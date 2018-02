AMPLEXOR ist Platin-Sponsor und Präsentator bei der XTM LIVE in Amsterdam

XTM LIVE Europe baut auf dem Erfolg von XTM LIVE auf, das von SONY im Mai 2017 organisiert wurde. Dieses zweitägige Event bietet die Möglichkeit, sich mit Fachleuten für Lokalisierung von internationalen Unternehmen zu vernetzen, mehr über die besten Praktiken zu erfahren und wertvolle Erkenntnisse zu den neuesten Fortschritten im Bereich Übersetzungstechnologie auszutauschen.

Andreas Ljungström, Global Solutions Architect bei AMPLEXOR, wird unter dem Thema „Mastering In-Country Review – From Sticky Notes and Email Overload to a Lean Online Process" referieren. Bei dieser interaktiven Diskussion liegt der Fokus auf den erfolgreichen und weniger empfehlenswerten Do's and Don'ts bei Reviews im Zielland und wie man veraltete, schwerfällige Review-Verfahren in einen effizienteren und kostengünstigeren Review-Prozess weiterentwickeln kann. Teilnehmer werden die kritischen Punkte kennenlernen, mit denen Korrektoren des Ziellandes konfrontiert sind, wie man schlanke Online-Verfahren für Übersetzung und Review implementiert und wie umständliche Offline-Aufgaben und zeitaufwändige Datenhandhabung abgeschafft werden können.

Hinsichtlich seiner Präsentation auf der kommenden XTM LIVE-Veranstaltung sagte Ljungström: „Viele Unternehmen müssen sich nicht nur mit den Inhalten des Quellentexts abmühen, sondern können auch nicht wirklich sicherstellen, dass die Inhalte in der Zielsprache präzise sind und schneller auf den Markt gelangen. Häufig finden sich Käufer von Übersetzungsdienstleistungen in Situationen mit Qualitätsstreitigkeiten wieder, in denen sie die gleichen Korrekturen ständig wiederholen oder bei der Suche nach Unterlagen sogar endlos Papier durchforsten müssen. So muss es aber nicht sein. Es gibt einfache Methoden zur Verbesserung des Übersetzungs-/Review-Verfahrens durch Automatisierung, webbasierte Tools und intelligente Arbeitsabläufe, die den Beteiligten umständliche und mühsame Kleinarbeit abnimmt und gleichzeitig Geld und Zeit spart."

Erfahren Sie mehr über AMPLEXOR auf der XTM LIVE: "Mastering In-Country Review – From Sticky Notes and Email Overload to a Lean Online Process", 1. März um 15:25 Uhr MEZ

Über AMPLEXOR

AMPLEXOR International mit Unternehmenssitz in Luxemburg ist ein führender Anbieter für digitale Lösungen in den Bereichen Global Compliance, Digital Experience und Content-Management. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 wächst das Unternehmen kontinuierlich und ist heute in über 23 Ländern präsent. AMPLEXOR dient Kunden in wichtigen Schlüsselbranchen wie Life Sciences, Fertigung, Energie und Umwelt, öffentlicher Sektor und Verteidigung, um die Effizienz der Prozesse zu erreichen, die Generierung von Umsatz zu steigern, die Markteinführungszeit zu reduzieren und Qualität und Compliance abzusichern. Die Komplettlösungen von AMPLEXOR unterstützen Kernprozesse der Branchen und umfassen Softwaretechnologie, Beratung, Systemintegration und Dienstleistungen für Sprach- und Content-Management. Weitere Informationen findet man unter www.AMPLEXOR.com.

