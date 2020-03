„Cloud-Promotionen" und „Online-Vertragsunterzeichnungen" fördern doppelte Unterstützungen und doppelte Einladungen in Weifang in der Provinz Shandong

WEIFANG, China, 24. März 2020 /PRNewswire/ -- Laut der Website des Weifang Municipal People's Government hat die Regierung effektiv an der Prävention und Kontrolle der COVID-19-Epidemie gearbeitet und gleichzeitig auch Einladungen und Einführungen (d. h. Einladung von Unternehmen und Talenten, Einführung von Kapital und Intelligenz bzw. doppelte Unterstützung und doppelte Einladungen) durch Online-Promotionen, Akquisition von Unternehmen und Befähigung von Investmentmaklern vorgenommen.

Darüber hinaus hat die Kommunalregierung Cloud-Promotionen, Online-Vertragsunterzeichnungen und Investitionseinladungen ohne die Notwendigkeit von persönlichen Verhandlungen ausgelotet und die Verhandlungen mit Händlern, Unternehmen und Handelskammern verstärkt, um diese Einladungen und Einführungen im Jahr 2020 zu fördern.

Die Stadt Weifang hat ihr neues Modell zur Förderung von Investitionen in der Cloud durch die Einrichtung eines 24-Stunden-Online-Investitionsförderungsmechanismus eingeführt. Persönliche Kommunikation wurde durch Verhandlungsgespräche am Bildschirm ersetzt und der Aktionsplan Global Investment Promotion Partners realisiert. Unterstützung erfuhren Berater für wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Komitees der Stadtpartei Weifang und der Stadtregierung, Botschafter für Investitionsförderung und in Weifang geborene Prominente, die sich jetzt an anderen Orten befinden. Während die Stadt die Maßnahmen zur Investitionsförderung ausbaut und Investmentmakler effizient befähigt, unterstützt sie die treibende Rolle führender Wirtschaftsunternehmen und wirbt energisch um Unternehmen. Im Zeitraum von Januar bis Februar hat Weifang 181 neue Projekte abgezeichnet.

