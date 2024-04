AIRS Medical beschleunigt globale Expansion mit MRT-KI-Lösung SwiftMR™ Lieferverträge in Deutschland und Großbritannien

SEOUL, Südkorea, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- AIRS Medical Inc., ein führender Anbieter von KI-gestützten Gesundheitslösungen, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen Lieferverträge in Deutschland und Großbritannien unterzeichnet hat. Im Anschluss an diese Verträge plant das Unternehmen, seine Marktdurchdringung in Übersee zu beschleunigen und seine Präsenz auf den europäischen Märkten zu verstärken.

In Zusammenarbeit mit seinem Partner in Deutschland, der Med AI Solutions GmbH, hat AIRS Medical einen Vertrag über die Lieferung von SwiftMR™, einer KI-gestützten MRT-Verbesserungslösung, an das RNZ (Radiologisch-Nuklearmedizinisches Zentrum), einem Diagnostikdienstleister mit 7 Kliniken in Deutschland, unterzeichnet.

Laut AIRS Medical „unterzeichnete das RNZ den endgültigen Vertrag mit großer Zufriedenheit, nachdem sie aus erster Hand die Verbesserung der Bildqualität und die gesteigerte Produktivität aufgrund der reduzierten Scanzeiten des über 10 Jahre alten MRT-Scanners während des Demozeitraums erfahren hatte." Das Unternehmen erklärte, dass insbesondere die Vielseitigkeit von SwiftMR™, das auf verschiedenen Arten von MRT-Scannern als Einzellösung eingesetzt werden kann, eine wichtige Rolle bei der Auftragsvergabe gespielt hat.

Darüber hinaus wurden SwiftMR™-Lieferverträge mit Medserena unterzeichnet, einem Dienstleister mit mehreren Diagnostikzentren, der auf Mittelfeld-MRT in Deutschland und Großbritannien spezialisiert ist.

Medserena ist ein Dienstleister mit mehreren Diagnostikzentren, der sich auf Mittelfeld-MRT für spezielle Patienten in sieben Regionen in Deutschland und Großbritannien spezialisiert hat. Ein Vertreter von AIRS Medical erklärte: „Mit der Einführung von SwiftMR™ haben wir das Problem der langen Scanzeiten gelöst und die Kundenzufriedenheit mit der verbesserten Bildqualität, einer der Hauptstärken von SwiftMR™, erhöht." Das Unternehmen erklärte, dass SwiftMR™ über eine starke Produktkraft verfügt, die auf dem Weltmarkt Aufmerksamkeit erregt.

Hyeseong Lee, Geschäfstführer von AIRS Medical, erklärte: „Alle diese Verträge sind das Ergebnis von Kunden, die SwiftMR™ während der Demo-Phase aus erster Hand erfahren haben. Wir glauben, dass der effektivste Weg, Kunden zu überzeugen, darin besteht, sie die verschiedenen Vorteile von SwiftMR™ selbst erleben zu lassen." Er äußerte großes Vertrauen in das Produkt und erklärte: „Wenn die Kunden unsere Produkte einmal ausprobiert haben, werden sie sie nicht mehr missen können."

Auf der Grundlage dieser bezahlten Verträge plant AIRS Medical eine aggressive Einführung von SwiftMR™ auf dem deutschen und britischen Markt. AIRS Medical wird auf dem Deutschen Röntgenkongress „RÖKO 2024" in Wiesbaden seine Flaggschiff-Softwarelösung SwiftMR™ vorstellen. Besuchen Sie den Stand #Süd 06 im RheinMain CongressCenter (RMCC) vom 8. bis 10. Mai.

Informationen zu AIRS Medical, Inc.

AIRS Medical ist ein führendes KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, das eine patientenfreundliche Gesundheitsversorgung anstrebt. Um dies zu erreichen, transformiert AIRS Medical die Ineffizienzen in der medizinischen Industrie durch innovative Technologien, die mehr Menschen den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen ermöglichen, wenn diese benötigt werden. AIRS Medical ist Anbieter von SwiftMR™, einer KI-gestützten MRT-Rekonstruktionslösung. Zudem arbeitet das Unternehmen an einer KI-gestützten Lösung zur Automatisierung der Venenpunktion, die demnächst auf den Markt kommen wird. Besuchen Sie airsmed.com , um mehr zu erfahren.

