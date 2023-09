Næste i rækken: Nutidige kongelige vil spille hovedrollen i nye Raffles kampagne

Vi præsenterer Peter Greenaway CBEs første reklameindsats nogensinde: et nyt kortfilmmesterværk med en aldrig før set cast af nutidige kongelige, der bygger bro mellem Raffles' ædle arv og deres magtfulde fremtid

PARIS, November 3, 2021 /PRNewswire/ -- Raffles hoteller og feriesteder har i dag annonceret Hotel kongelige siden 1887, en brandkampagne udviklet af Accor's kreative studio, et varieret cast af nutidige kongelige, og den berømte filminstruktør og kunstner, Peter Greenaway. Peter Greenaway, der er kendt for sine stemningsfulde film med slående billeder, bringer sin kraftfulde vision til dette samarbejde, det første kommercielle projekt i hans karriere. Kampagnen hylder brandets historie og prestige gennem en innovativ, følelsesladet, offbeat og atypisk linse – modernisering af hotel royalty gennem et cast af flere generationer, der altid har betragtet Raffles som deres foretrukne luksusbrand.

Raffles Hotels & Resorts new brand campaign - Hotel Royalty Since 1887 Raffles Hotels & Resorts new brand campaign - Hotel Royalty Since 1887 Raffles Hotels & Resorts new brand campaign - Hotel Royalty Since 1887

Den nye kampagne er designet til at genfortolke rejsens guldalder, hvor hver vignet efterligner et maleri, lagdelt med mættede farver og teksturer, der føles eksotiske og vovede, men også velkendte. Kampagnen, som er filmet og optaget på Raffles Singapore, brandets fødested, bygger på Raffles' grundlæggende ånd og viser den ekstraordinære oplevelse, som brandet giver. Kampagnen er inspireret af Raffles' filosofi om at ægte luksus ikke kun handler om hvad man gør, men også om hvordan man føler sig. Kampagnen frehæver brandets position som destination for de velberejste; et mødested for mange kulturer, gennemsyret af internationale indflydelser, hvor der fortælles historier og laves legender.

Kampagnen viser en fortryllende, imaginær dag i livet på Raffles og følger en cast af kongelige i det virkelige liv - HKH Catharina von Habsburg, ærkehertuginde af Østrig, prinsesse af Ungarn og Bøhmen med sin mor HH ærkehertuginde Anna Gabriele von Habsburg, født von Wrede ; HM Maharaja Sawai Padmanabh Singh, konge af Jaipur; George Spencer-Churchill, Marquess af Blandford; HH Prinsesse Maria-Olympia af Grækenland og Danmark; og HH Prins Nikolai af Danmark - når de begiver sig ud på en række forunderlige og finurlige eventyr. Som dagen udvikler sig, opbygges scener til et tumult af farver, teksturer og bevægelser, der kulminerer med glæden ved en overdådig banket. Gennem scenerne bliver de enkle fornøjelser ophøjet, og udviklingen inspirerer til en følelse af undren og forbløffelse, der afspejler brandets ægte essens og følelsen af Raffles' gæster, når de er i boligen.

Fra skrivning til mode, og fra polo til luftfart, har hver kongelige en personlig passion der forbinder sig med rødderne af Raffles-brandet. Filminstruktør Peter Greenaway har indarbejdet disse passioner i kampagnen på symbolske og meningsfulde måder. En særligt gribende scene skildrer HKH Catharina von Habsburg, mens hun skriver præcis hvor Rudyard Kipling, en af hendes yndlingsforfattere, skrev Junglebogen. Greenaway fanger et utroligt bevægende øjeblik, da von Habsburg skriver et følelsesladet brev til sin forfader, Marie Antoinette. Gennem hele filmen forsøger Greenaway at portrættere Raffles som et eksklusivt tilflugtssted for velberejste kendere, der fortryller dem med karakteristiske og meningsfulde oplevelser.

To view Peter Greenaway's film, please click here http://www.raffles.com/raffles-life/raffles-royalty .

Raffles er et verdensberømt brand, der er kendt for at skabe skelsættende ejendomme på kulturelt rige destinationer rundt om verden, og det er på vej til at fordoble sin portefølje inden 2024 og tilføje et væld af fornemme adresser, der fortsat vil sætte standarden inden for luksuriøs gæstfrihed. For nylig åbnede Raffles et andet hotel i Dubai (The Palm), og det længe ventede Raffles London at The OWO skal åbne i 2022 sammen med yderligere flagskibsejendomme planlagt til Boston, Doha, Jeddah, Macau, Bahrain, Moskva og mere.

Om Raffles

Raffles hoteller og feriesteder kan prale af en berømt historie og nogle af de mest prestigefyldte hoteladresser i hele verden. I 1887 satte Raffles Singapore standarden for luksusgæstfrihed og introducerede private butlere, Singapore Slingen og deres varige, berømte service til verden. I dag fortsætter Raffles denne tradition i førende byer og overdådige feriesteder, og fortryller rejsende med meningsfulde oplevelser og service, der er både elskværdig og intuitiv. Kendere af livet vælger Raffles, ikke kun for deres aura af kultur, skønhed og gentilitet, men for den ekstraordinære måde de føler når de bor hos Raffles. Hver Raffles, uanset om det er i Paris, Istanbul, Dubai, Warszawa, Jakarta eller på Seychellerne, fungerer som en ærværdig oase, hvor rejsende ankommer som gæster, rejser som venner og vender tilbage som familie. Raffles er en del af Accor, en verdensførende gæstgiverkoncern bestående af mere en 5.200 ejendomme og 10.000 mad- og drikkesteder i 110 lande.

raffles.com | all.accor.com | group.accor.com

Mediekontakt: Ellie Kay, Fox Kommuncation, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676674/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676675/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676676/Raffles_Hotels___Resorts_Next_in_Line__Modern_Day_Royals_Star_in.jpg

SOURCE Raffles Hotels & Resorts