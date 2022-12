Alwaleed Philanthropies „Global" startet eine globale Initiative zur Förderung der interkulturellen Verständigung

Das Alwaleed Cultural Network, ein neu gegründetes globales Netzwerk, wird Toleranz und Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen und Glaubensrichtungen fördern.

Mehr als 100 Gäste nahmen an der Eröffnungsfeier am 8. Dezember 2022 in Al Diriyah, im historischen Viertel von Al-Turaif , teil.

Sieben weltweit renommierte Bildungs- und Kultureinrichtungen aus Nordamerika, Europa, Nordafrika und Asien werden im Dezember in Saudi-Arabien zusammenkommen, um das interkulturelle Verständnis zu verbessern.

Zu den Förderern des Alwaleed Cultural Network in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur gehören das Alwaleed Islamic Studies Program an der Harvard University ( USA ), die University of Cambridge (Vereinigtes Königreich), die University of Edinburgh (Vereinigtes Königreich), die American University in Cairo (Ägypten), die American University of Beirut (Libanon), das History of Science Museum und das Pitt Rivers Museum der Oxford University (Vereinigtes Königreich) und das Pergamonmuseum, Berlin (Deutschland).

RIAD, Saudi-Arabien, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit Prinz Alwaleed bin Talal Al Saud hat Alwaleed Philanthropies „Global" heute das Alwaleed Cultural Network (ACN) ins Leben gerufen, eine bedeutende globale Netzwerkplattform, die in einer Ära des großen Wandels und der Diversifizierung in Saudi-Arabien und darüber hinaus Toleranz und kulturübergreifendes Verständnis auf wirtschaftlicher, fachlicher, kollegialer und kulturindustrieller Ebene vorantreiben soll. Geführt von einer Eröffnungsgruppe von mehr als sieben weltweit renommierten Bildungs- und Kultureinrichtungen aus fünf Ländern wurde die erste Sitzung des Alwaleed Cultural Network am Donnerstag, den 8. Dezember 2022 von der Diriyah Gate Development Authority in Al Diriyah, im historischen Viertel von Al-Turaif, im Königreich Saudi-Arabien, veranstaltet.

Alwaleed Cultural Network Inaugural Ceremony 08 Dec 2022



Während der Zeremonie erklärte Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Lamia Bint Majed Saud AlSaud, Generalsekretärin und Mitglied des Kuratoriums von Alwaleed Philanthropies: „Wir sind zutiefst dankbar, das Alwaleed Cultural Network ins Leben zu rufen, das Mäzene dieser Größenordnung mit herausragenden philanthropischen Einsichten in die Welt der Kunst und Kultur zusammenbringt. Das Alwaleed Cultural Network ist bestrebt, aktiv anzuerkennen, dass Kultur für die menschliche Existenz unverzichtbar ist. Durch diese Initiative reichen wir eine brüderliche Hand in die Welt und bieten denjenigen Möglichkeiten, die sonst vielleicht keinen Zugang zu konkreten Infrastrukturen und Ressourcen haben. Das Alwaleed Cultural Network ist eine Plattform für Vorreiter, die der sich ständig verändernden kulturellen Welt einen Mehrwert bieten wollen. Die Zusammenarbeit wird weiter wachsen, da wir uns im Bereich des globalen kulturellen Diskurses zum Wohle der nächsten Generation des interkulturellen Austauschs engagieren."

Das Alwaleed Cultural Network, das Geschichten kultureller Verbindungen erforscht, basiert auf einer Reihe von Projekten und Online-Workshops, bei denen die derzeitigen Partner einstimmig den großen Wert einer engeren Zusammenarbeit erkennen, um die kollektive globale Wirkung zu steigern. Zukunftsweisende akademische und kulturelle Einrichtungen in Nordamerika, Europa, Nordafrika und Asien, die alle von Alwaleed Philanthropies unterstützt werden, haben sich unter einem Dach zusammengeschlossen, um Bildung, Bewusstsein und islamisches Wissen zu fördern – in der Erkenntnis, dass verschiedene Kulturen eine bemerkenswerte gemeinsame Geschichte und einen gemeinsamen Austausch haben. Diese Einrichtungen sind: das Alwaleed Islamic Studies Program, Harvard University (USA), das Center for American Studies and Research, American University of Beirut (Libanon), das Center For American Studies, American University in Cairo (Ägypten), das Centre for Islamic Studies, University of Cambridge (Vereinigtes Königreich), das Centre for Muslim-Christian Understanding, University of Edinburgh (Vereinigtes Königreich), das History of Science Museum und das Pitt Rivers Museum an der Oxford University (Vereinigtes Königreich) und das Museum für Islamische Kunst, Pergamonmuseum, Berlin (Deutschland).

