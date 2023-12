CannTrust debuterer på børsen i New York i dag

VAUGHAN, Ontario, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" eller "virksomheden") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) meddeler med stor glæde, at virksomhedens ordinære aktier handles på børsen i New York ("NYSE") fra og med i dag.

CannTrusts aktier er noteret på børsen i New York under symbolet "CTST". Virksomhedens ordinære aktier vil fortsat være noteret på børsen i Toronto under symbolet "TRST".

Aktionærer, der har købt ordinære aktier i en handel med unoterede værdipapirer, kan nu handle aktierne på børsen i New York.

"Vi er en hurtigt voksende virksomhed, der hele tiden forsøger at finde nye måder til at øge vores internationale tilstedeværelse," sagde Peter Aceto, CannTrusts admin. direktør. "Noteringen på børsen i New York er endnu en vigtig milepæl i CannTrusts udvikling, og vi ser frem til at dele yderligere om vores planlagte vækstinitiativer i den nærmeste fremtid."

Om CannTrust

CannTrust er en nationalt godkendt producent af medicinsk og rekreativ cannabis i Canada og vinder af prisen som "Top Licensed Producer of the Year" på 2018 Canadian Cannabis Awards. CannTrust, der blev grundlagt af farmaceuter, bringer mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis og leverer produkter i tørret form, som ekstrakt og i kapsler til over 63.000 patienter. Virksomheden driver et drivhusanlæg på 41.800 kvadratmeter i Pelham, Ontario, har opnået tilladelse til at bygge et nyt anlæg på 36.200 kvadratmeter samme sted og forbereder og pakker sine produkter på et avanceret produktionscenter på 5.600 kvadratmeter i Vaughan, Ontario.

CannTrust udvikler nanoteknologi til udvikling af nye produkter til de medicinske, rekreative, skønheds-, sundheds- og kæledyrsmarkeder. Virksomheden har etableret sin internationale tilstedeværelse gennem et strategisk partnerskab med Cannatrek Ltd. i Australien og et joint venture med STENOCARE i Danmark. Virksomheden har også indgået partnerskab med Breakthru Beverage Group via Kindred Canada om distribution af rekreativ cannabis i Canada. CannTrust har engageret sig i forskning og innovation gennem partnerskaber med McMaster University i Ontario, Canada, og Gold Coast University i Australien, med henblik på at yde et bidrag til den voksende mængde af evidensbaseret forskning i brugen og effektiviteten af cannabis.

Besøg www.canntrust.ca for at få flere oplysninger.

Fremadrettede erklæringer

Pressemeddelelsen indeholder i henhold til gældende børslovgivning fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer, der er baseret på CannTrusts aktuelle interne forventninger, skøn, prognoser, antagelser og opfattelser samt synspunkter om fremtidige hændelser. Fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer kan identificeres ved brugen af fremadrettet sprogbrug, som fx "forventer", "sandsynlig", "kan", "vil", "bør", "har til hensigt", "forudser", "mulig", "foreslået", "vurderer" og andre lignende udtryk, inkl. negative og grammatiske versioner heraf, eller erklæringer om, at visse hændelser eller forhold "kan", "ville" eller "vil" indtræffe eller ved drøftelser af strategi.

De fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer i pressemeddelelsen er baseret på forventninger, skøn, prognoser, antagelser og synspunkter om fremtidige hændelser, som ledelsen efter omstændighederne anser for rimelige. Fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer omfatter skøn, planer, forventninger, meninger, forecasts, prognoser, mål, vejledning eller andre erklæringer, der ikke er erklæringer om fakta. Fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer inddrager nødvendigvis kendte og ukendte risici, inkl. – uden begrænsning – risici forbundet med generelle økonomiske forhold, negative hændelser i branchen, tab af markeder, fremtidige lovgivningsmæssige udviklinger i Canada, USA og andre lande, den canadiske cannabisbranche i almindelighed og CannTrusts evne til at gennemføre sine forretningsstrategier.

Fremadrettede oplysninger og fremadrettede erklæringer gælder kun på datoen, hvor de blev fremsat, og CannTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede oplysninger eller fremadrettede erklæringer, uanset om det skyldes nye oplysninger, fremtidige hændelser eller anden årsag, medmindre det kræves ved lov. Der fremkommer fra tid til anden nye faktorer, og det er ikke muligt for CannTrust at forudse alle disse faktorer. Når læserne overvejer de fremadrettede oplysninger og erklæringer, bør de huske på risikofaktorerne og andre forbehold i CannTrusts årlige indberetning af 29. marts 2018, der er indgivet til de relevante canadiske tilsynsførende myndigheder via SEDAR på www.sedar.com og vedlagt registreringserklæringen i henhold til den amerikanske børslov af 1934 med ændringer, der er indgivet til de amerikanske børtilsynsmyndigheder via EDGAR på www.sec.gov. Risikofaktorerne og andre faktorer i årsindberetningen kunne give anledning til, at faktiske hændelser eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede oplysninger eller fremadrettede erklæringer.

Børsen i Toronto og børsen i New York påtager sig intet ansvar for tilstrækkeligheden eller nøjagtigheden af pressemeddelelsen.

Copyright © 2019 CannTrust Holdings Inc.

Hent mere pressemateriale på https://www.multivu.com/players/English/8501851-canntrust-nyse-uplisting/, eller aftal et interview med:

Medierelationer:

Sybil Eastman

Tlf.: +1-888-677-1477

[email protected]

Investorforhold:

Marc Charbin

Tlf. +1-416-519-2156, lokal 2232

[email protected]

