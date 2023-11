Shift4 gennemføre opkøbet af Finaro for at ekspandere yderligere i Europa samt forbedring af eCommerce platformen

ALLENTOWN, Pennsylvania, 3. november 2023 /PRNewswire/ -- Shift4 (NYSE: FOUR), der er en førende virksomhed inden for integreret betalings- og handelsteknologi, har - som tidligere annonceret opkøbt Finaro, der både er en autoriseret bank og indløser af internationale kreditkort, særligt i Europa. Med dette opkøb udvider Shift4's samlede marked markant, både hvad angår geografisk dækning og industrier.

Finaro vil levere deres globale infrastruktur og innovative teknologi, som Shift4 skal bruge for at udvikle sig internationalt i Europa. Ud over at udvide Shift4's geografiske område, forbedrer dette opkøb også virksomhedens e-handelsmuligheder på tværs af grænser, og vil derved kunne tilbyde en samlet global betalingsplatform for kunder og partnere verden over. Dette opkøb forstærker ikke kun Shift4's eCommerce. Det giver også Shift4 mulighed for snart at kunne tilbyde sin kort-teknologi i hele Europa – herunder SkyTab, hvilket er virksomhedens point-of-sale til restauranter og VenueNext, der er en stadion- og parkløsninger. Samtidig giver dette opkøb Finaros handlende og partnere adgang til en løsning i USA, der kan hjælpe dem med at vokse på nye markeder i Nordamerika.

"Finaro passer rigtigt godt med Shift4 med hensyn til geografisk dækning, kapaciteter og industrier. Det giver os også mulighed for at lede vores strategiske kunder ind på nye markeder, hvilket er en vigtig mulighed", siger Shift4's administrerende direktør Jared Isaacman. "Ved at koble Shift4's kortløsninger med Finaros styrker inden for international eCommerce, kan vi som en samlet organisation tilbyde vores kunder en komplet handelsoplevelse, der kan konkurrere med de største betalingsvirksomheder i verden".

Mr. Isaacman tilføjede: "Med Finaros tekniske kotnor lokaliseret i Israel er vi klar over, at dette kommer i en ekstremt vanskelig tid for disse medarbejdere og deres kære. Evnen til at arbejde sammen i disse vanskelige tider er et bevis på talentet og karakteren hos alle på Finaro-teamet. Vi er stolte af at byde dem velkommen i vores Shift4-familie."

"Jeg har stået i spidsen for denne virksomhed fra de helt tidlige dage, så jeg er stolt over, hvor meget Finaro har vokset gennem det sidste årti, og jeg er begejstret for denne overtagelse. Jeg er overbevist om, at Finaros best-in-class teknologi, talent og evner kommer til at virke godt med Shift4, og det vil gør hele organisationen til en global leder inden for betalingsområdet. Jeg vil gerne takke Finaros dedikerede og talentfulde ledelse og alle vores fremragende medarbejdere for at bringe os til dette punkt, og jeg ser frem til at se, at se hvordan virksomheden udvikler sig," siger Igal Rotem, administrerende direktør for Finaro.

Finaro skifter snart navn til Shift4 og vil derved operere under ét navn, der afspejler virksomhedens samlede globale betalingsplatform. Du kan læse mere om Shift4 på www.shift4.com.

Citi fungerede som eksklusiv finansiel rådgiver for Shift4 i forbindelse med opkøbet af Finaro.

Keefe, Bruyette & Woods (KBW), et Stifel-selskab, fungerede som finansiel rådgiver for Finaro.

Om Shift4

Shift4 (NYSE: FOUR) omdefinerer modigt handel ved at forenkle komplekse betalingsøkosystemer verden over. Shift4 er førende inden for handelsaktiverende teknologi, og vi er ansvarlig for milliarder af transaktioner årligt for hundredtusindvis af virksomheder inden for stort set alle brancher. Du kan læse mere på shift4.com.

Medie kontakt:



Nate Hirshberg

Vicepræsident, marketing

[email protected]

Investorrelationer:



Thomas McCrohan

leder af investorrelationer

+1 (484) 735-0779

[email protected]