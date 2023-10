Configit og PwC Germany indgår partnerskab for at forbedre den digitale transformation for globale producenter

Partnerskabet kombinerer Configits gennemprøvede løsninger, teknologier og applikationer med PwC Germanys solide rådgivningserfaring inden for digitale transformation for yderligere at fremme indføringen af Configuration Lifecycle Management

KØBENHAVN, Danmark, 30. november 2021 /PRNewswire/ -- Configit, den globale leder inden for Configuration Lifecycle Management (CLM), annoncerede i dag et partnerskab med revisions-og konsulentvirksomheden PwC Germany (PwC). Som en del af partnerskabet vil Configit kombinere deres gennemprøvede løsninger, teknologier og applikationer med PwC's solide rådgivningserfaring omkring digital transformation.

I samarbejde med producenter af komplekse, konfigurerbare produkter leverer Configit en stærk produkt konfigurationsplatform, der forener forretningsfunktioner og data i en sammenhængende, strømlinet, 'end-to-end'-proces. PwC fokuserer på at udvikle en moderne IT-arkitektur baseret på den fremtidige målsætning, 'end-to-end'-processer og de underliggende forretningsmæssige kompetencer. Med dette partnerskab samarbejder Configit og PwC om at forbedre den digitale transformationsproces for globale producenter og gøre produktkonfigurationsprocessen til en konkurrencefordel.

Med den patenterede Virtual Tabulation®-teknologi som Configits platform bygger på, sikres at alle forretningsfunktioner, der beskæftiger sig med konfigurering af produkterne – fra fremstilling og salg til produktion og service – er alignet og forbundet til en enkelt kilde af data ('one single source of truth'), hvilket accelererer produktkonfigurationsprocessen. Dette hjælper en organisation med at reagere hurtigere på markedsændringer, opnå mere med de eksisterende ressourcer og skabe betydelig vækst.

Dr. Reinhard Geissbauer, EMEA Head of Industry 4.0 og digitale virksomheder hos PwC Germany, siger: "Problemfri dataintegration på tværs af 'end-to-end'-værdikæden og en integreret softwarestrategi på tværs af produkt varianter er centrale områder der kan forbedres i produktionssegmentet. Vi ser Configits Configuration Lifecycle Management-tilgang som en strategisk løsning på disse udfordringer for globale producenter af komplekse produkter. Configit er en vigtig partner, der kan støtte vores kunder i deres digitale transformationsinitiativer."

Johan Salenstedt, CEO hos Configit, siger: "PwC's solide rådgivningserfaring inden for forbedring af strategiske forretningsmål, kombineret med Configits gennemprøvede løsninger, teknologier og applikationer, vil give betydelige fordele til produktionsvirksomheder over hele verden."

Om Configit

Configit er den globale leder inden for Configuration Lifecycle Management (CLM)-løsninger og leverandør af virksomhedskritisk software til konfiguration af komplekse produkter. Alle Configits produkter er baseret på den patenterede Virtual Tabulation® -teknologi, der har omdefineret produktkonfigurationprocessen ved at øge hastighedaf konfigurationsprocessen og en mere effektiv håndtering af kompleksiteten. Virtual Tabulation gør det muligt for Configit at levere effektive og brugervenlige konfigurationsløsninger til markedsledende globale virksomheder. Websted: https://configit.com/

