Aperol® ist wieder beim Coachella Valley Music and Arts Festival® dabei - mit neuer Aperol Terrazza und Golden Hour Aperitivo Experience.

Das italienische Kultgetränk feiert Geselligkeit und Liebe zur Musik mit Aperitivo-Tradition bei Coachella.

INDIO, KALIFORNIEN, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Aperol® kommt zum zweiten Mal zum Coachella Valley Music and Arts Festival ® und hat jede Menge italienische Aperitivo-Kultur im Gepäck – nach der es schließlich benannt ist. Italiener:innen kennen eine ganz besondere Art, selbst die kleinsten Momente im Leben zu feiern – und mit Aperol können jetzt auch Coachella-Besucher:innen diesen besonderen Vibe spüren.

Dieses Jahr lädt Aperol Gäste über 21*** Jahre zur neuen Aperol Terrazza bei Coachella im 12 Peaks VIP-Bereich ein. Dort erwartet sie das authentische Golden-Hour-Erlebnis Aperol Aperitivo Italiano, das in Zusammenarbeit mit Samuele Silvestri, Executive Chef der Terrazza Aperol in Venedig erstellt und von den kulinarischen Storytellern und Erlebnisarchitekten CARVINGBLOCK gestaltet wurde. Die NEUEAperol Terrazza bei Coachella transportiert VIP-Gäste in Aperols Wahlheimat Venedig, wo die Aperol Spritz- und Cicchetti-Kultur zu Hause ist. Cicchetti, ci•cchet•ti [CHiˈkedē] sind kleine Gerichte aus frischen, saisonalen Zutaten, die traditionell in Venedig und Italien serviert werden. Gäste treten durch den Grand Archway ein und haben sofort das Gefühl, eine moderne italienische Piazza zu betreten. Die Inspiration stammt von der zeitgenössischen venezianischen Architektur der ursprünglichen Terrazza Aperol in Venedig. Hier können sich Festivalbesucher:innen treffen und mit Freund:innen entspannen.

Besucher:innen, die das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum erreicht haben, können jeden Tag ihren Platz für das Aperol Aperitivo Italiano -Erlebnis zwischen 16 und 19 Uhr (der „Golden Hours") an beiden Festivalwochenenden ab 4. April reservieren. Für früheren Zugang zur Reservierung muss der Aperol-Newsletter bis 1. April abonniert werden. Für VIP-Gäste, die im Vorfeld nicht reservieren konnten, wird es vor Ort eine Warteliste geben.

Besucher:innen mit VIP-Pass und Reservierung erhalten eine Reihe mit authentischen Häppchen im Cicchetti-Stil, die sie sofort nach Italien transportieren, wo ein Lebensstil der Geselligkeit und der gemeinsamen Liebe zu Aperol Spritz, dem Cocktail Nr. 1 in Italien*, herrscht. Das Aperol Aperitivo Italiano-Erlebnis wurde von der authentischen venezianischen Aperitivo-Tradition mit Cicchetti inspiriert, bei der alte und neue Freunde bei guten Vibes den Nachmittag genießen.

Schauspielerin und Musikliebhaberin Camila Mendes (Upgraded, Música) wird das Festival gemeinsam mit Aperol eröffnen. „Meine Freund:innen und ich lieben Musikfestivals und Aperol Spritz. Das Aperol Aperitivo Italiano-Erlebnis bei Coachella in diesem Jahr kann also nur gut werden", freut sich Camila.

Behalten Sie @AperolUSA während des ersten Coachella-Wochenendes im Auge, wenn Aperol und Camila Mendes sich live aus der Wüste auf der Aperol Terrazza bei Coachella melden, wo sie das Festival bei einer legendären VIP-Aperitivo-Stunde feiern.

„Da wir bereits eine tiefe Verbindung zu Musik pflegen, freuen wir uns, auch dieses Jahr Gäste einzuladen, den Vibe dieses authentischen italienischen Genusses zu spüren – und bei einem Aperitivo am Nachmittag zusammenzukommen", erklärt Andrea Sengara, Head of Marketing bei Campari America . „Der Aperol Aperitivo Italiano zeugt von Aperols tiefer Verbindung zu unseren italienischen Wurzeln und wir freuen uns, Musikfans unter der Wüstensonne zu begrüßen."

Der Aperol Piazza auf der GA-Hauptanlage ist eine orange leuchtende Oase mit einzigartigen Fotomomenten, digitalen Aktivitäten, einer eigenen Innen-Straßenbahn sowie einer Pergola auf dem Dach, die während der Golden Hour jeden Tag Seifenblasen bläst, während die Gäste auf die wunderschönen Sonnenuntergänge in der Wüste anstoßen. Gäste können sich mitten in Kalifornien wie in Italien fühlen und die Geschichte von Aperol Spritz im orange leuchtenden Pavillon entdecken. Die Aperol Piazza – ein echter Treffpunkt, genau wie in Italien – wird einmal wieder zum Ort, um neue und alte Freunde zu treffen und Kontakte durch die Liebe der Marke zu Musik und Geselligkeit zu knüpfen. Aperol gibt es bei Coachella auf der Aperol Piazza im GA-Hauptbereich sowie im allgemeinen VIP-Bereich, im Rose Garden VIP und auf der Aperol Terrazza.

