Dansk ingeniørvirksomhed med speciale i brandrådgivning BRANDGRUPPEN fusionerer med Jensen Hughes

Overtagelsen udvider Jensen Hughes' geografiske rækkevidde til Danmark, et land med høj vækst indenfor brandrådgivning og med et veletableret regelsystem for bygge- og brandsikkerhed, og etablerer en basis for fremtidig ekspansion.

BALTIMORE, 22. februar 2023 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, en global leder indenfor livssikkerhed og risikobaseret ingeniørvirksomhed og konsulentarbejde har i dag meddelt overtagelsen af BRANDGRUPPEN, en ingeniørvirksomhed med speciale indenfor brandrådgivning i Danmark. Overtagelsen af BRANDGRUPPEN er virksomhedens første indgang på det danske marked, hvor nylige ændringer i certificering forventes at føre til vækst i brandingeniørbranchen.

BRANDGRUPPEN blev etableret i København i 2021 af adm. direktører Thomas Schleidt, Allan Hansen and Nicholas Brogaard, som alle har stor erfaring. "Hvert medlem af BRANDGRUPPEN's team er væsentlig for vores ingeniørvirksomheds succes. Som en del af Jensen Hughes teamet får vores ansatte muligheden for at arbejde på komplekse projekter og udvide deres erfaringer og kvalifikationer indenfor brandrådgivning. Vi fortsætter den normale drift i løbet af integrationsprocessen som en enhed med to brands," sagde Thomas Schleidt.

"Det forbedrer karrieremulighederne for vores ansatte i Danmark, Europa og globalt, at vi slutter os til den største brandingeniørvirksomhed i verden. Det giver også vores kunder et betydeligt større niveau af ekspertise og servicetilbud," sagde Allan Hansen. Nicholas Brogaard er lige så positiv som BRANDGRUPPEN's team og tilføjer, "Vores forretningsfokus på brandsikring gør dette til den perfekte mulighed for at slutte os til verdens førende ingeniørvirksomhed indenfor brandsikring. Vi ser lyst på fremtiden."

"BRANDGRUPPEN's fokus på mennesker, kultur, ydelser og forpligtelse for fremragende teknisk kunnen og enestående kundeservice gjorde, at overtagelsen var en nem beslutning. Vi glæder os over at byde denne dynamiske specialistvirksomhed velkommen til vores team, og vi glæder os til at få adgang til det hurtigt voksende marked for brandsikring i Danmark," sagde Maurice Conroy, senior adm. direktør for Corporate Development hos Jensen Hughes.