An der Eröffnungszeremonie nahmen mehr als 100 Gäste teil, darunter Seine Exzellenz Dr. Fahd bin Abdullah Al-Samari, der Vorgesetzte des Nationalen Zentrums für Archive und Aufzeichnungen und Generalsekretär der König Abdul Aziz Stiftung für Forschung und Archive (Darah); Jerry Inzerillo, Group CEO der Diriyah Gate Development Authority; Paola Leoncini Bartoli, Direktorin für Kulturpolitik und Entwicklung, UNESCO Culture Sector; Professor Mona Siddiqui OBE, Professorin für islamische und interreligiöse Studien, University of Edinburgh; Dr. Silke Ackermann, Direktorin des Museums für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Oxford; Professor Dr. Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst im Pergamonmuseum; Professor Dr. Herman Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; und Dr. Robert Myers, Direktor des Zentrums für Amerikastudien und -forschung (CASAR) der Amerikanischen Universität Beirut.

Während der Veranstaltung fand eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Kultur als Werkzeug für Verständnis und Entwicklung" statt. Unter der Moderation von Professor Mona Siddiqui OBE diskutierten die Podiumsteilnehmer, IKH Prinzessin Lamia, S.H. Dr. Fahd bin Abdullah Al-Samari, Paola Leoncini Bartoli, Dr. Silke Ackermann und Dr. Robert Myers darüber, wie sich Institutionen durch Bildung, Forschung und öffentliches Engagement mit der menschlichen Kultur auseinandersetzen und diese fördern.

Alwaleed Philanthropies ist seit den 1980er-Jahren in der philanthropischen Arbeit tätig. Es ist der Hauptspender des 2012 eingeweihten Flügels für islamische Kunst im Louvre-Museum in Paris, der von dem italienischen Architekten Mario Bellini und dem französischen Architekten Rudy Ricciotti entworfen wurde. Im Jahr 2018 spendete Alwaleed Philanthropies 9 Millionen Euro für das Pergamonmuseum in Berlin, das derzeit renoviert wird und 2026 wiedereröffnet werden soll. Alwaleed Philanthropies arbeitete mit der Universität Oxford zusammen, um eine neue Phase von Multaka-Oxford zu starten. Dabei wurden mehr als 200 Flüchtlinge zu Fremdenführern für verschiedene Museen in Oxford geschult und das interkulturelle Verständnis verbessert. Das Alwaleed Cultural Network umfasst eine Vielzahl von Projekten, die wichtige strategische Partner unter einem Dach vereinen, um den interkulturellen Diskurs zu fördern und grundlegende Unterstützungssysteme im globalen akademischen und kulturellen Ökosystem bereitzustellen.

Weitere Informationen über Alwaleed Philanthropies und seine Initiativen finden Sie unter alwaleedphilanthropies.org Folgen Sie Alwaleed Philanthropies auch in den sozialen Medien: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

Weitere Informationen über die Bewerbung zum Alwaleed Cultural Network finden Sie unter AlwaleedCulturalNetwork.org.

Redaktionelle Hinweise

Informationen zu Alwaleed Philanthropies

Im Laufe von vier Jahrzehnten hat Alwaleed Philanthropies soziale Zwecke mit mehr als 4,4 Milliarden Dollar unterstützt und mehr als 1.000 Projekte in über 189 Ländern initiiert, die von 10 weiblichen saudischen Mitgliedern verwaltet werden und mehr als 1 Milliarde Begünstigte auf der ganzen Welt erreichen, unabhängig von Geschlecht, Rasse oder Religion. Alwaleed Philanthropies arbeitet mit einer Reihe von philanthropischen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um Armut zu bekämpfen, Frauen und Jugendliche zu stärken, Gemeinschaften zu entwickeln, Katastrophenhilfe zu leisten und kulturelles Verständnis durch Bildung zu schaffen. Alwaleed Philanthropies versucht, Brücken zu bauen für eine mitfühlendere, tolerantere und akzeptierende Welt.

Informationen zum Alwaleed Cultural Network

Das Alwaleed Cultural Network ist eine hybride Netzwerkplattform, die die grenzüberschreitende Kulturförderung und den kritischen globalen Diskurs vorantreibt, um akademische und kulturelle Fähigkeiten zu stärken. Das im Dezember 2022 gegründete Alwaleed Cultural Network startete mit einer ersten Gruppe von mehr als acht weltweit renommierten Bildungs- und Kultureinrichtungen aus fünf Ländern der Welt. Zu den derzeitigen Förderern des Alwaleed Cultural Network in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur gehören das Alwaleed Islamic Studies Program an der Harvard University (USA), die University of Cambridge (Vereinigtes Königreich), die Georgetown University (USA), die University of Edinburgh (Vereinigtes Königreich), die American University in Cairo (Ägypten), die American University of Beirut (Libanon), das History of Science Museum und das Pitt Rivers Museum der Oxford University (Vereinigtes Königreich) und das Pergamonmuseum in Berlin (Deutschland).

Die Plattform ist für alle zugänglich, die an der Initiative teilnehmen möchten. Weitere Informationen über die Bewerbung zum Alwaleed Cultural Network finden Sie unter AlwaleedCulturalNetwork.org.