Coachella ist der erste Halt von Aperols Musikfestivaltour 2024, bei der die Marke Verbindungen durch ihre Liebe zu Musik und Geselligkeit schafft. In den letzten Jahren war Aperol ein wichtiger Gast und unterstützender Partner bei Musikfestivals auf der ganzen Welt. Alle, die Aperol in der Wüste verpassen, können die Marke den Rest des Jahres auf anderen großen Festivals erleben.

Aperol erinnert Musik- und Konzertfans daran, Aperol und die bevorstehende Festival- Saison – besonders Coachella – verantwortungsvoll zu genießen.

Spür den Vibe.

„3-2-1" Aperol Spritz

Zutaten:

3 Teile Cinzano Prosecco D.O.C.

2 Teile Aperol

1 Teil Sodawasser (aus einem Siphon oder einer gekühlten Flasche)

1 Orangenscheibe

METHODE: In ein mit Eis gefülltes Weinglas 3 Teile Cinzano Prosecco D.O.C. und 2 Teile Aperol geben. 1 Teil oder einen Spritzer Sodawasser hinzugeben, bei Bedarf vorsichtig umrühren und mit einer Orangenscheibe garnieren. Das Ergebnis sollte ein einheitliches, perfektes Orange sein .

GLAS: Weinglas

ZUM GARNIEREN: Orangenscheibe

ÜBER APEROL/APEROL SPRITZ

Aperol® ist der Kult-Aperitif, der weltweit für seine orange leuchtende Farbe und sein einzigartiges florales Geschmacksprofil bekannt ist, das auf einem geheimen Rezept beruht, welches seit über einem Jahrhundert unverändert geblieben ist. Aperol Spritz wurde 1919 von den Barbieri Brüdern in der italienischen Region Venetien auf den Markt gebracht und ist dafür bekannt, prickelnd fröhliche Verbindungen zu schaffen und unvergessliche, gemeinsame Erlebnisse zu kreieren. Der charakteristische Cocktail erinnert an den italienischen Lebensstil des Zusammenseins.

Aperol Spritz ist die Nummer 1 unter den Cocktails in Italien* und die Nummer 6 weltweit**. Der unverwechselbare Drink wird durch das Mischen von Aperol, Cinzano Prosecco und einem Spritzer Sodawasser in einem mit Eis gefüllten Weinglas zubereitet und mit eineR Orangenscheibe garniert. Sein leichtes, herbes und florales Geschmacksprofil macht ihn zum idealen Drink für jede Gelegenheit.

ÜBER GRUPPO CAMPARI

Gruppo Campari gehört zu den einflussreichsten Unternehmen in der weltweiten Spirituosenbranche. Das Produktportfolio umfasst mehr als 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sowohl weltweit als auch auf lokalen und regionalen Märkten vertreten sind. Zu den Global Priorities, den Schwerpunktmarken des Konzerns, gehören Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Der Konzern wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit das sechstgrößte Unternehmen in der Branche der Premium-Spirituosen. Mit seiner internationalen Reichweite und führenden Marktpositionen in Europa und Amerika ist der Konzern in mehr als 190 Ländern tätig. Die Wachstumsstrategie des Konzerns zielt darauf ab, organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum durch selektive Übernahmen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. Mit Hauptsitz in Sesto San Giovanni, Italien, besitzt die Gruppo Campari weltweit 23 Produktionsstätten und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 26 Ländern. Der Konzern beschäftigt ca. 4.700 Angestellte. Die Aktien der Muttergesellschaft, der Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sind seit 2001 an der italienischen Börse gelistet.

ÜBER CAMPARI AMERICA

Campari America LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Davide Campari-Milano N.V. Campari America hat ein Portfolio aufgebaut, das in Bezug auf Qualität, Innovation und Stil unübertroffen ist. Dies macht das Unternehmen zur ersten Wahl bei Distributoren, Einzelhändlern und Verbrauchern. Campari America verwaltet das Portfolio der Gruppo Campari in den USA mit führenden Marken wie SKYY® Vodka, SKYY Infusions®, Grand Marnier®, Campari®, Aperol®, Wild Turkey® Kentucky Straight Bourbon, American Honey®, Russell's Reserve®, The Glen Grant® Single Malt Scotch Whisky, Forty Creek® Canadian Whisky, BULLDOG® Gin, Cabo Wabo® Tequila, Espolón® Tequila, Montelobos® Mezcal, Ancho Reyes® Chile Liqueur, Appleton® Estate Rum, Wray & Nephew® Rum, Coruba® Rum, Ouzo 12®, X-Rated® Fusion Liqueur®, Frangelico®, Cynar®, Averna®, Braulio®, Cinzano®, Mondoro® und Jean-Marc XO Vodka®.

