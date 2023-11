RELIANCE COMMUNICATIONS, LLC ANNONCERER EKSKLUSIVT PARTNERSKAB MED dbramante1928™ FOR AT UDVIDE DERES GLOBALE SALG AF BÆREDYGTIGE PRODUKTER

dbramante1928, der er rådgivet af Verdensnaturfonden, deltager i FN's Global Compact og er indehaver af et mål om nul netto-CO2-udledning i 2030, som er valideret af initiativet Science Based Target (SBTi), er gået sammen med Reliance Communicatrions, LLC, for at styre det første initiativ inden for bæredygtige produkter i endnu en branche.

"Vi har øvet indflydelse i vores lokale markeder med henblik på bæredygtige mobilaccessories og modeprodukter i mange år nu. At vi er gået sammen med Mike og hans hold hos Reliance Communications gør, at vi kan sætte fuld knald på med hensyn til at levere bæredygtighed og direkte indflydelse på globale markeder i forhold til kapløbet om bæredygtige produkter i fremstillingsindustrien. Fremtiden ser meget lys ud," siger Dennis Dress, medgrundlægger og adm. direktør, dbramante1928.

"Vi er meget glade for at være de første i branchen til at få bæredygtighed til det nordamerikanske marked for accessories og andre globale markeder. Vi har sat barren for brancheforandring i årtier i mobilbranchen, og når man kan påvirke global bæredygtighed i kommende generationer sammen med så utrolige partnere som dbramante1928 & Verdensnaturfonden, er det fantastisk at være en del af," siger Mike Narula, president og CEO for Reliance Communications, LLC. "Det driver også reel forandring i hele branchen, som vi er stolte af, og det vil også presse branchen til at mærke det nye benchmark for standarderne i kategorien."

Når man ser fremad, vil partnerne øge initiativerne for at inkludere Made in the USA-initiativer i produktion fra Puerto Rico og derefter til anden global distribution med henblik på at påvirke naboregioner til at fremkalde forandringer i branchen.

Derudover er dbramante1928 og Reliance Communications, LLC, stolte af at støtte LittleBigHelp, som arbejder for at skabe bedre muligheder for sårbare børn og kvinder i Vestbengalen i Indien, eftersom partnerskabet har aktiviteter i Kolkata i Indian og andre steder i regionen. Partnerne mener, at det er essentielt at give noget tilbage til det lokalsamfund, de fungerer i, og har støttet LittleBigHelp siden 2013.

Om Reliance Communications

Reliance Communications, LLC, er en global førende virksomhed inden for distribution af trådløse enheder og accessories i mere end to årtier, og er en af kun tre autoriserede distributører for Verizon Wireless i USA.

Reliance Communications er en one-stop-serviceleverandør for verdens største trådløse distributører og producenter med dyb ekspertise inden for distribution, logistik til kunder og returleverancer, support til produktion, marketing, produkttræning samt udsmyknings- og testfaciliteter direkte fra virksomhedens nordamerikanske hovedkvarter i Bay Shore, New York. Her tilbyder man et komplet sortiment af modulydelser til sine kunder.

Flere oplysninger om Reliance Communications og Orbic findes på:

www.orbic.us

Om dbramante1928

Dbramante1928 er et danskbaseret mode- og livsstilsbrand med fokus på bæredygtige, mobilaccessories fremstillet af kernelæder eller genbrugt plastmateriale. Siden vores grundlæggelse i 2011 har vi lavet miljøvenlige produkter i høj kvalitet, der er lige så smukke, som de er holdbare.

Mere om dbramante1928 på: www.dbramante1928.com