Sungrow udvider omfanget af solcelleanlæg til ren energi med 320p-MW-projekt i Danmark

I dette projekt, som bliver Sungrows første partnerskab i Danmark, samarbejder Sungrow med BeGreen, som udvikler, opfører og driver store, landbaserede solcelleanlæg. Projektet omfatter installation af 320 MWp alt sammen integreret med Sungrows brancheførende invertere.

KØBENHAVN, 15. juni 2022 /PRNewswire/ – Sungrow, verdens førende leverandør af inverterløsninger til vedvarende energi, understøtter solcelleudviklingsselskabet BeGreen med nye storskala solcelleanlæg, som skal levere strøm til Meta i Odense. Nyheden kommer, netop som Sungrow har planer om at udvide til de nordiske lande, og dette partnerskab er det første af sin art mellem de to virksomheder.

© by BeGreen, 2022.

Projektet, som er navngivet Brilliant, omfatter etablering af 4storskala solcelleanlæg i Danmark på i alt 320 MWp (211 megavoltampere). Første del af projektet forventes leveret allerede i juni i år, med sidste nettilslutning planlagt til fjerde kvartal af 2022.

BeGreen har valgt at integrere Sungrows multi-MPPT SG250HX serieforbundne inverter i sine projekter. SG250HX byder på nem installation, smart drift og vedligeholdelse samt 12 MPPT'er med et maksimalt udbytte på 99 % effektivitet. Sungrows prisbelønnede portefølje af invertere er designet til problemfri integration med samtidig fokus på lav pris og høj ydeevne. En yderligere fordel ved SG250HX til den danske region er den innovative C5-coating og kølekonceptet med varmeveksler, som giver systemet øget beskyttelse og holdbarhed på steder med stærk vind og kystområder med salt havluft, som er korroderende.

Sungrows direktør for CEE og Norden, Moritz Rolf, udtaler: "Vi er stolte af at kunne understøtte BeGreen i etableringen og udviklingen af sin pipeline til forsyning af solenergi. Dette er det første pipelineprojekt i denne skala for Sungrow i Danmark – et land med et stort potentiale for yderligere solenergiproduktion, som giver forsyningssikkerhed og uafhængighed og reducerer CO 2 -emissionerne i et årti, som er afgørende for omstillingen til ren energi. Det er Sungrows ambition at levere ren energi til alle, og vi ser frem til at gøre yderligere fremskridt med denne projektstrøm."

Danmark kan potentielt nå milepælen på 1 gigawatt installeret solcellekapacitet i år. Landet udgør et lovende marked for fortsat vækst i solenergisektoren i en tid, hvor verden stræber efter at udfase fossile brændstoffer, set i lyset af konklusionerne i den seneste IPCC-rapport, der opfordrer til fortsat opskalering af aktiver inden for ren energi.

BeGreen er en solcelleudviklingsvirksomhed og EPC-virksomhed, som opfører solcelleanlæg i Danmark uden offentlige tilskud. Dette gjorde virksomheden første gang i 2019. Siden da er flere anlæg kommet til, og ambitionen er at producere hele 4.000 gigawatt-timer ren energi hvert år inden udgangen af 2025. Indtil nu har BeGreens projekter reduceret CO 2 -emissioner med 240.000 ton, og målet er en årlig besparelse på i alt 3.400.000 ton CO 2 -emissioner inden udgangen af 2025.

"Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Sungrow. De har vist sig at være en værdifuld partner i forbindelse med opførelsen af vores nye solcelleanlæg, og vi glæder os til endnu mere samarbejde i fremtiden. Som virksomhed har vi en passion for den grønne omstilling. Vi ønsker at gøre en forskel i samarbejde med kommuner, landmænd, naboer og interessegrupper, så vi sammen kan løse klimaudfordringen på en bæredygtig og acceptabel måde til gavn for fremtidige generationer. Vi vil være førende på solenergi i Danmark", siger Anders Dolmer, ledende partner hos BeGreen.

Sungrow har fået godkendelse fra den danske transmissionssystemoperatør Energinet til sin invertermodel i Danmark. Nordeuropa er et vigtigt marked for Sungrow, som i løbet af sine 25 driftsår har installeret mere end 224 gigawatt solceller verden over.

Om Sungrow

Sungrow er verdens mest finansielt stabile invertermærke med over 224 installerede GW verden over i 2021. Virksomheden er grundlagt i 1997 af universitetsprofessor Cao Renxian og er førende inden for forskning og udvikling af solcelleinvertere, med branchens største, engagerede R&D-team og en bred produktportefølje, der omfatter PV-inverterløsninger og energilagringssystemer til forsyningsmæssige, kommercielle og private anvendelsesformål samt internationalt anerkendte flydende solenergianlæg. Med 25 års solid erfaring på solenergiområdet producerer Sungrow energianlæg i over 150 lande.

Om BeGreen

BeGreen er grundlagt på visionen om at udvikle og bygge den første 100 % tilskudsfri kommercielle solcellepark i Danmark og derigennem bidrage aktivt til den grønne omstilling. Det gjorde vi første gang i 2019.

I dag udvikler og opfører BeGreen solcelleparker til produktion af certificeret grøn energi uden nogen form for tilskud i både Danmark, Sverige og Polen. Samtidig leverer vi et stabilt, højt afkast til vores investorer og bidrager til attraktive elpriser til forbrugerne.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840199/project_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.