store leverandører som NetEnt, Big Time Gaming, Quickspin, NYX, Scientific Games og der er også spil fra Section8, som er operatørens eget udviklings-studio.

Hertil har 888 Casino styrket sin position som førende inden for livecasino med nye spil fra Evolution Gaming. 888casino sætter standarden når det gælder live-bordene og tilbyder blackjack, roulette og poker. Spillerne kan også opleve den helt enestående og særlige livecasino-stemning i Elite Lounge.

Teknologien bag 888 Casino er også opgraderet og sitet understøttes af en helt ny spilleplatform og web-app, der er hurtigere og mere pålidelig endnu nogensinde før. 888 Casino har brugt en mobil først-tilgang i re-designet for at tilgodese oplevelsen for de som spiller på tablet eller smartphone.

Den nye platform er designet fra bunden til at være skalérbar og til at understøtte 888casinos fremgang på de regulerede markeder rundt om i verden som ud over Danmark tæller lande som Sverige, Italien og USA.

"888casino er pioner inden for online spilleteknologi og den seneste version af vores website er intelligent, sofistikeret og spændende. Den sikrer, at vi leverer en velsmurt og fejlfri oplevelse til vores spillere", siger Guy Cohen, Senior Vice President i 888, B2C.

Om 888

888 er en af verdens mest populære leverandører inden for onlinecasino-underholdning.

Siden starten i 1997 har 888 været toneangivende i online-spilleindustrien.

888 tilbyder en omfattende spilleoplevelse med casino, poker, bingo og sportsvæddemål gennem en række førende brands på regulerede markeder over hele verden.

888 findes på 22 forskellige sprog i 176 lande verden over.

888 har forpligtet sig til et brancheførende socialt ansvarlighedsprogram i et sikkert, sjovt, retfærdigt og reguleret spillemiljø.

888 er licenseret og reguleret af myndighederne i Gibraltar og er noteret på the London Stock Exchange.

