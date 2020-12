4D-Bildgebungs-Radar-Sensor Von Vayyar revolutioniert Sicherheit im Automobil durch Reduzierung von Komplexität und Kosten

Vollgestopft mit Sensoren – Fahrzeuge werden 2030 laut Prognosen im Durchschnitt über 200 Sensoren aufweisen

- Die Vayyar-Plattform erfüllt mehrere anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen und bietet beispiellose lebensrettende Funktionen für alle Fahrzeugmodelle (die Technologie können Sie sich hier genauer ansehen).

- Ein einziger multifunktionaler Radar-Chip (RoC) kann zahlreiche herkömmliche Sensoren mit jeweils nur einer Funktion ersetzen und damit die Komplexität von Innenraum- und Fahrerassistenzsystemen verringern.

- Spitzentechnologie minimiert Risiken und Integrationskosten und bringt Automobil­herstellern und -zulieferern jedes Jahr Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Euro.

- Vayyars 4D-Bildgebungs-Radarsensor für den Innenraum bietet eine außergewöhnlich hohe Auflösung und ein ultraweites Sichtfeld, wodurch eine präzise Erfassung der gesamten Fahrzeugumgebung ermöglicht wird.

- Die serienreife, erschwingliche und skalierbare Lösung, die den Qualitätsstandards in der Automobilbranche entspricht, unterstützt die Erweiterung mit künftigen Sicherheits­funktionen über OTA-Software-Upgrades (Over The Air).

