Accuity-Studie zeigt, dass fehlgeschlagene Zahlungen die Weltwirtschaft im Jahr 2020 118,5 Mrd. US-Dollar kosteten

Die wichtigste n Ergebnisse auf einen Blick:

60 % der Unternehmen gaben an, dass sie aufgrund von fehlgeschlagenen Zahlungen Kunden verloren haben

Weniger als 50 % versuchen aktiv, ihren Zahlungsprozess zu verbessern, obwohl fast alle Befragten ihre Enttäuschung über die Fehlerquote angeben

Mehr als ein Drittel der Zahlungsdatenelemente werden immer noch manuell validiert, und zwei Drittel der Unternehmen bezeichneten die Reduzierung manueller Prozesse als extreme Herausforderung

Laut der neuesten Studie von Accuity, einem Unternehmen von LexisNexis® Risk Solutions, haben fehlgeschlagene Zahlungen die Weltwirtschaft im Jahr 2020 schätzungsweise 118,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren, Arbeitsaufwand und entgangenem Geschäft gekostet.

Die Gesamtkosten für fehlgeschlagene Zahlungen betrugen regional 41,1 Milliarden US-Dollar in EMEA, 33,7 Milliarden US-Dollar in Amerika und 43,7 Milliarden US-Dollar in Asien-Pazifik (APAC). Der Bericht zeigt, dass die durchschnittlichen Kosten für fehlgeschlagene Zahlungen je nach Art der Organisation weltweit variieren. Banken gaben im Jahr 2020 durchschnittlich rund 360.000 US-Dollar für fehlgeschlagene Zahlungen aus - dies beinhaltet alle Gebühren, Arbeitskosten und Kosten im Zusammenhang mit der Kundenabwanderung - während das durchschnittliche Unternehmen knapp über 200.000 US-Dollar ausgab.

Eine fehlgeschlagene Zahlung ist eine Zahlung, die von einer begünstigten Bank oder einer zwischengeschalteten Bank durch inkorrekte Zahlungsdaten abgelehnt wird. Zahlungen können aus verschiedenen Gründen fehlschlagen, darunter ungenaue oder unvollständige Informationen, Probleme bei der Dateneingabe durch menschliches Versagen oder schlechte Referenzdaten und nicht vertrauenswürdige Validierungstools.

Zu den wichtigsten Themen, die sich aus den Ergebnissen ergaben, gehören:

Kundenerfahrung ist wichtig: 80 % der Unternehmen mit mehr als 20.000 fehlgeschlagenen Zahlungen pro Tag gaben an, dass sie dadurch Kunden verloren haben. Fehlgeschlagene Zahlungen haben die größte Auswirkung auf den Kundenservice: 37 % der Unternehmen berichteten von schwerwiegenden Auswirkungen und fast 50 % von gewissen Auswirkungen.

Es gibt einen Tipping-Point: Obwohl weniger als 50 % der Befragten angaben, dass sie aktiv versuchen, die Anzahl der fehlgeschlagenen Zahlungen zu reduzieren, ergab die Studie, dass eine Quote von 5 % oder mehr fehlgeschlagenen Zahlungen der Tipping-Point ist, der 80 % der Unternehmen zum Handeln zwingt.

Validierungsprozesse machen einen Unterschied: Probleme mit der Kontonummer waren die Ursache für ein Drittel der fehlgeschlagenen Zahlungen und ungenaue Angaben zum Begünstigten waren das Ergebnis eines weiteren Drittels. Die Umfrage zeigte auch, dass 66 % der Unternehmen die Reduzierung manueller Prozesse als äußerst schwierig empfanden. Manuelle Prozesse führen zu menschlichen Fehlern und verlangsamen den Zahlungsprozess, was ihn weniger effizient macht.

Dalbir Sahota, Global Head of KYC (Know Your Customer) and Payments Product Management bei Accuity, sagte: "Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass sich Unternehmen zwar durchaus bewusst sind, dass fehlgeschlagene Zahlungen Kosten verursachen, die meisten jedoch die Auswirkungen sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf die Kundenbindung nicht vollständig verstehen. Materielle Kosten wie Gebühren und Arbeitsaufwand sind vielleicht leichter zu messen, aber die immateriellen Kosten - einschließlich der Kundenbeziehungen - können schwieriger zu reparieren sein. Der Zahlungsverkehrsmarkt ist hart umkämpft, daher ist es für Unternehmen unerlässlich, verstärkt Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Zahlungsdaten zu ergreifen, um die Quote der fehlgeschlagenen Zahlungen zu senken."

Über den The True Cost of Failed Payments Report

Der Bericht basiert auf einer Umfrage, die Anfang 2021 durchgeführt wurde und bei der mehr als 200 Zahlungsexperten aus dem Banken-, Finanz-, Fintech- und Unternehmenssektor geantwortet haben. Er bietet einen Überblick über die Zahlungslandschaft, untersucht die wichtigsten Themen, die aus der Umfrage hervorgingen, und gibt einen Einblick in die verschiedenen Elemente, die im Jahr 2020 einen Einfluss auf fehlgeschlagene Zahlungen hatten.

Die Teilnehmer repräsentieren Organisationen aller Größen und Geografien sowohl in fortgeschrittenen als auch in aufstrebenden Volkswirtschaften, wobei die meisten Antworten aus Europa (41 %) und Nordamerika (31 %) kamen, gefolgt von APAC (16 %), dem Nahen Osten und Afrika (8 %) und Lateinamerika (4 %).

Laden Sie den vollständigen Bericht über True Cost of Failed Payments herunter.

Über Accuity

Accuity, ein Unternehmen von LexisNexis Risk Solutions, sorgt für gesetzeskonforme und sichere Kundentransaktionen und trägt so zum Aufbau eines vernetzten und vertrauenswürdigen Finanzökosystems bei. Unsere Lösungen zur Überprüfung von Finanzkriminalität, Zahlungsdiensten und der Einhaltung von Sozialleistungen tragen zur finanziellen Inklusion bei und identifizieren gleichzeitig kriminelle Aktivitäten und betrügerische Akteure. Mit fundiertem Fachwissen und branchenführenden Daten- und Analyselösungen der Marken Firco und Bankers Almanac bietet Accuity Kunden auf der ganzen Welt unübertroffenes Vertrauen, Effizienz und Compliance. Als Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungswerkzeugen für professionelle und Geschäftskunden, liefert Accuity seit 180 Jahren Lösungen für Banken und Unternehmen weltweit.

