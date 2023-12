EuroEyes underskriver en trepartsaftale om gensidigt samarbejde med førende medicinske universiteter i Kina og Tyskland

Samarbejdet har til formål at fremme innovation og udvikle talenter, der kan hjælpe virksomheden med at skabe bæredygtig forretningsudvikling og vækst.

HONGKONG, 2. august 2022 /PRNewswire/ -- EuroEyes International Eye Clinic Limited ("EuroEyes" eller "virksomheden", sammen med sine datterselskaber kaldet "koncernen", HKEX: 1846) meddelte den 27. juli, at de har underskrevet en trepartsaftale om gensidigt samarbejde ("AMC") med øjencenteret på det affilierede Hospital Zhejiang University School of Medicine, Zhejiang University Eye Hospital og David J. Apple International Laboratory for Ocular Pathology & International Vision Correction Research Centre (IVCRC), universitetsøjenklinikken ved Ruprecht-Karls-universitetet i Heidelberg. AMC stræber mod at etablere et tættere samarbejde mellem fagfolk inden for øjenpleje i Kina og Tyskland, der kan fremme nye innovationer inden for oftalmologi og forbedre kirurgernes færdigheder hos EuroEyes og i de to lande, så de kan bidrage til den fortsatte udvikling inden for øjenpleje.

(Top): Prof. WANG Jian'an (Bottom left to right): JIN Xiuming; Prof. HUANG Jian; Prof. YAO Ke; YANG Mingli, Prof. Dr. Gerd U. Auffarth; Dr. med. Jørn S. Jørgensen; Prof. Dr. Michael Knorz (PRNewsfoto/EuroEyes International Eye Clinic Limited)

Underskrivelsesceremonien online blev ledet i fællesskab af professor HUANG Jian, administrerende vicepræsident for det affilierede hospital Zhejiang University School of Medicine og professor dr. Gerd U. Auffarth, formand for universitetsøjenklinikken ved Ruprecht-Karls-universitetet i Heidelberg. Andre repræsentanter fra Kina omfatter professor WANG Jian'an, leder af det affilierede hospital Zhejiang University School of Medicine; Professor YAO Ke, og JIN Xiuming, formand og næstformand for øjencenteret på det affilierede hospital Zhejiang University School of Medicine; YANG Mingli, direktør for kontoret for internationale anliggender på det affilierede hospital Zhejiang University School of Medicine og hr. Michael ZHANG, vicedirektør for Kina for EuroEyes International Clinics. De tyske repræsentanter er dr. med. Jørn S. Jørgensen, grundlægger, formand og administrerende direktør for EuroEyes og professor dr. Michael Knorz, EuroEyes senior vicepræsident og professor i oftalmologi ved universitetet i Heidelberg, det medicinske fakultet i Mannheim.

AMC omfatter fælles deltagelse i de respektive, videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter, såsom forskningsprojekter og offentliggørelse af resultater, oplysningskampagner og afholdelse af konferencer, der alle skal hjælpe med at finde gennembrud inden for oftalmologi.

Alle parter vil også etablere et udvekslingsprogram for unge læger med henblik på at gennemføre videnskabelig forskning, forbedre kirurgiske færdigheder og dele erfaringer på de forskellige steder. Oftalmologer fra EuroEyes, øjenklinikken på Heidelbergs universitet og det affilierede hospital på Zhejiang University School of Medicine vil have mulighed for at søge et 3-6 måneders stipendium i Kina og Tyskland.

Deltagere fra Kina vil være i stand til at søge om en ph.d.-afhandling og få erfaring på en EuroEyes-klinik i Tyskland. Deltagere fra Tyskland vil være i stand til at deltage i forskningsprojekter og er i stand til at udføre kirurgiske indgreb for at øge deres erfaringer med intraokulær linsekirurgi, lasersynskorrektion og håndtering af komplikationer ved grå stær.

Dr. med. Jørn S. Jørgensen, grundlægger, formand og administrerende direktør for EuroEyes, siger: "Det glæder os at fremme alliancerne inden for medicinsk og videnskabelig udvikling blandt EuroEyes, det affilierede Hospital ved Zhejiang University School of Medicine og øjenklinikken på universitetet i Heidelberg. Vi mener, at samarbejdet vil hjælpe EuroEyes med at udpege dygtige studerende og kirurger i Kina og tilbyde dem lokal indsigt, erfaringer med postgraduate studier og vidensudveksling i Tyskland. I mellemtiden vil kirurger i Tyskland få mulighed for at opnå rige erfaringer på stedet i Kina. Dette program kan hjælpe EuroEyes med at opfylde eventuelle uopfyldte medicinske behov på begge markeder og samtidig hjælpe med til at udvikle en ny generation af øjenlæger. Vi vil gøre en stor indsats for dette samarbejde, og vi ser frem til at arbejde sammen."

Professor Yao Ke, formand for øjencenteret på det andet affilierede hospital Zhejiang University School of Medicine , Zhejiang University Eye Hospital, siger: "Zhejiang University har bevaret et tæt forhold til universitetet i Heidelberg og eksperterne fra EuroEyes i de seneste årtier, og i dag er det med glæde, at vi bevidner dette afgørende øjeblik, hvor vi bringer vores samarbejde op på det næste niveau. Det nye stipendieprogram vil hjælpe med at uddanne et stort antal medicinstuderende og refraktive kirurger og give dem fremragende træning og mange års kirurgisk erfaring fra begge lande. Dette ville gøre det muligt for os at dele bedste praksis og sammen lave medicinske gennembrud inden for oftalmologien, som alt sammen vil gavne patienter over hele verden".

Professor dr. Gerd U. Auffarth, formand for universitetsøjenklinikken ved Ruprecht-Karls-universitetet i Heidelberg, siger: "Dette AMC er en situation til gavn for alle tre parter, og det er os en glæde at være en del af det. Det er en bemærkelsesværdig præstation at samle oftalmologi, uddannelse og iværksætterånd på dette høje niveau. Med støtte fra dr. Jørgensen, der er den kreative kraft bag samarbejdet, kan udvekslingen mellem ph.d.-studerende og læger fra alle parter gennemføres på en mere formaliseret måde. Ligesom dr. Jørgensen bragte den tyske oftalmologis ekspertise til Kina, glædes vi over at have kinesiske oftalmologer i Tyskland for at dele deres ekspertise og knowhow. Dette AMC vil helt sikkert føre os frem mod en lys fremtid, og vi ser frem til at arbejde sammen."

Dr. Jørn S. Jørgensen tilføjer: "på trods af de udfordringer, som den alvorlige situation vedrørende COVID-19 i Kina har medført, og det ugunstige globale miljø i første halvår, lykkedes det os at modstå de eksterne udfordringer. Vi har været varsomme med vores ekspansionsplan, bestræber os på at forbedre vores rentabilitet og på at bevare en sund pengestrøm. Med vores omfattende geografiske dækning med aktiviteter i Tyskland, Kina, Danmark og Storbritannien, som bidrager til at sprede potentielle forretningsrisici ved et indre marked, har vi tillid til koncernens bæredygtige vækst."

