Vistage køber EGN for at skabe større forretningsværdi for næsten 45.000 medlemmer verden over

SAN DIEGO og KØBENHAVN, Danmark, 19. december 2022 /PRNewswire/ -- Vistage Worldwide, Inc. ("Vistage"), verdens største coaching- og peer-rådgivningsorganisation for administrerende direktører og nøgleledere, meddelte i dag, at de har opkøbt Danmark- baseret EGN, som tilbyder peer-grupper til administrerende direktører, ledere og specialister verden over på tværs af 70 funktionsområder.

Siden 1957 har Vistage bragt grupper af højtydende administrerende direktører sammen gennem en dokumenteret ledererfaring, der leverer resultater både personligt og professionelt. Mere end 29.000 Vistage-medlemmer i 26 lande har også adgang til eksperttalere, personlig coaching og internationalt netværk. Under vejledning af deres formand – en dygtig executive coach dedikeret til at hjælpe andre med at vokse – samles medlemmer for at dele ekspertise, udfordre hinanden til at tænke kritisk og nå frem til bedre beslutninger.

EGN har næsten 16.000 medlemmer i 16 lande. Gennem sine næsten 900 lokale peer-grupper, der dækker 70 forskellige funktionsområder, mødes peers for at diskutere bedste praksis og dele indsigt for at hjælpe hinanden med at få succes. Sammen vil EGN og Vistage nu betjene næsten 45.000 medlemmer i 35 lande verden over, baseret på betroede, fortrolige peer-rådgivningsgrupper og visdommen fra meget erfarne stole.

Fra helt forskellige strategiske og geografiske udsigtspunkter nåede EGN og Vistage frem til den samme konklusion: Peer-rådgivende grupper er den bedste model for, hvordan ledere lærer. I dagens hurtigt skiftende forretningsmiljø kan intet erstatte den feedback og problemløsning i realtid, som peer-rådgivningsgrupper tilbyder ledere. EGN og Vistage går sammen i denne fælles overbevisning om, at peer-rådgivningsgrupper giver den mest kraftfulde strategi til at hjælpe ledere og virksomheder med at forbedre sig gennem forskellige perspektiver fra peers og mentorskab fra dygtige stole.

Vistage CEO Sam Reese sagde: "Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med EGN CEO Jonatan Persson i løbet af de sidste seks år og har enorm respekt for hans lederskab. EGN har opbygget et imponerende globalt netværk af professionelle peer-rådgivningsgrupper gennem de sidste 30 år," kommenterede Sam. "Jeg er begejstret for dette partnerskab på grund af vores fælles vision om at være verdens mest betroede ressource for administrerende direktører, virksomhedsejere og nøgleledere for at hjælpe dem med at blive bedre ledere, træffe bedre beslutninger og levere bedre resultater."

EGN og Vistage giver gensidig synergi, fordi begge virksomheder udvikler ledere gennem peer-rådgivningsgrupper, der er afhængige af vejledning fra executive coaches i verdensklasse. Derudover supplerer EGNs stærke nøgleledelsemedlemskab perfekt Vistages robuste CEO-medlemskab. Gennem årene har begge virksomheder set igen og igen, at peer-rådgivningsgrupper virkelig er den bedste model for, hvordan ledere lærer, vokser og træffer bedre beslutninger."

EGNs administrerende direktør Jonatan Persson og resten af EGN-organisationen vil fortsætte med at drive EGN-drift. Persson sagde: "Vi ser frem til fremtidig vækst og samarbejde sammen med Vistage, en organisation, der er på linje med vores værdier og deler vores passion for at hjælpe ledere og deres virksomheder med at vokse. Sammen vil Vistage og EGN blive den største peer-rådgivningsorganisation for administrerende direktører, ledere og specialister, med kombineret erfaring og ressourcer til at sikre en stærk og lovende fremtid. Vi vil fortsætte med at levere vores mission om at 'gøre hinanden bedre' ved at opbygge relationer og dele viden inden for et betroet netværk af jævnaldrende."

Om Vistage Worldwide, Inc.

Vistage er verdens største CEO-coaching- og peer-rådgivningsorganisation for små og mellemstore virksomheder. I mere end 65 år har vi hjulpet administrerende direktører, virksomhedsejere og nøgleledere med at løse deres største udfordringer gennem fortrolige peer-grupper og en-til-en executive coaching-sessioner. I dag er mere end 29.000 medlemmer i 26 lande afhængige af Vistage for at hjælpe med at træffe bedre beslutninger for deres virksomheder, familier og lokalsamfund. Resultaterne beviser det: En undersøgelse fra 2017 af Dun & Bradstreet-data afslørede, at virksomheder, der sluttede sig til Vistage i løbet af de foregående fem år, voksede 2,2 gange hurtigere end gennemsnitlige små og mellemstore amerikanske virksomheder. En lignende undersøgelse af D&B-data i 2020 afslørede, at Vistage CEO-medlemmer klarede pandemien ved at fortsætte med at øge deres årlige omsætning i gennemsnit med 4,6 %, mens ikke-medlemmer med sammenlignelige små og mellemstore virksomheder oplevede et fald i omsætningen med 4,7 %. Få flere oplysninger på vistage.com.

Om EGN

EGN skaber personlig, professionel og forretningsmæssig værdi gennem et betroet netværk af ligestillede. EGN har 30 års erfaring i at levere nøje afstemte professionelle peer-grupper til virksomhedsledere og specialister.

Med udgangspunkt i professionelle relationer og erfaringsudveksling i et fortroligt rum stræber vi efter at skabe værdi for medlemmerne af vores netværk og de virksomheder, de repræsenterer. Et professionelt netværk, hvor alle deler ambitionen om at gøre hinanden bedre – hver dag.

EGN blev grundlagt i 1992 og er nu et globalt netværk med 16.000 medlemmer i 16 lande, som tilsammen repræsenterer mere end 8.000 virksomheder og 70 faglige funktionsområder.

