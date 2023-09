Stort udvalg og overbevisende tryk hos Onlineprinters

Effektive reklamer på t-shirts, hættetrøjer o.l

KØBENHAVN, 20. marts 2019 /PRNewswire/ -- Reklamer på tekstiler har aldrig være så populære som lige nu. Store og små firmaer, lægeklinikker og bureauer, værtshuse og håndværkerfirmaer, foreninger og forbund – alle satser på effektive tøjreklamer og placerer deres logo eller et slogan på t-shirts, hættetrøjer, skjorter og bluser. Ud over huer og håndklæder har Onlineprinters nu også et stort udvalg af tekstiler til mænd, kvinder og børn i sortimentet.

„Klæder skaber folk – og med tekstiler med branding bliver medarbejdere til professionelle, enkeltpersoner til hold og individualister til grupper". Det er Christian Würst, Chief Commercial Officer hos Onlineprinters sikker på. „Tøj er et meget effektivt reklamemiddel – både udadtil og indadtil. Hvis man bærer en t-shirt, en bluse eller en skjorte med et logo, identificerer man sig med sin virksomhed, sit firma eller sin forening, man signalerer et tilhørsforhold, repræsenterer en organisation og formidler et positivt image udadtil."

I Onlineprinters' onlineshop finder man i kategorien „Tøj og tekstiler" et stort udvalg af t-shirts, poloshirts, tank-tops, hættetrøjer, sweatshirts, jakker, veste, skjorter og bluser. De moderne basics-produkter byder på en behagelig bærekomfort og fås i forskellige farver, størrelser og snit. Alt efter anledning og målgruppe kan kunderne vælge mellem lang- og kortærmede shirts, taljerede og lige snit, rund eller V-hals, hætte eller klassisk krave osv. Der kan trykkes på både for- og bagsiden, efter eget valg også med forskellige motiver. Tekstilerne trykkes med silketrykmetoden med en eller to staffagefarver fra spektret Pantone FORMULAR GUIDE Solid Coated. For en optimal trykkvalitet skal elementerne i trykfilerne være oprettet som vektorgrafik og leveres som PDF-fil.

Onlineprinters-gruppen hører til de førende onlinetrykkerier i Europa, har ansat flere end 1.400 medarbejdere og fremstillede sidste år over 3 milliarder trykte reklamemidler. Flere end 1.500 trykprodukter fra visitkort, brevpapir og flyers over kataloger og hæfter/magasiner til reklamesystemer i storformat sælges via 18 webshops til 1.000.000 kunder i 30 lande i Europa. Internationalt er onlinetrykudbyderen kendt under mærkenavnet Onlineprinters, i Tyskland optræder virksomheden som diedruckerei.de. Den markedsførende britiske virksomhed Solopress og hovedaktøren på det skandinaviske marked, LaserTryk, er en del af Onlineprinters-gruppen.

