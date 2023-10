Fisher Investments Norden anmelder sin pris 2023 Equities Manager of the Year MoneyAge anerkendte Fisher Investments med prisen Wealth & Asset Management Award

LONDON, 2. oktober 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Norden anmelder prisen 2023 Equities Manager of the Year, der er tildelt til Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder. Prisen fra MoneyAge blev overrakt ved den femårlige Wealth & Asset Management Awards. Det er første gang, Fisher Investments er udnævnt som Equities Manager of the Year, hvilket følger en udnævnelse i 2022 som Active Manager of the Year.

"Vi er beærede over at blive udnævnt som en førende kapitalforvalter", sagde Fisher Investments' CEO Damian Ornani . "Denne pris beviser vores vedvarende bestræbelser på at skabe succesfulde investeringsstrategier for at hjælpe private og institutionelle kunder med at nå deres økonomiske mål."

MoneyAge valgte vinderne ud fra anbefalinger fra et uafhængigt dommerpanel bestående af branchefolk med ekspertviden, der vurderede faktorer som kundeservice og effektiv porteføljeforvaltning. Som anmeldt af Fisher Investments Norden, fejrer Wealth & Asset Management Awards succes og innovation i branchen for kapital- og aktivforvaltning.

"Vi er stolte over at blive anerkendt med denne pris", sagde Carrianne Coffey , Fisher Investments' Senior Executive Vice President for International Private Client Group. "Denne uafhængige pris afspejler vores utrættelige bestræbelser på at være en af verdens førende kapitalforvaltere."

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er medlem af den globale Fisher-koncern. Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Gå til https://www.fisherinvestments.com/da-dk for at få yderligere oplysninger om Fisher Investments Norden.

Om Fisher Investments

Fisher Investments er en uafhængig, gebyr-baseret investeringsrådgiver. Pr. 30/06/2023 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1445 mia. kr. på verdensplan – over 1182 mia. kr. for private investorer, 239 mia. kr. for institutionelle investorer og 22 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder. Fisher Investments har fire primære forretningsområder: US Private Client, Institutional, Private Client International og 401(k) Solutions, som har en global kundekreds med mange forskellige typer af investorer. Strategier kan variere afhængigt af gældende lov. Ken Fisher, grundlægger og Executive Chairman, skrev en klumme i Forbes kaldet "Portfolio Strategy" i 32½ år indtil 2017, hvilket har gjort ham til den klummeskribent, der har skrevet for bladet i den længste sammenhængende periode i bladets historie. Han skriver nu hver måned for New York Post. Kens klummer, der varierer fra land til land, har været bragt med jævne mellemrum i store medier globalt, og de spænder over flere lande og i et større omfang end nogen anden klummeskribent i historien. Ken har regelmæssigt været gæst på store nyhedsprogrammer på TV som Fox Business og News og CNN International. Ken har skrevet 11 investerings- og finansieringsbøger, herunder fire New York Times' bestsellere. For at få yderligere oplysninger om Fisher Investments, gå til www.fisherinvestments.com

