Elektro Gorenjska reducerer udviklingstiden med 90 % med Peregrine Connect's lavkode-integrationsplatform

IRVINE, Calif., 25. august 2023 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect-integrationsplatformen er blevet udvalgt af Elektro Gorenjska til at integrere deres applikationer og platforme for at mindske udviklings- og udrulningsomkostninger. Elektro Gorenjska er en slovensk elforsyningsvirksomhed med speciale i investeringer (genopbygning, udvidelse) som skal øge elnetværkets robusthed i Gorenjska-området.

Elektro Gorenjska havde brug for at skalere den eksisterende integrationsplatform for at kunne håndtere de komplicerede krav i forbindelse med den voksende drift. De ville fremskynde deres systemintegration for at øge produktiviteten og udvide deres organisations digitale transformation. Peregrine Connects lavkode-integrationsplatform står bag den strategiske beslutning om en transition fra den foregående integrationsproces til Peregrine Connect.

Siden implementeringen af Peregrine Connect har Elektro Gorenjska mindsket deres udviklingstid med imponerende 90 %, hvilket giver Elektro Gorenjska muligheden for at integrere systemer i løbet af en enkelt dag. Neuron ESB faciliterer integrationen og komplekse dataflows for Elektro Gorenjskas forretningsprocesser og giver adgangtil systemet i realtid. Virksomheden kunne ydermere drage fordel af deres eksisterende Microsoft .NET-ressources uden at skulle skifte til en JAVA-baseret teknologiplatform.

Elektro Gorenjska har nået deres mål at integrere data fra målepunkter og transformeret dem til tre integrationsarbejdsgange CIM, servicelaget og projektstyring. Organisationen blev i stand til at overføre disse arbejdsgange til deres GIS-, field management-, ERP-, smartmåler slutsystem, fakturerings-, call center- og Jira-systemer samt det interne system til projekthåndtering. Denne udvikling forbedrede driften og kundeservice betydeligt, og gjorde det muligt for virksomheden til at overholde miljømæssig lovgivning i deres land.

I Elektro Gorenjska's COTS-evaluering overgik Peregrine Connect førende leverandører som Mulesoft, Apache Kafka, Microsoft BizTalk og Talend ved at være den mest brugervenlige og omkostningseffektive integrationsplatform.

"Mindskede tiden til integration af nye systemer med 90 %". Integrationer, som normalt tog to uger af fuldføre, er nu færdige på mindre end en dag med Peregrine Connect."

– Blaz Hafnar, Head of Services for Information Solutions hos Elektro Gorenjska

Om Elektro Gorenjska d.d.

Elektro Gorenjska, d. d., er en slovensk elforsyningsvirksomhed i Gorenjska-området. Elektro Gorenjska har i løbet af de sidste 60 år videreudviklet deres metode til korrekt opgradering og vedligeholdelse af elforsyningsnetværket for deres kunder. Med en kundebase på over 92,000 slutbrugere spiller Elektro Gorenjska d.d. en kritisk rolle i at levere pålidelig og effektiv strømforsyning i Slovenien. Gå til https://www.elektro-gorenjska.si/ for at lære mere.

Om Peregrine Connect

Peregrine Connect er en førende integrationsplatform til at simplificere design, udførelse, hosting, applikationsstyring, API'er og arbejdsgange for virksomheder. Platformen sikrer de mest kritiske integrations- og driftsprocesser med handlingsrettet synlighed, diagnosticering, advarsel og ensrettet kontrol på tværs af hele organisationen. Peregrine Connect giver en simplere applikationsintegration af Microsoft .NET-ressourcer og automatiserer kritiske forretningsfunktioner med vores innovative forbindelser til populære driftsapplikationer, databaser, API'er og protokoller.

