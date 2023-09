LMS365 styrker medarbejdernes læring med den forestående integrering med LinkedIn Learning

AARHUS, Danmark, 15. marts 2023 /PRNewswire/ -- Vi glæder os over at meddele, at LMS365 nu er en LinkedIn Learning partner. Partnerskabet gør det muligt for eleverne at opbygge deres kompetencer ved at finde LinkedIn Learning træningsindhold direkte fra LMS365-platformen.

LinkedIn Learning er en engagerende løsning til opbyggelse af kompetencer, som bruger realtidsdata og -viden fra LinkedIn til at hjælpe elever med at udvikle de rette kompetencer til at avancere deres karriere, og til kundernes opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Den leverer opdateret indhold af høj kvalitet, som er tilpasset eleven, og karrieremål og organisationens objektiver er indbygget i de værktøjer, som eleverne bruger hver dag.

Vores partnerskab integrerer LMS365's platform med LinkedIn Learning og giver dermed professionelle brugere yderligere adgang til LinkedIn Learning's kursusudvalg. Eleverne vil være i stand til at søge efter og opdage disse kurser direkte på LMS365's platform.

"Partnerskabet med LinkedIn Learning og den kommende produktintegrering styrker vores platform gennem adgang til en intelligent platform til opbyggelse af kompetencer fra verdens største professionelle netværk, og giver et digitalt rum, som opmuntrer til nysgerrighed og hvor medarbejderne kan udvikle kompetencerne til at udvide deres organisation," siger Henrik Strarup Eriksen, LMS365 VP, Strategic Alliances.

"Et partnerskab med indlæringsplatforme som LMS365 gør, at vi når ud til flere elever ved hjælp af de værktøjer, de bruger hver dag," siger Raza Syed, Senior Director, Business Development hos LinkedIn Learning.

Øjeblikkelig adgang til en omfattende samling indlæringsindhold.

Integrationen vil give øjeblikkelig adgang til en omfattende samling indlæringsindhold og vil yderligere støtte LMS365-kunder i at give deres medarbejdere relevante kompetencer og tilbyde dem den bedste træning på markedet. Integrationen giver brugere direkte adgang til mere end 18.000 LinkedIn Learning-kurser, som kan udforskes direkte fra LMS365.

"Den kommende produktintegration med LinkedIn Learning er yderligere bevis på LMS365's engagement i at forvandle medarbejdernes læringsoplevelse ved at give vores kunder en nem mulighed for mere indlæring for deres medarbejdere. Den kommende integration udbygger det eksisterende integrationspartnerskab fra Microsoft Viva Learning og Microsoft-økosystemet til et inklusivt, demokratiseret og vurderbart digitalt læringsmiljø, hvor medarbejderne trives med læring og vækst," siger Flemming Goldbach, LMS365 Chief Product Officer.

Om LMS365:

LMS365 er en skybaseret platform indbygget i Microsoft Teams og SharePoint, så organisationer kan håndtere læring og træning. Virksomheden blev grundlagt på en ambition om at skabe en læringsplatform, som var indbygget i det vidtrækkende Microsoft 365-miljø, og som er lavet til at støtte millioner af brugere og elever over hele verden. Virksomheden understøtter vedvarende både kommercielle kunder og myndigheder i deres fortsatte udvikling af arbejdsmiljøet.

Websted: www.LMS365.com

Kontakt:

Jamie Hornberger

585-944-7456

[email protected]

SOURCE LMS365