Anyone.com stellt ein neues Hypothekenmodell vor, das das transformative Potenzial eines integrativeren Wegs zum Hausbesitz für Millionen von Menschen freisetzt

AMSTERDAM, Niederlande, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die globale Krise der Erschwinglichkeit von Wohnraum hat Anyone.com heute eine bahnbrechende Lösung vorgestellt, die darauf abzielt, die Zukunft des Wohnungsmarktes neu zu definieren: The Anyone Mortgage. Dieses neuartige Modell, das entwickelt wurde, um die immer größer werdende Kluft zwischen Einkommensstagnation und explodierenden Immobilienpreisen zu schließen, verspricht, Wohneigentum wieder zugänglich zu machen, insbesondere für die derzeit häufig vernachlässigte Bevölkerungsentwicklung von Erstkäufern und Haushalten mit niedrigem Einkommen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Wohneigentum ein grundlegendes Menschenrecht ist und dass die derzeitige branchenweite Krise von allen Beteiligten gelöst werden sollte. Niemand möchte in einer Welt leben, in der Freunde oder Familienangehörige kein Zuhause bekommen, weil der Markt auf der Grundlage von Wohlstand diktiert, dass sie eines Zuhauses nicht würdig sind.

Das innovative Modell von Anyone.com wird in einem heute veröffentlichten detaillierten Whitepaper skizziert, das eine neue Perspektive für die Behandlung eines Problems bietet, das auf allen Kontinenten seinen Widerhall findet. Es ist ein überzeugender Beweis für die Kraft der Innovation, die die uralte Struktur der Hypothekenfinanzierung neu gestaltet, um mit den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten Schritt zu halten.

Das Anyone Mortgage Model führt eine einzigartige Eigentümerstruktur ein, bei der der Hypothekenanbieter bis zu 49% des Eigenkapitals des Hauses besitzt, während der Hauseigentümer mindestens 51% besitzt. Dieses Modell reduziert die Schuldenlast der Hausbesitzer drastisch und gleicht die Interessen von Hausbesitzern und Hypothekenanbietern an, wodurch ein nachhaltigerer und stabilerer Hypothekenmarkt gefördert wird.

"Die derzeitige Entwicklung des Wohnungsmarktes ist nicht nachhaltig. Stagnierende Löhne und steigende Immobilienpreise haben zu einem drastischen Rückgang der Wohneigentumsquoten bei Neukäufern geführt", sagt Reza Sardeha. "Mit Anyone Mortgage betreten wir Neuland und bieten eine noch nie dagewesene Lösung an, die nicht nur die Symptome bekämpft, sondern sich der Ursache der Krise stellt." Weiter sagte er: "Unser Modell ermöglicht es potenziellen Heimkäufern, eine niedrigere Hypothek zu erhalten, Hauseigentümer zu werden und so Eigenkapital an dem Ort aufzubauen, den Sie Ihr Zuhause nennen können, anstatt einfach zu mieten."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzierungsmethoden weicht Anyone Mortgage vom zinsdominierten Modell ab. Es verknüpft die finanziellen Erträge von Kreditgebern direkt mit der Steigerung des Immobilienpreises und schafft so ein Win-Win-Szenario für beide Parteien. Dies ebnet den Weg für erschwingliche Finanzierungsmöglichkeiten für die stark wachsende Gruppe potenzieller Eigenheimbesitzer, die sich derzeit ausgegrenzt fühlen, und gewährleistet gleichzeitig, dass die Investitionen der Kreditgeber sicher und rentabel sind.

The Anyone Mortgage stellt einen Wendepunkt bei Hypothekendarlehen dar und zwingt Anbieter, ihr Angebot für die finanziellen Gegebenheiten der angehenden Hauseigentümer von heute innovativ zu gestalten und neu auszurichten.

Die End-to-End-Infrastruktur von Anyone.com für den Vertrieb des Anyone Mortgage Model ist bereit für den Einsatz im Jahr 2023. Sie haben die ersten Transaktionen in den Niederlanden, dem der Hauptsitz des Unternehmens, erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen strebt nun eine Zusammenarbeit mit Hypothekenanbietern in den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, Spanien und den USA an, mit dem Ziel, das Anyone Mortgage Model weltweit bis zum Jahr 2024 auf internationaler Ebene zu implementieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Zusätzlich zu dem Anyone Mortgage Model erwägt Anyone.com weitere innovative Modelle, darunter Shared Equity Mortgages, Rent-to-Own und Sustainability Mortgages. Jedes dieser Modelle hat sein einzigartiges Potenzial, das Wohneigentum zugänglicher und finanziell handhabbar zu machen. Das Unternehmen hofft, andere dazu zu inspirieren, ebenfalls neue Modelle zu entwickeln, damit Wohneigentum für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt weniger ein Mythos ist.

Anyone.com hofft, durch die Förderung eines umfassenderen und nachhaltigeren Wohneigentums die wachsende Liquiditätskrise auf dem Wohnungsmarkt zu bekämpfen und potenziellen Hausbesitzern eine gute Zukunft zu sichern.

"Wir fordern die Hypothekenanbieter auf, das Modell der Anyone Mortgage als Mittel zur Schaffung einer inklusiveren und nachhaltigeren Zukunft für Wohneigentum in Betracht zu ziehen. Wir träumen von einer Zukunft, in der unsere neue Generation das Gefühl hat, dass ihre Beteiligung an der Wirtschaft belohnt wird, damit sie und ihre Kinder eine gute Zukunft haben." Der Sprecher schloss mit folgender Aussage: "Gemeinsam können wir das Wohneigentum wieder zu einem grundlegenden Menschenrecht machen."

Die Einführung von Anyone Mortgage bedeutet einen potenziellen Wendepunkt bei der Wohnungsfinanzierung und markiert das Aufkommen eines innovativen Modells, das sich weigert, den Status Quo anzunehmen. Anyone.com lädt Branchenakteure, potenzielle Hausbesitzer und interessierte Interessengruppen ein, das heute veröffentlichte Whitepaper zu erkunden, sich an der Diskussion zu beteiligen und Teil dieser bahnbrechenden Reise zu sein.

Informationen zu ANYONE.COM

Anyone.com ist ein zukunftsorientiertes internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu Wohneigentum wieder zu ermöglichen. Das Unternehmen stellt konventionelle Weisheiten und Wissen in Frage und nutzt Innovationen, um komplexe, globale Probleme zu lösen.

The Anyone Mortgage ist ihr erster wichtiger Schritt zur Neugestaltung der Zukunft der Wohnungsbaufinanzierung. Das Unternehmen wurde von erfahrenen Betreibern von seriell arbeitenden High-Tech Unternehmen gegründet, die bereits zuvor Marktplätze und Finanzinstitute aufgebaut und betrieben haben. Durch seinen umfassenden, konformen, grenzüberschreitenden Immobilienmarktplatz und seine Infrastruktur wird Anyone.com die Art und Weise verändern, wie Menschen Immobilien kaufen und besitzen. Weitere Informationen finden Sie auf Anyone.com.

