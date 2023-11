Templafy opkøber Napp og føjer samarbejde og engagementsopfølgning til sin infrastruktur til oprettelse af virksomhedsdokumenter

Opkøbet kommer efter en nylig Serie C-finansiering på USD 25 mio. og sætter Templafy i stand til at fremskynde sin produktudvikling

KØBENHAVN og NEW YORK, 18. maj 2020 /PRNewswire/ -- Templafy, der er førende inden for oprettelse og automatisering af virksomhedsdokumenter, annoncerede i dag, at virksomheden opkøber danske Napp, der er en platform til aktivering af B2B-salg. Opkøbet udvider Templafys platform til dokumentoprettelse og giver brugerne større mulighed for at samarbejde med modtagere af virksomhedsdokumenter og følge effekten af dokumenter.

Templafy vil med den øgede styrke i Napps teknologi gøre det muligt for millioner af brugere at dele virksomhedsdokumenter sikkert og følge modtagerens engagement. Modtagerne kan læse, kommentere og give feedback til delte dokumenter via Templafys webgrænseflade.

"Vi kan med tilføjelsen af Napps teknologi udvide vores support til arbejdsgange for virksomhedsdokumenter ved at give vores brugere interaktiv indsigt i dokumenterne, som de opretter hver dag," sagde Christian Lund, produktchef hos Templafy. "Vi forventer, at den øgede funktionalitet bistår både medarbejdere og virksomheder med at opnå et hurtigere og større udbytte af arbejdet, der lægges i oprettelsen af dokumentet."

Opkøbet af Napp understøtter en fremskyndelse af Templafys produktudvikling og forstærker virksomhedens internationale vækststrategi. Templafy annoncerede for nylig afslutningen af en Serie C-finansieringsrunde på USD 25 mio. og har nu solgt over 2 mio. licenser globalt.

"Napp-platformens tekniske muligheder vil nå nye højder ved kombinationen med Templafy," sagde Niklas Laugesen, admin. direktør og medstifter af Napp. "Sammenlægningen af de to teknologier skaber et enestående tilbud på markedet, hvor millioner af brugere får endnu større muligheder ved oprettelse af dokumenter samt deling og engagement."

Besøg www.templafy.com/napp/ for at få flere oplysninger om de tilføjede funktioner i Templafys produkt.

Om Templafy

Templafy bistår mange store virksomheder verden over med at drive ensartede forretningsgange hos medarbejderne, reducere deres ansvar og øge deres produktivitet ved hjælp af en markedsførende platform til oprettelse og automatisering af dokumenter.

Virksomheden blev grundlagt i København i 2014 og har med et team med over 15 års erfaring i styring af skabeloner og dokumentautomatisering udviklet en cloudløsning til virksomheder. Templafy er nu en global markedsleder inden for sit område og godkendt af blue chip-virksomhedskunder på alle kontinenter.

Besøg www.templafy.com for at få flere oplysninger om Templafy og virksomhedens produkter, eller følg os på LinkedIn: www.linkedin.com/company/templafy/ eller på Twitter: @templafy

Om Napp

Napp bistår organisationer inden for B2B-salg og marketing med at opnå succes ved at give deres salgsteams et bedre salgsværktøj, der bistår dem med at øge salget og opnå bedre drøftelser på møder.

Napp, der blev grundlagt i 2017 i København med venturekapital, bruges af tusinder af brugere i virksomheder såsom eBay, BOSCH, Lyreco og Grohe.

