ALOG kann mit Hilfe von Infortrend 40 Millionen Bestellungen pro Tag bei Chinas größten Shopping-Festival abwickeln

Das 2004 gegründete Unternehmen ALOG Technology Co., Ltd., das eines der größten automatisierten intelligenten Lagerlogistikzentren in China betreibt, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Logistiklösungen für den E-Commerce und hat sich mit seinen hochwertigen Dienstleistungen im Laufe der Jahre zum zentralen Lagerverwaltungsdienstleister für Tmall, der Supermarktplattform von Chinas Alibaba Group entwickelt. Das Servicenetz von ALOG Technology erstreckt sich über 388 Städte weltweit, die verfügbare Lagerfläche beträgt mehr als 1,8 Millionen Quadratmeter und die Abwicklungskapazität bei Auftragsspitzen liegt bei bis zu 40 Millionen Teilen täglich.

Die großen E-Commerce-Unternehmen in China starten jedes Jahr jeweils zu den Stichtagen 18. 6., 11. 11. und 12.12. Unmengen von absatzfördernden Promo-Aktionen, und das enorme Volumen der anfallenden Transaktionen stellt sowohl die Betriebskapazität als auch die Lagerverwaltungssysteme von ALOG Technology vor große Herausforderungen. Das Unternehmen hatte sich nach etlichen Auswahlrunden für Infortrend als Lieferant entschieden und mehrere EonStor DS 3016R-Subsysteme eingeführt, um seine wichtigsten Datenbanken sowohl in landesweiten Rechenzentren als auch in regionalen Lagern, die über 10 Provinzen, darunter auch Tianjin, Shanghai und Guangzhou, verteilt sind, zu hosten, und bewältigt im mittlerweile dritten Jahr in Folge seit 2015 erfolgreich die größten Shopping-Festivals in China.

„Durch den Einsatz von Infortrends Storage-Produkten zum Aufbau einer intelligenten Logistik-Lagerplattform bieten wir Tmall hochwertige Kerndienstleistungen für die Lagerverwaltung an", erklärt Xiong-Hui Ye, Operation Manager beim Information Department von ALOG Technology Co., Ltd.

Thomas Kao, Senior Director of Product Planning bei Infortrend, sagt: „Wir freuen uns, dass ALOG Technology mit der Leistung der gelieferten EonStor DS 3016R zufrieden ist, welche eine hohe Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten auch während der Spitzenzeiten des Datenbankzugriffs bietet und bereits seit drei Jahren erfolgreich die Herausforderungen der großen Shopping-Festivals bewältigt. Wir sind stets bemüht, Storage-Lösungen zu liefern, die den Erwartungen unserer wertgeschätzten Kundschaft gerecht werden".

