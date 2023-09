Anhui strebt eine schnelle Expansion zu einem führenden Zentrum für intelligente und umweltfreundliche Produktion an

HEFEI, China, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Während sich der weltweite Fokus auf die World Manufacturing Convention 2023 richtet, bleibt der wirtschaftliche Pulsschlag der Stärke einer Nation tief in ihren Fertigungsfähigkeiten verwurzelt. Um dies zu unterstreichen, hat das Ministerium für Wirtschaft und Informationstechnologie der Provinz Anhui den „Anhui Manufacturing Development Report" vorgestellt. Dieses umfassende Dokument beschreibt die strategischen Schritte und Meilensteine von Anhui bei der Stärkung seiner Fertigungsleistung.

Um die wichtigsten wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes zu nutzen, hat sich die Provinz Anhui in das aufstrebende Jangtse-Delta integriert und strebt eine erstklassige Entwicklung in der zentralen Region an, um das Potenzial des Jangtse-Wirtschaftsgürtels zu nutzen. Anhuis Strategie „Drei Orte, eine Zone" lenkt seine Wirtschaft in Richtung moderner Industrialisierung, wobei es sich auf eine anspruchsvolle, umweltfreundliche Fertigung konzentriert. Diese Umstellung auf eine umweltfreundliche und intelligente Fertigung zahlt sich aus. Anhui, das einst für seine aufstrebende Industrie bekannt war, hat heute einen Produktionsmehrwert von mehr als einer Billion Yuan. Die Fortschritte der Provinz in der qualitativ hochwertigen Fertigung festigen ihren Platz unter den Spitzenreitern des Landes. Diese wirtschaftliche Entwicklung hat Anhuis Status von der „mittleren Stufe mit niedrigerem Pro-Kopf-Wert" zu einem „Spitzenreiter im Gesamtvolumen mit einem ansehnlichen Pro-Kopf-Wert" erhöht.

Die Provinz Anhui bereitet sich auf tiefgreifende technologische und industrielle Veränderungen vor und positioniert sich an der Spitze der nächsten industriellen Welle. Durch die aktive Förderung der raschen Entwicklung von zehn aufstrebenden Sektoren hat die Provinz eine Industrielandschaft geschaffen, deren Wert in die Billionen geht. Um dieses Wachstum zu verdeutlichen, haben allein im letzten Jahr 15 Branchen in der Region einen Umsatz von jeweils über 100 Milliarden Yuan erzielt.

In der Unternehmenslandschaft ist die Strategie von Anhui sowohl diversifiziert als auch zielgerichtet. Die Provinz fördert ihre etablierten Unternehmen und den Aufstieg von Start-ups und wirbt aktiv um bedeutende Branchenakteure. Im Mittelpunkt dieser Strategie seht das robuste Rahmenwerk, das Anhui entwickelt hat, und das darauf abzielt, Unternehmen in jeder Phase ihres Wachstums zu unterstützen. Gemeinsam gestaltet die Provinz ein kollaboratives Umfeld, in dem Unternehmen, seien es große Unternehmen oder kleine Start-ups, gedeihen und sich vernetzen können. Die Vorteile dieses bewussten Ansatzes sind klar: Die Unternehmen in Anhui sind nicht nur dynamischer, sondern zeichnen sich auch durch einen stärkeren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt aus.

Im Hinblick auf technologische Inhalte und Qualitätsvorteile konzentriert sich Anhui auf unternehmensorientierte Innovationen. Im verarbeitenden Gewerbe gibt es eine Welle neuer, innovativer Produkte. Gleichzeitig erhöht die Provinz seine Kapazität, erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Als Beweis für diese Bemühungen werden „Made in Anhui"-Produkte sowohl national als auch international schnell zu einer bekannten Größe.

